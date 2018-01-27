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    Названа причина разрушительного взрыва в центре Баку

    (обновлено: )170711
    Как сообщил заместитель гендиректора ПО "Азеригаз" Руслан Алиев, причиной взрыва стала утечка, накануне на этой территории велись работы, видимо, задели газопровод.
    На месте взрыва в Баку
    oxu.az

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. 27 янв — РИА Новости. Утечка газа, по предварительным данным, стала причиной взрыва вблизи станции метро в центре Баку, данных о погибших нет, есть пострадавший, сообщил заместитель гендиректора ПО "Азеригаз" Руслан Алиев.

    ​Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о взрыве в центре в Баку около станции метро "28 мая". По их словам, взрыв произошел в многоэтажном жилом здании, расположенном на улице Диляры Алиевой. Находящимся в округе торговым объектам нанесен ущерб. В свою очередь агентство Trend, ссылаясь на полицейских, находящихся на месте происшествия, сообщало о двоих погибших.

    "Предварительно, причиной взрыва стала утечка. Буквально вчера на этой территории велись работы, видимо, задели газопровод. В связи с происшествием отключено газоснабжение тысячи абонентов. Данных о погибших нет, есть пострадавших", — заявил Алиев журналистам.

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