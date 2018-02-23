Демонстративный поджог. Пожар в редакции ровенского интернет-портала

В редакции интернет-портала "Четвертая власть", который специализируется на антикоррупционных расследованиях в Ровенской области, в результате поджога произошел пожар.

"Около 19.00 (22 февраля — Ред.) в редакцию зашел неизвестный и поджег зажигательную смесь. Огонь повредил помещение на первом этаже здания. К счастью, никто не пострадал", — говорится в сообщении издания.

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В пресс-службе областного главка полиции сообщили, по факту умышленного повреждения имущества путем поджога в полиции начали досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Полицейские разыскивают злоумышленника и устанавливают все обстоятельства произошедшего.