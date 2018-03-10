Украинка Анна Ризатдинова завоевала вторую золотую медаль на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Берлине. Второе и третье место в соревновании заняли представительницы Белоруссии Мелитина Станюта и Катерина Галкина.
После "золота" в финале с обручем, она повторила свой успех в упражнении с булавами. Безошибочное выступление под песню Майкла Джексона They Don't Care About Us не оставило выбора судьям, которые поставили украинской приме 18,950 балла.
Украинская гимнастка Анна Ризатдинова одержала победу на Кубке мира по художественной гимнастике в упражнении с лентой "Золотой" результат украинки - 18,550. Также Ризатдинова завоевала "серебро" в упражнениях с булавами.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".