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    квартиры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Пенсионерка. Архивное фото
    Убийственные квадратные метры. В Киеве - эпидемия пропажи пенсионеров
    12:13 23.02.2018
    1304Криминальные войны в Украине
    Киевские дедушки и бабушки на грани исчезновения — за их квадратными метрами охотятся аферисты. И, дай бог, если пенсионеры находятся живыми и невредимыми.
    Хозяйка квартиры выбросила вещи квартирантки на улицу в Полтаве
    В Полтаве в одном из домов вещи квартирантки выбросили на улицу
    10:47 15.01.2018
    835
    Вещи женщины лежат на детской площадки во дворе дома. По словам местных жителей, самое ценной квартирантка забрала, остался один хлам. Юрист Александр Лемешко говорит, что действия владелицы квартиры противозаконны.
    Днепровские квартиры-свалки
    Днепровский адище: ТОП квартир-свалок города
    16:54 17.10.2017
    1031
    Жительница дома на Воскресенской, 38 более 4-х лет сносила в свою 2-комнатную квартиру хлам с ближайших помоек. Ужасный запах и крысы сводили соседей с ума.
    Замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе
    Лизинг квартир от государства. С чем это едят?
    14:15 01.09.2017
    358
    Украинцы смогут быть уверенны, что с их имуществом ничего не произойдет и государство выполнит все свои требования, заявил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.
    Иван Кудояр
    Квартиры в лизинг от государства. Есть одно но
    13:34 01.09.2017
    618
    Приобретение квартир на условиях лизинга в Украине не начнет работать в этом году, поскольку у Государственного ипотечного учреждения есть деньги всего на 51 квартиру, говорит юрист Иван Кудояр.
    Бывший руководитель главного управления представительства в суде Генеральной прокуратуры Олег Кучер
    Чиновник Генпрокуратуры после увольнения купил 5 квартир в центре Киева
    16:58 03.08.2017
    333
    По информации СМИ, за время пребывания в должности руководителя главного управления представительства в суде Генеральной прокуратуры Олег Кучер приватизировал две служебные квартиры.
    Полиция Киева
    В Киеве работает схема по захвату жилья одиноких пенсионеров - эксперт
    23:28 08.04.2017
    900
    После 3,5 лет проживания на улице киевский пенсионер смог вернуть свою квартиру. Кто должен понести ответственность за случившееся, в эфире ГС прояснил адвокат Роман Маселко.
    Директор Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Андрей Фомочкин с флагом России (на дальнем плане в центре) во время парада атлетов и членов национальных делегаций на церемонии открытия XV летних Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро
    Фомочкин не знает, примет ли подаренную ему квартиру в Москве
    01:43 04.10.2016
    158Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Согласно белорусскому закону о госслужбе от 2003 года, госслужащим запрещено принимать подарки или получать другую выгоду в виде услуги в связи с исполнением служебных обязанностей, за исключением сувениров, вручаемых при проведении официальных мероприятий.
    Назар Холодницкий
    Сведения о квартире Лещенко нужно было внести в ЕРДР - Холодницкий
    22:23 24.09.2016
    152
    Согласно информации, которую озвучил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, внесение в ЕРДР факта покупки Сергеем Лещенко квартиры сняло бы много вопросов.
    Виталий Кличко
    Кличко заявил, что неприятно поражен заявлением гимнаста Верняева
    23:03 19.09.2016
    14047
    По словам мэра Киева Виталия Кличко, его "неприятно поразил пост Олега Верняева о том, что на нем якобы "просто попиарились", предоставив ему квартиру в недостроенном доме.
    Олег Верняев (Украина), завоевавший золотую медаль в упражнениях на брусьях на соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин
    Олимпийскому чемпиону Верняеву выдали квартиру в киевском недострое
    15:53 19.09.2016
    509
    По словам чемпиона Олега Верняева, в марте 2015 года в Киеве ему, а также другим украинским спортсменам Жану Беленюку и Игорю Радивилову выдали сертификаты на квартиры, которые оказались "просто дипломами".
    Кличко. Архивное фото
    Кличко вручил сертификаты на квартиры трем олимпийцам
    07:58 09.04.2016
    148
    По словам Кличко, сейчас много талантливых спортсменов едут за границу, чтобы себя реализовать. Поэтому, по его мнению, крайне важно создать в Украине достойные условия, надлежащее финансовое и соцобеспечение спортсменов.
    Экономика
    Ставки по кредитам снижаются - эксперт
    18:56 04.10.2015
    553Экономический кризис
    Александр Крамаренко отмечает, что курс гривны стабилен, Нацбанк в течение двух месяцев дважды снижал ставку. К концу сентября есть четкий тренд на осторожное снижение ставок.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Пенсионерка. Архивное фото
    Убийственные квадратные метры. В Киеве - эпидемия пропажи пенсионеров
    12:13 23.02.2018
    1304
    Киевские дедушки и бабушки на грани исчезновения — за их квадратными метрами охотятся аферисты. И, дай бог, если пенсионеры находятся живыми и невредимыми.
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