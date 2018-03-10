Расследование дел в отношении бывшего генпрокурора Виктора Пшонки, бывшего первого замгенпрокурора Рената Кузьмина, экс-главы СБУ Александра Якименко и бывшего главы НБУ Игоря Соркина приостановлены, поскольку в настоящее время фигуранты дел находятся в розыске.
СБУ формируется доказательная база о причастности нардепа Артема Пшонки к незаконному отчуждению служебными лицами ОАО "Киевпроект" части нежилых помещений целостного имущественного комплекса по заниженной стоимости.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.