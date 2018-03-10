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    Артем Пшонка

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Виктор Пшонка
    В ГПУ хотели закрыть дело против Пшонки и его сына - адвокат
    12:47 02.12.2017
    215
    По словам адвоката, человек, которому было подготовлена ​​подозрение в деле против Пшонки, дважды встречался со заместителем генпрокурора в октябре 2016 года.
    Генпрокуратура Украины
    Дело о передаче сыну Пшонки охотничьих угодий направлено на новое рассмотрение
    18:28 04.08.2016
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    В Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что кассационный суд направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции для повторной проверки доводов прокуратуры.
    В ГПУ объяснили, зачем приостановили расследование дел Пшонки и Соркина. Видео
    В ГПУ объяснили, зачем приостановили расследование дел Пшонки и Соркина 
    04:59 24.04.2016
    175Онищенко: новая партия компромата
    Расследование дел в отношении бывшего генпрокурора Виктора Пшонки, бывшего первого замгенпрокурора Рената Кузьмина, экс-главы СБУ Александра Якименко и бывшего главы НБУ Игоря Соркина приостановлены, поскольку в настоящее время фигуранты дел находятся в розыске.
    Артем Пшонка. Архивное фото
    СБУ объявила в розыск сына экс-генпрокурора Артема Пшонку
    13:13 17.07.2015
    388Дело Ефремова. Первый пошел?
    Бывший народный депутат и сын экс-генпрокурора Украины объявлен во внутренний государственный розыск. Пшонка-младший разыскивается в связи с подозрениями в растрате и присвоении имущества.
    Андрей Клюев и Николай Азаров в Верховной Раде. Архивное фото
    Иногда они возвращаются. Что ждет новый проект экс-соратников Януковича
    20:48 18.06.2015
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    Уже в ближайшее время в Украине может появиться новая политическая сила во главе с Николаем Азаровым и Андреем Клюевым – первыми лицами страны эпохи Президента Януковича.
    Виктор Пшонка
    СБУ расследует дела против Пшонки и его сына за разворовывание госимущества
    12:51 08.10.2014
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    СБУ формируется доказательная база о причастности нардепа Артема Пшонки к незаконному отчуждению служебными лицами ОАО "Киевпроект" части нежилых помещений целостного имущественного комплекса по заниженной стоимости.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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