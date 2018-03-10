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    перевозки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Министерство Инфраструктуры Украины
    Автобусным перевозчикам ужесточат контроль - Мининфраструктуры
    14:21 08.02.2018
    161
    Директор Департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Мининфраструктуры Виктор Сасин отмечает, что реформа рынка автобусных перевозок не предполагает роста цен на билеты.
    Ситуация на границе Украины и Польши. Архивное фото
    Накипело: "челноки" угрожают перекрыть границу на целый день
    13:34 02.02.2018
    630
    Активисты требуют от депутатов, чтобы те приняли решение и отменили условие пребывания за рубежом 24 часа, которое позволяет завезти на территорию Украины товаров не более 50 кг стоимостью до 500 евро без пошлины.
    Нефтяной терминал. Архивное фото
    Лицензирование перевозки нефтепродуктов спровоцирует проблемы - эксперт
    09:34 20.08.2017
    402
    Абсурдное требование предоставить лицензию раньше возможного срока ее получения и двоякая трактовка изменений открывают очень большой коррупционный канал, считает аналитик Артем Куюн.
    Вадим Черныш
    Правила вывоза личных вещей из Крыма собираются упростить
    09:11 09.08.2017
    203Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Как отметил министр, упрощение порядка вывоза вещей блокировали некоторые пункты закона о создании в Крыму свободной экономической зоны Украины. Сейчас предлагают отменить СЭЗ "Крым".
    Экономика восстанавливается: грузовые перевозки выросли на 8,4% - Гройсман
    17:15 23.04.2017
    335Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Как сообщил Владимир Гройсман на странице в Facebook, с начала года транспортные предприятия перевезли почти 153 млн тонн грузов, что на 8,4% больше показателей соответствующего периода 2016-го.
    Вадим Черныш
    Черныш: железнодорожное сообщение с Донбассом должно быть возобновлено
    01:20 27.01.2017
    462Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    По словам министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша, он поддерживает идею восстановления железнодорожного сообщения между ближайшими городами с обеих сторон линии соприкосновения в Донбассе.
    Аэропорт Борисполь
    Украинские авиакомпании не хотят совершать перелеты внутри страны - эксперт
    23:56 20.01.2017
    5863Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" главный редактор украинского портала "Авианьюс" Александр Мироненко заявил, что украинские авиакомпании предпочитают летать на накатанных международных рейсах.
    Киев. Днепр. Архивное фото
    Украина намерена довести уровень речных грузоперевозок до 30 млн тонн в год
    00:30 17.08.2016
    214
    По информации Мининфраструктуры, специалисты осмотрели все шлюзы на реках и составили план действий по ремонту. В частности, в текущем году планируется выделить 4 миллиона долларов на первоочередной ремонт этих шлюзов.
    Украинские фуры в России
    Россия удвоила размер сбора с иностранных перевозчиков
    10:24 22.04.2016
    185
    Правительство РФ расширило также перечень государств, которые должны платить сборы, в него вошли Латвия и Литва. Размер суточной оплаты вырос с 385 (почти 6 долларов) до 850 рублей (более 13 долларов).
    Президент России Владимир Путин. Архивное фото
    Путин уточнил порядок грузовых перевозок из Украины в Казахстан через РФ
    13:18 01.01.2016
    2227ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    Перевозки будут осуществляться только при условии применения средств идентификации, в том числе функционирующих на основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.
    Железная дорога. Архивное фото
    Эксперт о том, к чему приведут неконкурентные тарифы на перевозки
    20:55 10.12.2015
    463Экономический кризис
    Сергей Вовк рассказал, что если в Украине будут неконкурентные тарифы на железнодорожные перевозки, то в следующем году страна может остаться без валютных поступлений от экспорта руды.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Министерство Инфраструктуры Украины
    Автобусным перевозчикам ужесточат контроль - Мининфраструктуры
    14:21 08.02.2018
    161
    Директор Департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Мининфраструктуры Виктор Сасин отмечает, что реформа рынка автобусных перевозок не предполагает роста цен на билеты.
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