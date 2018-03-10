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    трюки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Французские экстремалы совершили непревзойденный трюк
    Французские экстремалы залетели в самолет во время свободного падения 
    14:03 29.11.2017
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    Французские бейсджамперы Фред Фюген и Винс Реффет прыгнули с вершины горы Юнгфрау (Швейцарские Альпы) и залетели в легкомоторный самолет. Экстремалы были одеты в вингсьют (специальный костюм-крыло, который позволяет пилоту выполнять полеты).
    Опасный трюк гимнастки над Ниагарским водопадом
    Опасный трюк гимнастки над Ниагарским водопадом 
    16:59 16.06.2017
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    36-летняя гимнастка, мать троих детей Эрендира Васкес Валленда исполнила новый трюк над Ниагарским водопадом. Спортсменка поднялась в воздух, держась за обруч, прикреплённый к летящему вертолету.
    Скорая в США. Архивное фото
    Один из двух скайдайверов погиб в небе над Южной Каролиной
    06:39 06.06.2016
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    Скайдайверы готовились к выступлению на местном мероприятии CarolinaFest. Во время репетиции одного из трюков, требующего летных костюмов с перепонками, они столкнулись.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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