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    блокирование

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 98
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    Ситуация на границе Украины и Польши. Архивное фото
    Накипело: "челноки" угрожают перекрыть границу на целый день
    13:34 02.02.2018
    630
    Активисты требуют от депутатов, чтобы те приняли решение и отменили условие пребывания за рубежом 24 часа, которое позволяет завезти на территорию Украины товаров не более 50 кг стоимостью до 500 евро без пошлины.
    Блокировка КПП на границе
    Львовская область: протестующие блокируют КПП и не собираются уходить
    09:34 29.01.2018
    1368Бунт на границе: блокирование дорог на Закарпатье
    Специальный корреспондент со Львова Андрей Галицкий сообщает, что активисты готовы потерпеть пару дней и не выезжать в Польшу, чтобы добиться возврата старых таможенных правил.
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018 г. Пункт обогрева
    Движение транспорта в Полтавской области заблокировано снегопадом
    13:58 18.01.2018
    351Украина остановилась в снежных заносах
    Спасатели, полиция и дорожные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность движения транспорта и помочь всем, кто попал в беду. Круглосуточно дежурят 230 человек личного состава и 72 единицы техники ГСЧС.
    Акция против храмов УПЦ в Одессе
    Эксперты связали блокирование храмов с трагическими событиями в Запорожье
    18:12 10.01.2018
    306Радикальный экстремизм охватил Украину
    По словам политолога Костя Бондаренко, президенту Петру Порошенко нужно взяться вопрос блокирования храмов в Украине с тем, чтобы отбить желание у любого вмешиваться в церковные дела.
    Блокировка КПП на границе
    Митингующие разблокировали все дороги, кроме одной на границе с Польшей
    16:48 10.01.2018
    356
    На данный момент свободны дороги к пунктам пропуска "Шегини-Медыка", "Рава-Русская - Гребенное" и "Краковец-Корчевая" в с. Росновка. Сейчас остаются перекрытыми только подъездные пути к "Ягодину" Волынской таможни.
    Активисты начали блокаду работы телеканала NewsOne
    Активисты уточнили свои требования к каналу NewsOne
    05:56 04.12.2017
    3187Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Активисты, заблокировавшие один из въездов в офис телеканала NewsOne, требуют уволить "самых ватных" ведущих и изменить редакционную политику канала с "ватной прокремлевской" на "патриотическую проукраинскую".
    В Харьковской области перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления в домах
    В Харьковской области жители перекрывали дорогу из-за отсутствия отопления 
    01:09 04.12.2017
    280Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    В субботу, 2 декабря, в 12:10 в поселке Покотиловка около 50 граждан перекрыли движение автодороги Харьков-Симферополь, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
    Виктор Медведчук
    Медведчук резко отреагировал на блокирование телеканала NewsOne
    23:36 03.12.2017
    2331Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    По словам лидера движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, произвол радикалов — еще одно свидетельство беспомощности и нежелания правоохранительных органов наводить порядок в стране и ставить на место распоясавшихся националистов.
    Киевский метрополитен
    Одна из веток киевского метро приостановила работу: на рельсы упал человек -ТВ
    11:32 29.11.2017
    496
    По информации СМИ, в метро перекрыта часть зеленой ветки из-за падения человека на рельсы, поезда не курсируют по четырем станциям - "Харьковская", "Вырлица", "Бориспольская" и "Красный хутор".
    Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
    Госдеп уклонился от ответа про блокировку сайта "Миротворец" в США
    05:54 08.11.2017
    981Сайт "Миротворец", послы G7 и поджог "Интера"
    Согласно данным американского портала, созданного для специалистов и аналитиков в области кибербезопасности, IP-адрес "Миротворца", который ранее был в Канаде, с октября находится в штате Аризона (США).
    Облава в ночном клубе в Киеве
    Тренды дня: "а где облавы на чиновников, разжирающих свиные морды?"
    13:02 30.10.2017
    1386
    Политические эксперты и аналитики прокомментировали скандальный рейд спецназовцев в один из ночных столичных клубов, а также акцию по блокированию завода президента в Виннице.
    Активисты заблокировали фабрику Порошенко в Виннице
    Активисты заблокировали фабрику Порошенко в Виннице
    06:00 29.10.2017
    3715Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Блокирующие работу фабрики Roshen активисты говорят, что приехали из Киева в Винницу, чтобы предотвратить "беспредел, хищения и обман". Организаторы акции не указывают число ее участников.
    Заур Смирнов. Архивное фото
    В Крыму опровергли информацию о блокировании церкви Киевского патриархата
    16:51 31.08.2017
    202
    По словам главы Госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заура Смирнова, ситуация вокруг Храма святых равноапостольных князей Ольги и Владимира УПЦ Киевского патриархата связана с хозяйственно-правовыми вопросами.
    Неизвестные активисты блокировали помещение здания полиции в Днепре
    Неизвестные активисты блокировали помещение здания полиции в Днепре
    16:57 17.08.2017
    295
    По информации полиции, в 9.00, во время рассмотрения дела о нарушении правил дорожного движения в помещение административной практики Управления патрульной полиции Днепра зашли неизвестные и стали вести себя агрессивно.
    Секретарь СНБО Александр Турчинов. Архивное фото
    Турчинов: системы блокирования ТВ России установят на всей линии разграничения
    20:31 03.08.2017
    926Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, в Покровске создана первая опытная установка комплексной системы информационного противодействия, которая позволяет полностью блокировать пророссийские теле- и радиоканалы.
    Пикет у дома Порошенко
    Как националисты Порошенко в имении блокировали, пока тот был в Берлине
    17:46 20.05.2017
    5479Переговоры Порошенко и Меркель в Германии
    Разрекламированная акция националистов по блокаде президента в его имении закончилась пшиком. Дождавшись отъезда Порошенко в Берлин, праворадикалы наведались к нему в гости, побузили под забором и вынесли "последнее предупреждение".
    Флаг Турецкой Республики
    В Турции объяснили блокировку "Википедии"
    19:18 29.04.2017
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    Как сообщается, "руководство "Википедии" ставилось в известность о необходимости отказа от размещения ложной и необоснованной информации. В случае выполнения требований доступ к ресурсу может быть восстановлен.
    Дымовые шашки под стенами Сбербанка в Ровно
    Блокирование националистами "Сбербанка" в Ровно 
    17:08 13.04.2017
    327Уход российских банков из Украины
    Как сообщил координатор "Национального корпуса" в Ровенской области Игорь Сухой, акция была организована в рамках подписанного представителями "Правого сектора", "свободы" и "национального корпуса" манифеста об объединении усилий.
    Национальный корпус блокирует здание Россотрудничесва
    Полиция Киева не получала заявлений из-за блокады офиса Россотрудничества
    01:56 09.04.2017
    352Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По информации главного управления Национальной полиции, блокирование представительства Россотрудничества в Киеве прошло спокойно, правонарушений не было. Никаких заявлений по этому поводу полиция не получала.
    Национальный банк Украины
    НБУ: блокирование банков РФ противоречит меморандуму с МВФ
    19:15 07.04.2017
    475Уход российских банков из Украины
    По словам пресс-службы НБУ, блокирование работы российских банков может привести к потере гражданами страны вкладов и дестабилизации всей банковской системы.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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