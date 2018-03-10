Суд решил, что информация о пребывании Клюева на территории РФ является предположением и документально не подтверждена. В связи с этим суд вернул ходатайство ГПУ как несоответствующее нормам Уголовного процессуального кодекса.
В помещениях, имеющих отношения к экс-главе Администрации президента Андрею Клюеву и экс-заму главы СНБО Владимиру Сивковичу, провели обыски, а на депутата Александра Онищенко завели дело. Резонансные действия ГПУ прокомментировали эксперты.
Начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что обыски проводятся для получения дополнительных доказательств. При этом он признал, что последние обыски не принесли ожидаемого результата.
Почему проводят обыски у чиновников времен Януковича, удалось ли уже найти важные доказательства по делу в эфире радиостанции ГС прокомментировала прокурор Генеральной прокуратуры Украины Ольга Куриняк.
Во вторник следственно-оперативная группа в составе работников Генпрокуратуры, Национальной полиции прибыла в принадлежащий Андрею Клюеву дом для проведения следственных действий, которые продолжаются, сообщили в ГПУ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".