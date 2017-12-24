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    Происшествия

    В Харькове азербайджанец напал на девушку и угрожал прохожим ножом

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    Установлено, что 30-летний злоумышленник увидел у 25-летней девушки мобильный телефон, стоимость которого составляет около 30 тысяч гривен, и выхватил. Его задержали прохожие.
    Нападение на девушку в центре Харькова. На фото - нож нападавшего
    hk.npu.gov.ua

    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Гражданин Азербайджана забрал у девушки мобильный телефон в центре Харькова и угрожал ножом гражданам, которые его задержали, сообщила в субботу, 23 декабря, пресс-служба областной полиции. 

    Инцидент произошел вечером 21 декабря.

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    Установлено, что 30-летний злоумышленник увидел у 25-летней девушки мобильный телефон, стоимость которого составляет около 30 тысяч гривен. Он стал преследовать ее и, когда поблизости не было людей, выхватил телефон и начал убегать.

    Двое прохожих задержали злоумышленника, но тот вытащил нож и начал им размахивать. На место событий прибыла полиция.

    Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

    hk.npu.gov.ua
    На месте нападения на девушку в центре Харькова

    Ранее в ходе ссоры 19-летний парень ударил друга ножницами в Одесской области, 18-летний собутыльник был госпитализирован с колотыми ранами внутренних органов.

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