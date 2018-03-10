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    Андрей Клюев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 72
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    Андрей Клюев
    Имущество и счета братьев Клюевых арестованы
    13:05 08.10.2017
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    В ГПУ не уточнили, в каких именно странах арестовали имущество братьев Клюевых и на какую сумму. Андрей и Сергей Клюевы объявлены в розыск. Их местонахождение не установлено.
    Андрей Клюев. Архивное фото
    ГПУ заподозрила, что Клюев получил должность вице-премьера за $18 млн
    03:22 06.09.2017
    142Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Установлено, что за день до голосования за правительство Николая Азарова структуры братьев Андрея и Сергея Клюевых продали компании, связанной с Алексеем Азаровым - сыном тогдашнего премьер-министра.
    Андрей Клюев. Архивное фото
    Клюев: Киев хочет быстрее забыть о соглашении Януковича с оппозицией
    12:16 02.08.2017
    1140Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Как только подразделения Внутренних войск были отведены из правительственного квартала Киева, группировки радикалов немедленно этим воспользовались, отметил бывший глава Администрации президента.
    Андрей Клюев. Архивное фото
    Клюев об исчезнувших из "дела Януковича" документах
    16:24 01.08.2017
    1018Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Подписание Соглашения – сознательный обман со стороны оппозиции, лишь создание видимости желания мирным путем урегулировать кризис, считает экс-глава Администрации президента Андрей Клюев.
    Андрей Клюев. Архивное фото
    Интерпол снял с розыска Андрея Клюева - СМИ
    00:40 04.05.2017
    339Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам пресс-секретаря Нацполиции Ярослава Тракало, решение о снятии с розыска Андрея Клюева приняла Комиссия по контролю за файлами Интерпола на 99 сессии.
    Здание ГПУ
    Провал дела Клюева: Генпрокуратура работает только на камеры - эксперт
    03:19 30.01.2017
    231Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Политолог Кирилл Молчанов в эфире ГС заявил, что за три года Генпрокуратура могла бы найти доказательства, что Андрей Клюев причастен к разгону студентов на Майдане.
    Андрей Клюев
    Суд не разрешил ГПУ начать заочное расследование против Клюева
    15:50 28.01.2017
    291Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Суд решил, что информация о пребывании Клюева на территории РФ является предположением и документально не подтверждена. В связи с этим суд вернул ходатайство ГПУ как несоответствующее нормам Уголовного процессуального кодекса.
    Андрей Клюев
    Клюев: смену власти в Украине заранее готовили спецслужбы США
    23:41 16.12.2016
    1197Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам бывшего главы администрации президента Андрея Клюева, Украина пережила две "цветные" революции и обе они были скроены по одним лекалам западными спецслужбами, именно спецслужбами США.
    Андрей Клюев
    Клюев: цель Майдана - появление недружественной страны рядом с РФ
    18:50 16.12.2016
    1466Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Андрей Клюев считает, что Украина была хорошей страной: "К сожалению, была. Основная цель (смены власти) - чтоб возле с Россией была недружественно настроенная страна Украина".
    Андрей Клюев
    Клюев: все признаки госпереворота присутствовали во время Майдана
    12:35 16.12.2016
    715Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам бывшего главы АПУ Андрея Клюева, все три признака государственного переворота присутствовали в ходе событий на Майдане Незалежности в Киеве зимой 2014 года.
    Николай Азаров
    Российский суд допросит Азарова и Пшонку по "иску о госперевороте"
    23:46 15.12.2016
    177Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Судебное заседание по иску Владимира Олийныка состоится в пятницу. Кроме бывших премьера и генпрокурора будут допрошены Андрей Клюев и Виталий Захарченко.
    Андрей Клюев. Архивное фото
    После расстрела Майдана Янукович поручил готовить мирный договор - Клюев
    16:58 29.11.2016
    1808Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам бывшего главы АПУ, он получил приказ от тогдашнего президента "начать вести переговоры с тремя министрами иностранных дел Франции, Польши и Германии".
    Антикварные вазы и картины, найденные у Андрея Клюева в ходе обыска
    Антикварные вазы и картины, найденные у Андрея Клюева 
    09:33 07.07.2016
    1429Украина - буревестник революций. Годовщины
    Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о проведении обыска в доме экс-главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и аресте имущества бывшего чиновника.
    Результаты обыска дома Клюева
    Луценко показал результаты обыска дома Клюева
    02:56 07.07.2016
    600Украина - буревестник революций. Годовщины
    По информации Луценко, на имущество, обнаруженное в ходе обыска в доме политика Андрея Клюева, наложен арест для обеспечения обвинительного заключения.
    Сергей Клюев
    Скандал за скандалом. Что ждет Клюева, Сивковича и Онищенко
    09:51 23.06.2016
    1021Украина - буревестник революций. Годовщины
    В помещениях, имеющих отношения к экс-главе Администрации президента Андрею Клюеву и экс-заму главы СНБО Владимиру Сивковичу, провели обыски, а на депутата Александра Онищенко завели дело. Резонансные действия ГПУ прокомментировали эксперты.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    ГПУ об обысках в домах Клюева и Сивковича: результата нет
    14:27 22.06.2016
    240Украина - буревестник революций. Годовщины
    Начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что обыски проводятся для получения дополнительных доказательств. При этом он признал, что последние обыски не принесли ожидаемого результата.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    С чем связаны обыски у Клюева и Сивковича. Комментарий ГПУ
    16:34 21.06.2016
    587Украина - буревестник революций. Годовщины
    Почему проводят обыски у чиновников времен Януковича, удалось ли уже найти важные доказательства по делу в эфире радиостанции ГС прокомментировала прокурор Генеральной прокуратуры Украины Ольга Куриняк.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Разрешение на обыск дома Клюева выдал Печерский суд – ГПУ
    15:30 21.06.2016
    252Украина - буревестник революций. Годовщины
    Во вторник следственно-оперативная группа в составе работников Генпрокуратуры, Национальной полиции прибыла в принадлежащий Андрею Клюеву дом для проведения следственных действий, которые продолжаются, сообщили в ГПУ.
    Владимир Сивкович
    Генпрокуратура проводит обыски у Клюева и Сивковича - СМИ
    11:13 21.06.2016
    602Украина - буревестник революций. Годовщины
    По данным собеседников одного из изданий, следственные действия проводятся в элитных домах Конча-Заспы - это первые обыски у чиновников времен Януковича, причастных к событиям на Евромайдане.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Интерпол объявил в розыск Клюевых и Ставицкого - Аваков
    00:21 05.04.2016
    706
    Глава Министерства внутренних дел Арсен Ааков отметил длительность процедуры проверки по чиновникам времен Виктора Януковича в файловой апелляционной комиссии Интерпола в Лионе.
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