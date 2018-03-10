Гимнасты Игорь Радивилов и Олег Верняев завоевали серебряные медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит сейчас в Монреале. Радивилов завоевал серебряную награду в опорном прыжке, а Верняев - в упражнении на параллельных брусьях.
По словам министра спорта Игоря Жданова, "Радивилов выполнил свой сложнейший коронный прыжок The Radivilov на Олимпиаде в Рио". Таким образом, этот элемент в спортивной гимнастике официально занесен в международные правила.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".