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    Происшествия

    У входа в Конституционный суд Украины взрывотехники ищут заложенный фугас

    (обновлено: )18330
    На место происшествия прибыли взрывотехники, спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, медики и полицейские. О заложенном боеприпасе стало известно со слов неизвестного мужчины.
    Конституционный суд Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Неизвестный в пятницу утром сообщил, что возле входа в Конституционный суд Украины в Киеве по улице Жилянской, 14 заложено взрывное устройство.

    Появилось видео эвакуации пассажиров из застрявшего в тоннеле поезда в метро Киева
    Канал BeNata на youtube
    Кадры эвакуации пассажиров из застрявшего поезда в метро Киева

    На место происшествия прибыли взрывотехники, спасатели ГСЧС, медики и полицейские.

    По информации "Киев Оперативный", в сообщении неизвестного говорилось о заложенном фугасе возле суда: "Звонит неизвестный, видит якобы кто-то подложил фугас возле центрального входа".

    Согласно расписания Конституционного суда на пятницу, 2 февраля заседаний не планировалось.

    Напомним, что ранее в возле магазина в Харькове произошел взрыв, при котором пострадали женщина и ребенок. Одной из версий полиции был теракт.

    Кроме того, 30 января неизвестный по телефону сообщил об угрозе взрыва в отделе полиции на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Пассажиры были эвакуированы.

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