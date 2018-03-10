Директор Департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Мининфраструктуры Виктор Сасин отмечает, что реформа рынка автобусных перевозок не предполагает роста цен на билеты.
Активисты требуют от депутатов, чтобы те приняли решение и отменили условие пребывания за рубежом 24 часа, которое позволяет завезти на территорию Украины товаров не более 50 кг стоимостью до 500 евро без пошлины.
По словам министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша, он поддерживает идею восстановления железнодорожного сообщения между ближайшими городами с обеих сторон линии соприкосновения в Донбассе.
По информации Мининфраструктуры, специалисты осмотрели все шлюзы на реках и составили план действий по ремонту. В частности, в текущем году планируется выделить 4 миллиона долларов на первоочередной ремонт этих шлюзов.
Правительство РФ расширило также перечень государств, которые должны платить сборы, в него вошли Латвия и Литва. Размер суточной оплаты вырос с 385 (почти 6 долларов) до 850 рублей (более 13 долларов).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Директор Департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Мининфраструктуры Виктор Сасин отмечает, что реформа рынка автобусных перевозок не предполагает роста цен на билеты.