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    восстановление

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Президент-отель в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    В Минске озвучены условия восстановления мобильной связи в Донбассе
    18:15 14.02.2018
    864Донбасс: новое перемирие
    По словам пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарьи Олифер, украинская сторона требует гарантий безопасности для восстановления мобильной связи на территории ДНР и ЛНР, в общем необходимо починить 17 объектов.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Деньги на восстановление Донбасса: источник имеет значение
    17:31 14.12.2017
    505Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Госпрограмма по восстановлению региона не дает ответа на вопрос, как эффективно использовать средства. Об этом заявил политолог Руслан Бортник.
    Георгий Тука
    Восстановление Донбасса: на местах не знают, куда потратить деньги – Тука
    21:44 04.06.2017
    870Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире "ГС" рассказал, что представляет собой алгоритм распределения средств, выделенных Евросоюзом на восстановление региона.
    Владимир Гройсман
    В Балаклее начали восстанавливать жилье и газоснабжение - Гройсман
    17:20 25.03.2017
    135Пожар на складе боеприпасов в Донбассе
    Как написал премьер Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook, уже началась очистка и разминирование территории, пиротехники пытаются сделать это как можно быстрее.
    Депутаты Европарламента посетили Донбасс
    Деньги на восстановление Донбасса: лед тронулся?
    07:58 23.09.2016
    4356Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Депутат от БПП, зампредседателя Комитета ВР по вопросам государственного строительства и региональной политики Виталий Курило пояснил, что помешало получить от ЕИБ и ЕБРР финансовую помощь на восстановление инфраструктуры Донбасса.
    Поврежденный обстрелами дом в селе Старомихайловка в Донецкой области
    Во сколько обойдется восстановление Донбасса? Мнение эксперта
    07:04 28.06.2016
    980Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов допускает, что придется принимать самую невыгодную помощь от других стран, поскольку Украина сама не справится с восстановлением Донбасса.
    Ситуация в Зайцево
    Сегодня предстоит не восстановить, а перестроить Донбасс - эксперт
    20:01 23.05.2016
    635Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    По мнению политолога Олега Саакяна, пострадавшие во время конфликта восточные регионы Украины необходимо не восстанавливать, а перестраивать. Более того, западные страны в этом заинтересованы.
    Георгий Тука
    Есть смысл начинать восстановление Донбасса уже сейчас - Тука
    19:47 23.05.2016
    745Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    По мнению замминистра по делам временно оккупированных территорий Георгия Туки, необходимо говорить о финансировании восстановления востока Украины, не смотря на то, что конфликт еще не завершился.
    Ситуация в Зайцево
    Донбасс восстановят за счет донорских средств - министр
    09:37 07.05.2016
    765Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Как заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, план о восстановлении Донбасса за счет донорских средств уже подписан.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    В восстановление Донецкой области намерены вложить до 7 млрд грн - Жебривский
    19:42 05.03.2016
    2799Донбасс: мир или война.
    Согласно информации главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, список всех объектов Донецкой области будет обнародован уже в ближайшие дни.
    Украинские военные. Архивное фото
    NEE. Мутный выбор для Украины: война за Донбасс дешевле его восстановления
    14:51 15.02.2016
    3346Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    Сейчас перед официальным Киевом замаячила реальная перспектива окончания конфликта на востоке Украины, пишут мировые СМИ. Насколько реальны такие прогнозы мировых экспертов и где Украина найдет финансирование для восстановления Донбасса?
    На месте взрыва опор ЛЭП в Херсонской области
    Энергетики планируют во вторник начать восстанавливать ЛЭП в Херсонской области
    22:09 23.11.2015
    514Энергоблокада: Крым без электричества
    О возобновлении электроснабжения по этой линий пока речь не идет, заявил врио гендиректора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук. "Пока мы осуществим замену опоры и будем ждать решения, когда нам позволят срастить провода", - отметил глава "Укрэнерго".
    В Киеве открыли восстановленный кинотеатр Жовтень
    Обновленный кинотеатр "Жовтень" 
    17:24 18.10.2015
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    В воскресенье прошла церемония открытия восстановленного после пожара кинотеатра "Жовтень". В кинотеатре восстановлены два больших кинозала на 414 и на 198 мест, а также четыре видеозала на 22, 33, 45 и 49 мест.
    Кинотеатр Жовтень
    В Киеве открыли восстановленный кинотеатр "Жовтень"
    16:20 18.10.2015
    384
    В церемонии открытия восстановленного после пожара кинотеатра "Жовтень" в воскресенье, 18 октября, принял участие мэр Киева Виталий Кличко и директор кинотеатра Людмила Горделадзе.
    Ситуация в Греции
    Восстановить экономику Греции без реформ нельзя - Еврогруппа
    05:50 06.07.2015
    113Массовые беспорядки в Греции
    Согласно заявлению главы Еврогруппы Йеруна Дейссельблума, поступившему РИА Новости, для восстановления экономики Греции сложные меры и реформы неизбежны.
    Ситуация в Донецке
    В Донецке сохраняется спокойная обстановка - мэрия
    17:55 17.05.2015
    115Донбасс. Замороженный конфликт
    Согласно информации городской администрации, по состоянию на 17.30 в городе спокойная обстановка. В Донецке ведутся восстановительные работы, 60 абонентов остаются без газоснабжения.
    Ситуация в Донецке
    Активные бои в Донецке не ведутся - мэрия
    15:52 21.02.2015
    220Украина: между миром и войной
    Согласно информации, в школу №59 в Киевском районе попал снаряд, однако он не разорвался. Продолжаются работы по восстановлению поврежденных коммуникаций города.
    Взорванный железнодорожный мост на востоке Украины
    Минтранс РФ изучит вопрос о железнодорожной инфраструктуре Донбасса
    02:34 16.02.2015
    235После 15 февраля - мир или война
    В Минтрансе РФ создана временная рабочая группа по вопросам восстановления инфраструктуры железнодорожного, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства пострадавшим территориям юго-восточных районов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Президент-отель в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    В Минске озвучены условия восстановления мобильной связи в Донбассе
    18:15 14.02.2018
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    По словам пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарьи Олифер, украинская сторона требует гарантий безопасности для восстановления мобильной связи на территории ДНР и ЛНР, в общем необходимо починить 17 объектов.
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