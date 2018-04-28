В Баку второй раз за день горит Trump Tower

КИЕВ, 28 апр – РИА Новости Украина. Второй раз за день в здании Trump Tower в центре Баку вспыхнул пожар, на место работают пожарники, сообщили РИА Новости пресс-службе МЧС Азербайджана.

"Второй пожар за день вспыхнул в здании, известном как Trump Tower, в центре Баку, на место работают пожарники. Дадим дополнительную информацию", — сообщили в пресс-службе.

Sputnik | Перейти в фотобанк Здание Trump Tower загорелось в Баку

Ранее в субботу очевидцы сообщили РИА Новости о пожаре в здании Trump Tower в центре Баку. Здание высотой 130 метров состоит из 33 этажей. В пресс-службе МЧС сообщили РИА Новости, что пожар был потушен через три часа, причины будут обнародованы.

В декабре 2016 года американские СМИ сообщили, что компания Дональда Трампа (Trump Organization) прекратила лицензионные соглашения по проектам в ряде стран. В частности, в Азербайджане, где почти завершилось строительство здания Trump Tower в форме паруса, но оно так и не было открыто.