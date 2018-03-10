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    вещи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Хозяйка квартиры выбросила вещи квартирантки на улицу в Полтаве
    В Полтаве в одном из домов вещи квартирантки выбросили на улицу
    10:47 15.01.2018
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    Вещи женщины лежат на детской площадки во дворе дома. По словам местных жителей, самое ценной квартирантка забрала, остался один хлам. Юрист Александр Лемешко говорит, что действия владелицы квартиры противозаконны.
    Вадим Черныш
    Правила вывоза личных вещей из Крыма собираются упростить
    09:11 09.08.2017
    203Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Как отметил министр, упрощение порядка вывоза вещей блокировали некоторые пункты закона о создании в Крыму свободной экономической зоны Украины. Сейчас предлагают отменить СЭЗ "Крым".
    Аэропорт Палермо
    Аэропорт Палермо устроил аукцион забытых вещей
    02:10 07.05.2017
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    Поучаствовать в мероприятии на площади перед аэропортом пришло порядка тысячи человек. Лотом аукциона могла стать вещь, за которой ее хозяева не обратились в течение года после обнаружения.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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