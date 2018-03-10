По словам чемпиона Олега Верняева, в марте 2015 года в Киеве ему, а также другим украинским спортсменам Жану Беленюку и Игорю Радивилову выдали сертификаты на квартиры, которые оказались "просто дипломами".
По словам министра спорта Игоря Жданова, "Радивилов выполнил свой сложнейший коронный прыжок The Radivilov на Олимпиаде в Рио". Таким образом, этот элемент в спортивной гимнастике официально занесен в международные правила.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".