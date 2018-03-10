Активисты требуют от депутатов, чтобы те приняли решение и отменили условие пребывания за рубежом 24 часа, которое позволяет завезти на территорию Украины товаров не более 50 кг стоимостью до 500 евро без пошлины.
Спасатели, полиция и дорожные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность движения транспорта и помочь всем, кто попал в беду. Круглосуточно дежурят 230 человек личного состава и 72 единицы техники ГСЧС.
На данный момент свободны дороги к пунктам пропуска "Шегини-Медыка", "Рава-Русская - Гребенное" и "Краковец-Корчевая" в с. Росновка. Сейчас остаются перекрытыми только подъездные пути к "Ягодину" Волынской таможни.
Активисты, заблокировавшие один из въездов в офис телеканала NewsOne, требуют уволить "самых ватных" ведущих и изменить редакционную политику канала с "ватной прокремлевской" на "патриотическую проукраинскую".
По словам лидера движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, произвол радикалов — еще одно свидетельство беспомощности и нежелания правоохранительных органов наводить порядок в стране и ставить на место распоясавшихся националистов.
Согласно данным американского портала, созданного для специалистов и аналитиков в области кибербезопасности, IP-адрес "Миротворца", который ранее был в Канаде, с октября находится в штате Аризона (США).
По словам главы Госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заура Смирнова, ситуация вокруг Храма святых равноапостольных князей Ольги и Владимира УПЦ Киевского патриархата связана с хозяйственно-правовыми вопросами.
По информации полиции, в 9.00, во время рассмотрения дела о нарушении правил дорожного движения в помещение административной практики Управления патрульной полиции Днепра зашли неизвестные и стали вести себя агрессивно.
По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, в Покровске создана первая опытная установка комплексной системы информационного противодействия, которая позволяет полностью блокировать пророссийские теле- и радиоканалы.
Разрекламированная акция националистов по блокаде президента в его имении закончилась пшиком. Дождавшись отъезда Порошенко в Берлин, праворадикалы наведались к нему в гости, побузили под забором и вынесли "последнее предупреждение".
Как сообщается, "руководство "Википедии" ставилось в известность о необходимости отказа от размещения ложной и необоснованной информации. В случае выполнения требований доступ к ресурсу может быть восстановлен.
Как сообщил координатор "Национального корпуса" в Ровенской области Игорь Сухой, акция была организована в рамках подписанного представителями "Правого сектора", "свободы" и "национального корпуса" манифеста об объединении усилий.
По информации главного управления Национальной полиции, блокирование представительства Россотрудничества в Киеве прошло спокойно, правонарушений не было. Никаких заявлений по этому поводу полиция не получала.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".