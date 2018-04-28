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    В Баку горит небоскреб Trump Tower

    (обновлено: )47020
    Глава МЧС Азербайджана Кямаледдин Гейдаров прибыл к зданию Trump Tower в Баку, где в субботу вспыхнул пожар, передает корреспондент РИА Новости.
    Рустам Азимви

    Очевидцы сообщили РИА Новости о пожаре в здании Trump Tower в центре Баку. Здание состоит из 33 наземных этажей, имеет высоту 130 метров.

    Замглавы МЧС Этибар Мирзяев доложил Гейдарову об обстановке. На данный момент перекрыты дороги, ведущие к проспекту, где находится здание. Репортеры и прохожие снимают на видео горящее здание. Число пожарных расчетов, прибывших на место происшествия, увеличивается.

    В нескольких метрах от Trump Tower проходят гонки Гран-при Формулы 1.

    В декабре 2016 года американские СМИ сообщили, что компания Дональда Трампа (Trump Organization) прекратила лицензионные соглашения по проектам в ряде стран. В частности, в Азербайджане, где почти завершилось строительство здания Trump Tower в форме паруса, но оно так и не было открыто.

    Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате пожара в здании Trump Tower в Нью-Йорке.

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