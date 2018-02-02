У входа в Конституционный суд Украины взрывотехники ищут заложенный фугас

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Неизвестный в пятницу утром сообщил, что возле входа в Конституционный суд Украины в Киеве по улице Жилянской, 14 заложено взрывное устройство.

На место происшествия прибыли взрывотехники, спасатели ГСЧС, медики и полицейские.

По информации "Киев Оперативный", в сообщении неизвестного говорилось о заложенном фугасе возле суда: "Звонит неизвестный, видит якобы кто-то подложил фугас возле центрального входа".

Согласно расписания Конституционного суда на пятницу, 2 февраля заседаний не планировалось.

Напомним, что ранее в возле магазина в Харькове произошел взрыв, при котором пострадали женщина и ребенок. Одной из версий полиции был теракт.

Кроме того, 30 января неизвестный по телефону сообщил об угрозе взрыва в отделе полиции на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Пассажиры были эвакуированы.