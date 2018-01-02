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    Киев

    Молдаванин получил срок за "минирование" киевского вокзала

    (обновлено: )23
    По данным столичной прокуратуры, 27-летнего гражданина Молдавии, который сделал ложное сообщение о минировании центрального железнодорожного вокзала в Киеве, приговорили к реальному наказанию в виде трех лет лишения свободы.
    Молоток судьи
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    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева приговорил к трем годам лишения свободы гражданина Молдавии, признав его виновным в заведомо ложном сообщении о минировании центрального железнодорожного вокзала в столице Украины, сообщила во вторник пресс-служба городской прокуратуры.

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    "Объявлен приговор 27-летнему гражданину республики Молдавия, который сделал ложное сообщение о минировании центрального железнодорожного вокзала в столице. Приговором Соломенского районного суда Киева мужчину признан виновным по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан" и приговорен к реальному наказанию в виде трех лет лишения свободы", — говорится в сообщении прокуратуры.

    По данным прокуратуры, мужчина, руководствуясь хулиганскими побуждениям, сделал заведомо ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала столицы Украины в начале июля 2017 года.

    Ранее Днепровский районный суд Киева приговорил к четырем годам лишения свободы мужчину, сделавшего ложное сообщение о минировании станции метро "Героев Днепра".

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