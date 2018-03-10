Вещи женщины лежат на детской площадки во дворе дома. По словам местных жителей, самое ценной квартирантка забрала, остался один хлам. Юрист Александр Лемешко говорит, что действия владелицы квартиры противозаконны.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.