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    вертолеты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 39
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    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. Пожар на месте ЧП. Архивное фото
    В Кременчуге на месте крушения вертолета нашли голову
    13:56 31.01.2018
    484
    По информации СМИ, в Кременчуге обнаружена голова одного из членов экипажа разбившегося вертолета МИ-8. В полиции сообщили, что сейчас проводится судмедэкспертиза.
    На месте катастрофы МИ-8 в Кременчуге
    Спасатели сообщили первые подробности катастрофы МИ-8 в Кременчуге
    22:53 25.01.2018
    1443
    По информации ГСЧс, в результате падения Ми-8 в Кременчуге Полтавской области погибли 4 члена экипажа, вертолет принадлежал частной компании "Украинские вертолеты".
    Все находившиеся на борту упавшего в Кременчуге вертолета погибли
    В катастрофе вертолета в Кременчуге выживших нет
    21:11 25.01.2018
    2181
    По словам пресс-секретаря Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светланы Рыбалко, по предварительной информации, на борту находились четыре человека, погибли все, кто находился в вертолете.
    В Кременчуге разбился вертолет Ми-8. Видео
    Вертолет Ми-8 упал и загорелся в Кременчуге 
    20:45 25.01.2018
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    В городе Кременчуг Полтавская область разбился вертолет Ми-8, передает облуправление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным, машина задела линию электропередачи.
    Вертолет главы Нацполиции окончательно заблокировал одесскую трассу
    Вертолет главы Нацполиции окончательно заблокировал одесскую трассу
    12:14 20.12.2017
    2020Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    По словам журналиста Владимира Гамалицы, под Жашковом начал рассасываться затор, как вдруг глава Нацполиции Сергей Князев на вертолете полностью остановил движение своей посадкой на дороге.
    Еврокоптер АС-50
    Вертолет пропал в России, на борту были два человека - источник
    10:06 07.12.2017
    123
    По информации источника в экстренных службах, в Братском районе Иркустской области не вышел на связь вертолет "Еврокоптер АС-50", на борту которого находились два человека.
    Возле Токио разбился вертолет
    В Японии разбился вертолет, четверо погибших. Кадры с места крушения 
    13:17 08.11.2017
    123
    Грузовой вертолет потерпел крушение в японской префектуре Гумма, на борту находились 4 человека, по предварительны данным, они погибли. На месте работают пожарные и полиция.
    Обнаружены обломки упавшего в Саудовской Аравии вертолета. Видео
    Поиски выживших среди обломков вертолета в Саудовской Аравии 
    03:33 06.11.2017
    155
    Обломки разбившегося в Саудовской Аравии вертолета обнаружены, продолжаются поиски выживших. По информации СМИ, в результате происшествия заместитель губернатора провинции Асир принц Мансур бен Мукрин и сопровождавшие его чиновники погибли.
    Екатерина Одарченко
    "Рейдерство". Эксперт о действиях националистов на вертолетной площадке
    18:51 27.10.2017
    503
    Политическая стратегия и публичная коммуникация становятся на первое место, а выполнение норм закона отходит на второй план, что является нездоровой практикой, заявила политтехнолог Екатерина Одарченко.
    Первый украинский вертолет Надежда
    "Мотор Сич" представила первый украинский вертолет "Надежда"
    06:39 20.08.2017
    1710
    По словам президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, предполагается использовать вертолет для патрулирования дорог, для мониторинга трубопроводов и газопроводов, для оборонных целей и для сельского хозяйства.
    Два человека погибли при крушении вертолета в Шарлоттсвилле
    Два человека погибли при крушении вертолета в Шарлоттсвилле в США
    02:42 13.08.2017
    117Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто
    По информации полиции, вертолет упал в лесном массиве около жилого дома на дороге Old Farm. Подтверждена гибель двух человек, на земле пострадавших нет.
    Полицейский вертолет потерпел крушение близ Шарлоттсвилля
    Полицейский вертолет потерпел крушение близ Шарлоттсвилля в США
    01:10 13.08.2017
    71Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто
    По информации СМИ, вертолет, который принадлежал полиции штата Виргинии, упал в лес в нескольких километрах к западу от Шарлоттсвилля в районе Birdwood Golf Course.
    Спасая альпиниста в Альпах, разбился вертолет. Видео
    В Альпах разбился вертолет во время спасения скалолаза. Момент падения 
    00:33 06.08.2017
    265
    Вертолет спасателей потерпел крушение, пытаясь эвакуировать почувствовавшего себя плохо альпиниста с самого высокого пика Австрийских Альп - горы Гросглокнер.
    Опасный трюк гимнастки над Ниагарским водопадом
    Опасный трюк гимнастки над Ниагарским водопадом 
    16:59 16.06.2017
    565
    36-летняя гимнастка, мать троих детей Эрендира Васкес Валленда исполнила новый трюк над Ниагарским водопадом. Спортсменка поднялась в воздух, держась за обруч, прикреплённый к летящему вертолету.
    За гамбургерами на вертолете. Инцидент у ресторана быстрого питания в Сиднее. Видео
    За гамбургерами на вертолете. Инцидент у ресторана быстрого питания в Сиднее 
    02:01 15.05.2017
    117
    Жители одного из районов на северо-западе Сиднея стали свидетелями уникального зрелища. Вместо привычных автомобилей рядом с рестораном "припарковался" вертолет. Пилот вышел, забрал свой заказ и улетел.
    На месте крушения Ми-2 под Краматорском
    Падение Ми-2 под Краматорском: появились первые фото 
    21:33 26.03.2017
    662Крушение вертолета Ми-2 под Краматорском
    Вблизи Краматорска потерпел крушение военный вертолет Ми-2. В результате крушения вертолета Ми-2, предварительно, погибли пять человек: трое членов экипажа и два пассажира.
    В Чернигове приземлился вертолет, чтобы забрать генерала
    В центре Чернигова приземлился вертолет, чтобы забрать генерала 
    19:36 11.03.2017
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    На центральной площади Чернигова в пятницу сел вертолет, чтобы забрать командующего ВВС ВСУ, генерал-полковника Сергея Дроздова с мероприятий, посвященных годовщине создания Государственного научно-испытательного центра ВСУ, пишет местное издание "Высокий Вал".
    Мотор Сич
    "Мотор Сич" сделает двигатель для российско-китайского вертолета - СМИ
    06:15 13.02.2017
    1315Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По информации российских СМИ, украинская "Мотор Сич" может принять участие в российско-китайском проекте тяжелого вертолета AHL и предоставить для новой машины турбовальные двигатели АИ-136Т.
    У входа в здание Следственного комитета РФ
    СК РФ возбудил дело по факту крушения вертолета на Алтае
    05:49 13.02.2017
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    По информации представителя СК РФ, к месту предполагаемого крушения направилась следственная группа в составе первого заместителя руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета и опытных следователей-криминалистов.
    Вертолет
    На Алтае потерпел крушение вертолет Robinson - СК РФ
    19:40 12.02.2017
    241
    По факту крушения вертолета Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК России проводится доследственная проверка. Вертолет принадлежал авиакомпании "Алтай Авиа".
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