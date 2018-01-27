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    С вокзала Москвы эвакуировали людей из-за звонка о минировании

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    Как сообщил источник в экстренных службах Москвы, из одного зала вокзала после анонимного звонка с угрозой взрыва перевели в другой зал более 100 человек.
    На платформе Киевского вокзала.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Свыше 100 человек эвакуировали в субботу днем из здания Киевского вокзала в центре Москвы после анонимного звонка с угрозой взрыва, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

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    "Из одного зала вокзала после анонимного звонка с угрозой взрыва перевели в другой зал более 100 человек", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, на месте ЧП сейчас работает кинолог с собакой.

    Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

    Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждены почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

    Ранее сообщалось, что Днепровский районный суд Киева приговорил к четырем годам лишения свободы мужчину, сделавшего ложное сообщение о минировании станции метро "Героев Днепра".

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