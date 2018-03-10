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    Европейские игры 2015

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Возвращение украинских спортсменов с Европейских игр в Баку
    Возвращение украинских спортсменов с Европейских игр в Баку 
    10:15 30.06.2015
    286
    Украинские спортсмены завоевали 46 наград - 8 золотых, 14 серебряных и 24 бронзовых. Украина заняла восьмое общекомандное место и пятое по количеству медалей среди всех европейских государств.
    Церемония закрытия I Европейских игр
    Церемония закрытия Европейских игр-2015 в Баку 
    05:37 29.06.2015
    462
    Победителями Европиады-2015 стали россияне – 164 награды (79,40,45), на втором месте Азербайджан – 56 (21,15,20), на третьем – Великобритания – 47 (18,10,19).
    Украинские лучники на Европейских играх в Баку
    Украина заняла 6-е место в медальном зачете на Европейских играх-2015
    01:59 29.06.2015
    687
    Победителями Европиады-2015 стали россияне – 164 награды (79,40,45), на втором месте Азербайджан – 56 (21,15,20), на третьем – Великобритания – 47 (18,10,19).
    Фехтование. Саблисты. Архивное фото
    Сборная Украины по фехтованию обыграла РФ и прошла в финал Евроигр
    13:33 27.06.2015
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    В полуфинале украинки в составе Ольги Харлан, Алины Комащук и Елены Кравацкой оказались сильнее сборной России, выиграв со счетом 45:34. В поединке за золотые награды престижного турнира украинки будут бороться с итальянками.
    Украинский боксер Дмитрий Замотаев
    Украинские боксеры завоевали две "бронзы" на соревнованиях в Баку
    00:51 25.06.2015
    146
    В весовой категории до 81 кг Александр Хижняк встречался с Валентино Манфредониа из Италии и проиграл раздельным решением судей - 1:2 (29:28, 28:29, 27:30), однако, согласно регламенту турнира, получил бронзовую медаль.
    Анна Соловей
    Украинская велогонщица Соловей призналась, что хотела выступать за Казахстан
    23:55 20.06.2015
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    Казахстанская федерация велоспорта (КФВС) на этой неделе заявила о том, что в адрес президента КФВС Дархана Калетаева было направлено письменное обращение Соловей о принятии ее в члены сборной Казахстана.
    Украинец Олег Верняев на турнике во время мужских соревнований по гимнастике в финале на Европейских Играх в Баку, Азербайджан
    Украинец стал чемпионом Европейских игр в гимнастическом опорном прыжке
    18:05 20.06.2015
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    Согласно информации, первый прыжок Верняева судьи оценили в 15,400 балла, а второй - в 15,133. На втором месте - Касимир Шмидт из Нидерландов, на третьем - Олег Степко из Азербайджана.
    Победа Олега Верняева на соревнованиях в Баку. Видео
    Эффектная победа украинского гимнаста Верняева в Баку 
    05:49 19.06.2015
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    В активе сборной Украины 18 медалей: 3 "золота", 6 "серебряных" медалей и 9 "бронзовых" наград. Ранее "золото" добыли украинские лучники и женский дуэт в байдарке.
    Победа украинских лучников на Европейских играх в Баку. Видео
    "Золотая" стрельба украинских лучников на соревнованиях в Баку 
    05:11 19.06.2015
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    Украинцы Виктор Рубан, Маркиян Ивашко и Георгий Иваницкий в финале нанесли поражение представителям Испании со счетом 5:4. В матче за бронзу голландцы оказались точнее французов — 5:3.
    Украинские лучники взяли золото на Европейских играх в Баку
    Украинские лучники взяли золото на Европейских играх в Баку
    16:33 18.06.2015
    82
    Украинцы Виктор Рубан, Маркиян Ивашко и Георгий Иваницкий в финале нанесли поражение представителям Испании со счетом 5:4. В матче за бронзу голландцы оказались точнее французов - 5:3.
    Украинские призеры Европейских игр по синхронному плаванию вернулись на родину
    Возвращение украинских призеров ЕИ-2015 по синхронному плаванию в Киев 
    13:45 17.06.2015
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    В Киев вернулись призеры I Европейских игр по синхронному плаванию, которые получили бронзовые награды в дуэте, команде и произвольной программе, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины (НОК).
    Мария Повх и Анастасия Тодорова
    Украинская женская двойка на байдарках завоевала бронзу на Европейских играх
    15:10 16.06.2015
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    Украинки проплыли дистанцию за 37.719 секунды, победу в гонке одержали Маргарита Махнева и Марина Литвинчук из Беларуси - 37.399 секунды.
    Украинка Алина Стадник-Махиня
    Украина выиграла первое "золото" на Европейских играх в Баку
    19:40 15.06.2015
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    Схватка изначально проходила с преимуществом украинки, которая на первой же минуте совершила прием, оцененный арбитрами в 2 балла. Минимальный перевес Стадник-Махиня удержала до конца первого периода.
    Флаг Нидерландов
    Нидерланды отказались проводить Европейские игры-2019
    16:31 10.06.2015
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    Решение о том, что вторые в истории Европейские игры пройдут в Нидерландах, было принято в мае на генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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