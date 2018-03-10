Украинка Анна Ризатдинова завоевала вторую золотую медаль на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Берлине. Второе и третье место в соревновании заняли представительницы Белоруссии Мелитина Станюта и Катерина Галкина.
После "золота" в финале с обручем, она повторила свой успех в упражнении с булавами. Безошибочное выступление под песню Майкла Джексона They Don't Care About Us не оставило выбора судьям, которые поставили украинской приме 18,950 балла.
В воскресенье в испанском городе Гвадалахара завершились финалы в отдельных видах у юниорок. Чемпионкой в упражнении с обручем стала украинская гимнастка Кристина Пограничная, сообщается на официальном сайте Федерации гимнастики Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".