Баку может охватить волна массовых акций из-за сноса домов

РИА Новости Украина

Если не предпринимать действенные меры, Баку может захлестнуть волна массовых акций. Об этом Sputnik Азербайджан сообщил эксперт в сфере строительства Эльнур Фарзалиев, комментируя вопрос о массовом сносе старых и строительстве на их месте новых домов.

Уже прошедший 2017 год, помимо других значимых событий, запомнился также целым рядом акций протеста жителей столицы. Недовольные действиями строительных компаний, проводящих снос старых и строительство на их месте новых домов и зданий, жильцы обращались с жалобами в различные инстанции, требуя защиты своих прав.

Напомним, что работы проводятся в ряде районов столицы в рамках так называемых "пилотных проектов" по решению Кабинета министров АР, принятому в феврале 2016 года.

По мнению Фарзалиева, проводимые работы направлены на обновление жилищного фонда и благоустройство столицы. Тем не менее, масштабность работ может привести в будущем к серьезным проблемам.

Sputnik Азербайджан Аварийный дом в Баку

Проекты проводятся при поддержке государства, и во многих случаях – бизнесменами, отметил эксперт. "Процесс выдачи жильцам снесенных домов денег на временное проживание и обеспечение квартирами в новых зданиях все еще сопровождается проблемами, а проведение масштабных сносов в будущем может привести к банкротству строительной компании", — заметил он.

По словам эксперта, строительные компании получают прибыль с продажи дополнительных квартир. Однако проведение широкомасштабного строительства в будущем может привести к нехватке покупателей. А это приведет к тому, что цены на квартиры упадут или же дома останутся недостроенными.

Sputnik Азербайджан Строительство жилых домов в Баку

Он отметил, что сноситься в первую очередь должны аварийные дома, срок эксплуатации которых завершен, а также общежития и другие строения, нарушающие архитектурный облик города:

"Однако на деле нередко строительные компании, которые проводят снос, выбирают для нового здания территории с домами с большими дворами и прилегающими участками. А в итоге все выливается в недовольство граждан".

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Фарзалиев, рассматривая пути решения проблемы, указал, что структуры, которые контролируют снос, не должны разрешать рушить дома в новом месте, пока не достроено и сдано в эксплуатацию здание на месте предыдущего сноса. Другой выход эксперт видит в том, чтобы квартиры в строящемся доме в короткие сроки обеспечивались выпиской из государственного реестра и квартиры продавались в кредит – с небольшими процентами и на длительный срок.

Sputnik Азербайджан Аварийный дом в Баку

Тем не менее, депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов не согласен с мнением эксперта. В беседе со Sputnik Азербайджан он отметил, что в строительной сфере задействованы важные механизмы:

"Как вы знаете, глава государства подписывал соответствующие распоряжения. В Исполнительной власти города также разрешили сносить старые дома и на их месте строить новые здания, а предпринимателям создали условия для строительства новых домов".

Депутат признал, что между строительными компаниями и жильцами возникают определенные трения, в том числе связанные с финансовыми вопросами. Но все эти проблемы решаются.

"Поэтому я не согласен с мнением, что в следующем году возможны массовые акции протеста", — заметил он.

Что касается небольших акций, то, по словам депутата, они были всегда. При этом он указал, что государство никогда не оставляет их без внимания, периодически все проблемы обсуждаются и находят свое решение.