По словам пресс-секретаря Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светланы Рыбалко, по предварительной информации, на борту находились четыре человека, погибли все, кто находился в вертолете.
Обломки разбившегося в Саудовской Аравии вертолета обнаружены, продолжаются поиски выживших. По информации СМИ, в результате происшествия заместитель губернатора провинции Асир принц Мансур бен Мукрин и сопровождавшие его чиновники погибли.
Политическая стратегия и публичная коммуникация становятся на первое место, а выполнение норм закона отходит на второй план, что является нездоровой практикой, заявила политтехнолог Екатерина Одарченко.
По словам президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, предполагается использовать вертолет для патрулирования дорог, для мониторинга трубопроводов и газопроводов, для оборонных целей и для сельского хозяйства.
Жители одного из районов на северо-западе Сиднея стали свидетелями уникального зрелища. Вместо привычных автомобилей рядом с рестораном "припарковался" вертолет. Пилот вышел, забрал свой заказ и улетел.
На центральной площади Чернигова в пятницу сел вертолет, чтобы забрать командующего ВВС ВСУ, генерал-полковника Сергея Дроздова с мероприятий, посвященных годовщине создания Государственного научно-испытательного центра ВСУ, пишет местное издание "Высокий Вал".
По информации представителя СК РФ, к месту предполагаемого крушения направилась следственная группа в составе первого заместителя руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета и опытных следователей-криминалистов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинские вертолетчики из состава миротворческой миссии ООН в Демократической Республике Конго за последние 5 месяцев совершили более 1600 вылетов. В последнее время количество вылетов значительно возросло.
Обломки разбившегося в Саудовской Аравии вертолета обнаружены, продолжаются поиски выживших. По информации СМИ, в результате происшествия заместитель губернатора провинции Асир принц Мансур бен Мукрин и сопровождавшие его чиновники погибли.
Жители одного из районов на северо-западе Сиднея стали свидетелями уникального зрелища. Вместо привычных автомобилей рядом с рестораном "припарковался" вертолет. Пилот вышел, забрал свой заказ и улетел.
На центральной площади Чернигова в пятницу сел вертолет, чтобы забрать командующего ВВС ВСУ, генерал-полковника Сергея Дроздова с мероприятий, посвященных годовщине создания Государственного научно-испытательного центра ВСУ, пишет местное издание "Высокий Вал".
Два человека погибли при крушении вертолета Ми-2 в селе Школьное Белореченского района Краснодарского края, сообщил старший следователь-криминалист отдела криминалистики Южного следственного управления на транспорте СК России Сергей Бойко.
Транспортный вертолет упал недалеко от города Бергена на юго-западном побережье Норвегии. На его борту находились по меньшей мере 15 человек. Вертолет принадлежал одной из нефтедобывающих компаний, работающих на норвежском континентальном шельфе.