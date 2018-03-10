В полуфинале украинки в составе Ольги Харлан, Алины Комащук и Елены Кравацкой оказались сильнее сборной России, выиграв со счетом 45:34. В поединке за золотые награды престижного турнира украинки будут бороться с итальянками.
В весовой категории до 81 кг Александр Хижняк встречался с Валентино Манфредониа из Италии и проиграл раздельным решением судей - 1:2 (29:28, 28:29, 27:30), однако, согласно регламенту турнира, получил бронзовую медаль.
Казахстанская федерация велоспорта (КФВС) на этой неделе заявила о том, что в адрес президента КФВС Дархана Калетаева было направлено письменное обращение Соловей о принятии ее в члены сборной Казахстана.
В Киев вернулись призеры I Европейских игр по синхронному плаванию, которые получили бронзовые награды в дуэте, команде и произвольной программе, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины (НОК).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".