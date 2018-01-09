Неизвестный сообщил о минировании двух электричек

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Неизвестный заявил о минировании двух электричек сообщением Киев-Фастов и Киев-Роток, пассажиров эвакуировали, сообщила во вторник пресс-служба компании "Укрзализныця".

"В 17.40 поступил анонимный звонок работникам полиции о минировании электропоезда №6083 сообщением Киев-Роток. В рейс поезд должен был отправиться в 18.10. Поезд был задержан на станции Киев-Пассажирский, пассажиры эвакуированы", — говорится в сообщении "Укрзализныци" в Facebook.

По данным компании, неизвестный также заявил о минировании электропоезда Киев-Фастов, который на данный момент находится в Фастове.

Проводятся оперативно-розыскные действия по выявлению взрывных устройств. Компания призывает пассажиров сохранять спокойствие и слушать указания железнодорожников и правоохранителей.

Ранее сообщалось, что Днепровский районный суд Киева приговорил к четырем годам лишения свободы мужчину, сделавшего ложное сообщение о минировании станции метро "Героев Днепра".