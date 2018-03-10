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    гимнастика

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Олег Верняев выполняет упражнения на брусьях. Архивное фото
    Украинцы завоевали два "серебра" на чемпионате мира по спортивной гимнастике
    23:19 08.10.2017
    81
    Гимнасты Игорь Радивилов и Олег Верняев завоевали серебряные медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит сейчас в Монреале. Радивилов завоевал серебряную награду в опорном прыжке, а Верняев - в упражнении на параллельных брусьях.
    Украинские гимнастки завоевали серебро на этапе Кубка мира
    Украинские гимнастки завоевали "серебро" на этапе Кубка мира
    00:45 09.07.2017
    116
    Украинская команда набрала 36,050 балла, уступив первое место россиянкам, набравшим 37,200 пункта. Третье место заняли представительницы Белоруссии, которые записали на свой счет 35,300 очка.
    Художественная гимнастика
    Киев примет чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2020 году
    21:54 01.07.2017
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    Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2017 прошел в мае в Будапеште. Столица Украины официально названа городом-организатором турнира в 2020 году.
    Олег Верняев выполняет упражнения на брусьях на соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин
    Украинец Верняев победил на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
    22:29 19.03.2017
    62
    Верняев показал лучший результат в упражнениях на брусьях и в опорном прыжке. В упражнениях на кольцах Верняев занял 2-е место, а в упражнении на коне - 3-е место.
    Украинка Диана Варинская завоевала золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
    Украинка завоевала "золото" на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
    19:14 19.03.2017
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    Диана Варинская в финале набрала 13.933 балла. Серебряная и бронзовая награды достались австралийским гимнасткам Рианне Миззи и Джорджии Роуз Браун, набравшим 13.600 и 13.366 балла соответственно.
    Олег Верняев выполняет упражнения на брусьях на соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин
    Украинец Верняев завоевал "серебро" на Кубке Америки по спортивной гимнастике
    19:41 05.03.2017
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    Вместе с Олегом Верняевым на пьедестал почета поднялись два американских гимнаста: победителем соревнований стал Юл Молдауер (85,931), а тройку призеров замкнул Акаш Моди (84,398).
    Сборная Украины по художественной гимнастике
    Украинские гимнастки вышли в финал Олимпиады-2016
    22:31 20.08.2016
    714Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Как сообщается, украинские гимнастки показали результат 33,816. Они проходят в финал командного многоборья Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Финал состоится 21 августа.
    Олег Верняев выполняет упражнения на брусьях на соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин
    Первая золотая медаль Украины на Олимпиаде в Рио 
    00:54 17.08.2016
    1083Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    "Золотым" для Верняева стал результат — 16.041. Серебряная медаль досталась американскому спортсмену Данеллу Лейве, бронзовая — россиянину Давиду Белявскому.
    Украинец Игорь Радивилов на Олимпиаде в Рио
    На Олимпиаде в честь Радивилова назван гимнастический прыжок
    01:03 16.08.2016
    886Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам министра спорта Игоря Жданова, "Радивилов выполнил свой сложнейший коронный прыжок The Radivilov на Олимпиаде в Рио". Таким образом, этот элемент в спортивной гимнастике официально занесен в международные правила.
    Игорь Радивилов. Архивное фото
    Украинские гимнасты завоевали три медали в турнире Кубка мира в Германии
    01:15 04.04.2016
    60
    В турнире по спортивной гимнастике из серии World Challenge Cup 2016 Игорь Радивилов победил на кольцах, а Олег Верняев завоевал бронзу в вольных упражнениях и серебро в упражнении на коне.
    Финский пожарный побил мировой рекорд по подтягиваниям на перекладине. Видео
    Финский пожарный побил мировой рекорд по подтягиваниям на перекладине 
    06:00 08.02.2016
    877
    Финнский пожарный Йоонас Мякипелто подтянулся обратным хватом 5050 подтягиваний за 18 часов. Предыдущий рекорд для этого упражнения составлял 5045.
    Украинец Олег Верняев на турнике во время мужских соревнований по гимнастике в финале на Европейских Играх в Баку, Азербайджан
    Украинец стал чемпионом Европейских игр в гимнастическом опорном прыжке
    18:05 20.06.2015
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    Согласно информации, первый прыжок Верняева судьи оценили в 15,400 балла, а второй - в 15,133. На втором месте - Касимир Шмидт из Нидерландов, на третьем - Олег Степко из Азербайджана.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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