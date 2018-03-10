В частности, Галина Черныш имеет акции в ООО "Центрально-украинская торговая компания", ООО "Научно-производственное предприятие "Украгропромкалий", ПАО "Волчанский агрегатный завод" и ООО "Оптима Плюс".
В Раде требуют отставки министра АТО Вадима Черныша, обвиняя в подрыве государственности. А всему виной довольно прагматичная позиция министра, выступающего за дипломатическое урегулирование конфликта и восстановление торговых связей с Донбассом.
По словам министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша, он поддерживает идею восстановления железнодорожного сообщения между ближайшими городами с обеих сторон линии соприкосновения в Донбассе.
Сообщается, что партнеров НАТО проинформировано о текущем состоянии ситуации безопасности в зоне АТО, притеснении гражданских, политических и других прав граждан Украины на неподконтрольной территории.
Согласно информации, на инфраструктуру и социальные услуги необходимо 1 млрд 257,7 млн долларов США, на восстановление экономики — 135,5 млн, на социальную устойчивость, развитие мира и общественную безопасность — 126,8 млн долл.
По мнению министра, закон о СЭЗ "Крым" должен быть упразднен: "Никакой необходимости в нем сейчас нет. Возможно, когда его принимали, не было четкого понимания, как будут работать там промышленность, бизнес".
По словам министра Вадима Черныша, в настоящее время рассматривается предложение относительно того, чтобы организовать перевозку людей между подконтрольной и неподконтрольной территориями железнодорожным способом.
Перевозки угля с территории Донбасса, неподконтрольной Киеву, являются довольно опасными из-за обстрелов, сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.
По словам Вадима Черныша, уголь с неподконтрольных территорий обеспечивает Украину электроэнергией. Как отметил Черныш, на неподконтрольных территориях работает много людей, которые платят налоги, и предприятия, которые платят военный сбор Украине.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".