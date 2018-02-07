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    Мощные взрывы и пожар на радиозаводе в Баку

    (обновлено: )37
    На данный момент масштабное возгорание на заводе, который находится в подчинении министерства обороны Азербайджана, уже ликвидировано. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.
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    Пожар, начавшийся после взрыва на территории бакинского радиозавода, который находится в подчинении министерства оборонной промышленности, потушен, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС Азербайджана.

    По данным пресс-службы, взрыв и последовавшее за ним возгорание произошли на складе общей площадью 250 квадратных метров, где хранилась пиротехника.

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    "Опасности для близлежащих территорий нет. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

    На днях сообщалось, что в Одесской области произошел взрыв в жилом доме, в результате которого пострадали три человека.

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