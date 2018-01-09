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    Неизвестный сообщил о минировании двух электричек

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    В "Укрзализныце" сообщили, что поступил анонимный звонок работникам полиции о минировании электропоезда №6083 сообщением Киев-Роток.
    Центральный вокзал в Киеве
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Неизвестный заявил о минировании двух электричек сообщением Киев-Фастов и Киев-Роток, пассажиров эвакуировали, сообщила во вторник пресс-служба компании "Укрзализныця".

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    "В 17.40 поступил анонимный звонок работникам полиции о минировании электропоезда №6083 сообщением Киев-Роток. В рейс поезд должен был отправиться в 18.10. Поезд был задержан на станции Киев-Пассажирский, пассажиры эвакуированы", — говорится в сообщении "Укрзализныци" в Facebook.

    По данным компании, неизвестный также заявил о минировании электропоезда Киев-Фастов, который на данный момент находится в Фастове.

    Проводятся оперативно-розыскные действия по выявлению взрывных устройств. Компания призывает пассажиров сохранять спокойствие и слушать указания железнодорожников и правоохранителей.

    Ранее сообщалось, что Днепровский районный суд Киева приговорил к четырем годам лишения свободы мужчину, сделавшего ложное сообщение о минировании станции метро "Героев Днепра".

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