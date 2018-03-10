Вещи женщины лежат на детской площадки во дворе дома. По словам местных жителей, самое ценной квартирантка забрала, остался один хлам. Юрист Александр Лемешко говорит, что действия владелицы квартиры противозаконны.
Согласно белорусскому закону о госслужбе от 2003 года, госслужащим запрещено принимать подарки или получать другую выгоду в виде услуги в связи с исполнением служебных обязанностей, за исключением сувениров, вручаемых при проведении официальных мероприятий.
По словам чемпиона Олега Верняева, в марте 2015 года в Киеве ему, а также другим украинским спортсменам Жану Беленюку и Игорю Радивилову выдали сертификаты на квартиры, которые оказались "просто дипломами".
По словам Кличко, сейчас много талантливых спортсменов едут за границу, чтобы себя реализовать. Поэтому, по его мнению, крайне важно создать в Украине достойные условия, надлежащее финансовое и соцобеспечение спортсменов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".