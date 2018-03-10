наверх
10.03.201811:30
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Кубок мира по художественной гимнастике

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Украинские гимнастки завоевали серебро на этапе Кубка мира
    Украинские гимнастки завоевали "серебро" на этапе Кубка мира
    00:45 09.07.2017
    116
    Украинская команда набрала 36,050 балла, уступив первое место россиянкам, набравшим 37,200 пункта. Третье место заняли представительницы Белоруссии, которые записали на свой счет 35,300 очка.
    Золотое выступление с булавами Ризатдиновой на Кубке мира в Берлине. Видео
    "Золотое" выступление с булавами Ризатдиновой на Кубке мира в Берлине 
    00:45 04.07.2016
    1197
    Украинка Анна Ризатдинова завоевала вторую золотую медаль на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Берлине. Второе и третье место в соревновании заняли представительницы Белоруссии Мелитина Станюта и Катерина Галкина.
    Анна Ризатдинова
    Украинка Ризатдинова завоевала второе "золото" на Кубке Мира в Берлине
    23:40 03.07.2016
    177
    После "золота" в финале с обручем, она повторила свой успех в упражнении с булавами. Безошибочное выступление под песню Майкла Джексона They Don't Care About Us не оставило выбора судьям, которые поставили украинской приме 18,950 балла.
    Выступление украинской гимнастки Анны Ризатдиновой. Архивное фото
    Украинская гимнастка-чемпионка Ризатдинова добыла две медали во Франции
    23:50 27.03.2016
    182
    Анна Ризатдинова взяла "серебро" в упражнении с булавами и "бронза" в упражнении с лентой. В упраженении с мячом Анна допустила ошибку в первой половине программы и уже не сумела исправить ситуацию.
    Награждение призеров в соревнованиях с лентой. Видео
    Награждение украинской гимнастки Ризатдиновой на Кубке мира в Будапеште 
    04:20 10.08.2015
    1439
    Украинская гимнастка Анна Ризатдинова одержала победу на Кубке мира по художественной гимнастике в упражнении с лентой. "Золотой" результат украинки — 18,550.
    Анна Ризатдинова
    Украинская гимнастка Ризатдинова триумфально выступила на Кубке мира
    00:40 10.08.2015
    325
    Украинская гимнастка Анна Ризатдинова одержала победу на Кубке мира по художественной гимнастике в упражнении с лентой "Золотой" результат украинки - 18,550. Также Ризатдинова завоевала "серебро" в упражнениях с булавами.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны