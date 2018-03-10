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    Вадим Черныш

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Вадим Черныш
    Правила вывоза личных вещей из Крыма собираются упростить
    09:11 09.08.2017
    203Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Как отметил министр, упрощение порядка вывоза вещей блокировали некоторые пункты закона о создании в Крыму свободной экономической зоны Украины. Сейчас предлагают отменить СЭЗ "Крым".
    Вадим Черныш
    Черныш успокоил ДНР и ЛНР: Киев не отключит водоснабжение
    23:20 27.04.2017
    319Создание "Малороссии". Конец войне?.
    По словам министра по вопросам временно оккупированных территорий Вадима Черныша, украинская сторона не может пойти на прекращение водоснабжения по гуманитарным соображениям.
    Вадим Черныш
    Жена главы МинАТО владеет долями в четырех компаниях - декларация
    08:19 03.04.2017
    402
    В частности, Галина Черныш имеет акции в ООО "Центрально-украинская торговая компания", ООО "Научно-производственное предприятие "Украгропромкалий", ПАО "Волчанский агрегатный завод" и ООО "Оптима Плюс".
    Вадим Черныш
    "Национализация" в ЛДНР отдалит Донбасс от остальной Украины - Черныш
    03:21 02.03.2017
    1109Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что "национализация" украинских предприятий - это прямые последствия "так называемой блокады".
    Вадим Черныш
    Министерство по вопросам АТО: как бьют прагматиков
    17:28 07.02.2017
    1498Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    В Раде требуют отставки министра АТО Вадима Черныша, обвиняя в подрыве государственности. А всему виной довольно прагматичная позиция министра, выступающего за дипломатическое урегулирование конфликта и восстановление торговых связей с Донбассом.
    Вадим Черныш
    Черныш: железнодорожное сообщение с Донбассом должно быть возобновлено
    01:20 27.01.2017
    462Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    По словам министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша, он поддерживает идею восстановления железнодорожного сообщения между ближайшими городами с обеих сторон линии соприкосновения в Донбассе.
    Вадим Черныш
    Киев пока не может платить пенсии жителям Донбасса - министр
    15:01 26.01.2017
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    Вадим Черныш отметил, что проблема возобновления пенсий связана с тем, что ни один авторитетный международный банк не зайдет на неподконтрольные властям территории.
    Вадим Черныш
    Ополченцы шантажировали Киев остановкой поставок угля - Черныш
    04:55 20.01.2017
    3187
    По словам министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша, Киев не намерн отказываться от угля "с оккупированных территорий".
    Флаги Украины и НАТО
    Заседание комиссии Украина-НАТО пройдет 7 декабря
    19:19 15.11.2016
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    Сообщается, что партнеров НАТО проинформировано о текущем состоянии ситуации безопасности в зоне АТО, притеснении гражданских, политических и других прав граждан Украины на неподконтрольной территории.
    Вадим Черныш
    Госпрограмма восстановления Донбасса будет готова до конца года - Черныш
    22:48 08.11.2016
    633
    Как отметил Вадим Черныш, после написания программы, согласно законодательству, она должна пройти общественное обсуждение в течение месяца. Только после этого программа может быть утверждена.
    Вадим Черныш
    На восстановление мира в Донбассе нужно $1,52 млрд - Черныш
    16:02 03.09.2016
    278Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Согласно информации, на инфраструктуру и социальные услуги необходимо 1 млрд 257,7 млн долларов США, на восстановление экономики — 135,5 млн, на социальную устойчивость, развитие мира и общественную безопасность — 126,8 млн долл.
    Вадим Черныш
    Черныш: нужно упразднить закон Рады о создании СЭЗ в Крыму
    14:29 03.09.2016
    1538Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По мнению министра, закон о СЭЗ "Крым" должен быть упразднен: "Никакой необходимости в нем сейчас нет. Возможно, когда его принимали, не было четкого понимания, как будут работать там промышленность, бизнес".
    Вадим Черныш
    Черныш: Кабмин обсуждает возобновление ж/д сообщений в Донбассе
    23:59 16.08.2016
    1330АТО: в предчувствии военного положения.
    По словам министра Вадима Черныша, в настоящее время рассматривается предложение относительно того, чтобы организовать перевозку людей между подконтрольной и неподконтрольной территориями железнодорожным способом.
    Вадим Черныш
    Ж/д сообщение с Донбассом должно быть возобновлено - министр
    13:09 05.08.2016
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    Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц уточнил, что "нужно поддерживать связь с людьми на неподконтрольной территории".
    Уголь
    Киеву необходим уголь из неподконтрольной части Донбасса - министр
    12:19 30.06.2016
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    Перевозки угля с территории Донбасса, неподконтрольной Киеву, являются довольно опасными из-за обстрелов, сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.
    Черныш: благодаря углю из ДНР и ЛНР Украина пережила зиму. Видео
    Черныш: благодаря углю из ДНР и ЛНР Украина пережила зиму 
    05:11 22.05.2016
    1120Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Министр по вопросам оккупированных территорий и перемещенных лиц Вадим Черныш сообщил, как на неконтролируемых украинской властью территориях Донбасса работают огромные производства.
    Ситуация в Зайцево
    Разработан план по возвращению неподконтрольных территорий Донбасса
    20:02 09.05.2016
    4475Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    По словам министра по делам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Вадима Черныша, предварительный план находится еще в черновом варианте.
    Ситуация в Зайцево
    Донбасс восстановят за счет донорских средств - министр
    09:37 07.05.2016
    765Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Как заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, план о восстановлении Донбасса за счет донорских средств уже подписан.
    Вадим Черныш
    Киев подтвердил закупки угля в Донбассе
    07:44 07.05.2016
    1408Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    По словам Вадима Черныша, уголь с неподконтрольных территорий обеспечивает Украину электроэнергией. Как отметил Черныш, на неподконтрольных территориях работает много людей, которые платят налоги, и предприятия, которые платят военный сбор Украине.
    Вадим Черныш
    Черныш: по Донбассу и по Крыму надо играть в шахматы
    19:36 21.04.2016
    537Донбасс: мир или война.
    Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что "по Донбассу и по Крыму надо играть в шахматы, не надо думать о "кавалерийских наскоках".
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