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    гимнастки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Опасный трюк гимнастки над Ниагарским водопадом
    Опасный трюк гимнастки над Ниагарским водопадом 
    16:59 16.06.2017
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    36-летняя гимнастка, мать троих детей Эрендира Васкес Валленда исполнила новый трюк над Ниагарским водопадом. Спортсменка поднялась в воздух, держась за обруч, прикреплённый к летящему вертолету.
    Украинская гимнастка Годунко продала свою медаль, чтобы помочь ВСУ
    Украинская гимнастка Годунко продала свою медаль, чтобы помочь ВСУ
    05:43 22.08.2016
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    Наталья Годунко продала свое "золото" на интернет-аукционе за 100 тысяч гривен, чтобы помочь украинской армии. Мужчина, который купил награду вернул ее гимнастке.
    Анна Ризатдинова выполняет упражнения с булавами в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике
    Ризатдинова о выступлении на ОИ: отдала все, и время, и силы, и эмоции
    06:42 21.08.2016
    839Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам бронзового призера Олимпийских игр по художественной гимнастике Анны Ризатдиновой, она сделала для победы на Олимпиаде максимум, "отдала все, что можно - и время, и силы, и эмоции".
    Анна Ризатдинова выполняет упражнения с булавами в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике
    Украинская "грация" Анна Ризатдинова на Олимпиаде в Рио 
    00:46 21.08.2016
    1628Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Украинка Анна Ризатдинова выиграла бронзовую медаль в индивидуальном многоборье олимпийских соревнований по художественной гимнастике.
    Анна Ризатдинова выполняет упражнения с булавами в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике
    Ризатдинова завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Рио
    00:01 21.08.2016
    1330Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По итогам всех четырех стадий финала украинка набрала 73,583 балла. В частности, 18,200 - за упражнение с обручем, 18,450 - с мячом, 18,450 - с булавами и 18,483 с лентой.
    Золотое выступление с булавами Ризатдиновой на Кубке мира в Берлине. Видео
    "Золотое" выступление с булавами Ризатдиновой на Кубке мира в Берлине 
    00:45 04.07.2016
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    Украинка Анна Ризатдинова завоевала вторую золотую медаль на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Берлине. Второе и третье место в соревновании заняли представительницы Белоруссии Мелитина Станюта и Катерина Галкина.
    Анна Ризатдинова
    Украинка Ризатдинова завоевала второе "золото" на Кубке Мира в Берлине
    23:40 03.07.2016
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    После "золота" в финале с обручем, она повторила свой успех в упражнении с булавами. Безошибочное выступление под песню Майкла Джексона They Don't Care About Us не оставило выбора судьям, которые поставили украинской приме 18,950 балла.
    Анна Ризатдинова. Архивное фото
    "Золото", "серебро" и "бронза" украинских гимнасток на турнире в Испании 
    00:17 06.06.2016
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    В воскресенье в испанском городе Гвадалахара завершились финалы в отдельных видах у юниорок. Чемпионкой в упражнении с обручем стала украинская гимнастка Кристина Пограничная, сообщается на официальном сайте Федерации гимнастики Украины.
    Украинская гимнастка Кристина Пограничная
    Украинка Кристина Пограничная завоевала "золото" на турнире в Испании
    23:35 05.06.2016
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    По словам пресс-службы Федерации гимнастики Украины, в упражнении с обручем Кристина Пограничная проявила себя с наилучшей стороны, у судей не оставалось выбора, кроме как поставить рекордные 16.050.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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