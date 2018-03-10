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    Сборная Украины по гимнастике

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Олег Верняев (Украина), завоевавший золотую медаль в упражнениях на брусьях на соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин
    Олимпийскому чемпиону Верняеву выдали квартиру в киевском недострое
    15:53 19.09.2016
    509
    По словам чемпиона Олега Верняева, в марте 2015 года в Киеве ему, а также другим украинским спортсменам Жану Беленюку и Игорю Радивилову выдали сертификаты на квартиры, которые оказались "просто дипломами".
    Олимпийский чемпион Верняев: за меня болеет весь Донецк. Видео
    Олимпийский чемпион Верняев: за меня болеет весь Донецк 
    04:44 04.09.2016
    948Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Обладатель золотой и серебряной медалей Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро сообщил, как проходили соревнования в Бразилии и с какими результатами вышла с турнира украинская сборная по гимнастике.
    Встреча олимпийского чемпиона Верняева в аэропорту Киева. Видео
    Встреча олимпийского чемпиона Верняева в аэропорту Киева 
    02:58 21.08.2016
    6726Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Украинские болельщики встретили олимпийского чемпиона и серебряного призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Олега Верняева аплодисментами и исполнением гимна Украины.
    Анна Ризатдинова выполняет упражнения с булавами в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике
    Украинская "грация" Анна Ризатдинова на Олимпиаде в Рио 
    00:46 21.08.2016
    1628Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Украинка Анна Ризатдинова выиграла бронзовую медаль в индивидуальном многоборье олимпийских соревнований по художественной гимнастике.
    Анна Ризатдинова выполняет упражнения с булавами в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике
    Ризатдинова завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Рио
    00:01 21.08.2016
    1330Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По итогам всех четырех стадий финала украинка набрала 73,583 балла. В частности, 18,200 - за упражнение с обручем, 18,450 - с мячом, 18,450 - с булавами и 18,483 с лентой.
    Церемония награждения первого украинского чемпиона Олимпиады в Рио. Видео
    Церемония награждения первого украинского чемпиона Олимпиады в Рио 
    02:56 17.08.2016
    1557Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Украинский гимнаст Олег Верняев завоевал золотую медаль в финале упражнений на параллельных брусьях на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. "Золотым" для Верняева стал результат — 16.041.
    Олег Верняев выполняет упражнения на брусьях на соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин
    Первая золотая медаль Украины на Олимпиаде в Рио 
    00:54 17.08.2016
    1083Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    "Золотым" для Верняева стал результат — 16.041. Серебряная медаль досталась американскому спортсмену Данеллу Лейве, бронзовая — россиянину Давиду Белявскому.
    Золотое выступление Верняева на Олимпиаде. Видео
    "Золотое" выступление украинца Верняева на Олимпиаде 
    00:15 17.08.2016
    1194Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Украинский гимнаст Олег Верняев завоевал золотую медаль в финале упражнений на параллельных брусьях на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. "Золотым" для Верняева стал результат — 16.041.
    Прыжок The Radivilov, названный в честь украинца Игоря Радивилова. Видео
    Прыжок The Radivilov, названный в честь украинца Игоря Радивилова 
    02:34 16.08.2016
    4236Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Прыжок The Radivilov, названный в честь украинца Игоря Радивилова, официально занесен в международные правила спортивной гимнастики, сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.
    Украинец Игорь Радивилов на Олимпиаде в Рио
    На Олимпиаде в честь Радивилова назван гимнастический прыжок
    01:03 16.08.2016
    886Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам министра спорта Игоря Жданова, "Радивилов выполнил свой сложнейший коронный прыжок The Radivilov на Олимпиаде в Рио". Таким образом, этот элемент в спортивной гимнастике официально занесен в международные правила.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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