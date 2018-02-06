Полтысячи школьников и педагогов эвакуировали в Киеве из-за угрозы взрыва

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Около 500 школьников и педагогов эвакуировали из школы в Киеве из-за ложного сообщения о минировании, сообщила во вторник пресс-служба столичного управления Национальной полиции Украины.

"В столице двое шестиклассников сообщили о минировании школы. Вследствие отработки информации из учебного заведения правоохранители эвакуировали почти 500 школьников и педагогов. Теперь за действия детей будут отвечать их родители, на которых составлены административные протоколы", — говорится в сообщении.

kyiv.npu.gov.ua Школа, которую "заминировали" в Киеве 6 февраля 2018

На место выезжали следственно-оперативная группа, взрывотехники и спасатели. Они осмотрели здание и прилегающую территорию, однако никаких подозрительных предметов не нашли.

Родителям школьников, сообщивших о ложном минировании, грозит штраф.

Ранее Днепровский районный суд Киева приговорил к четырем годам лишения свободы мужчину, сделавшего ложное сообщение о минировании станции метро "Героев Днепра".