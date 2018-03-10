По словам пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарьи Олифер, украинская сторона требует гарантий безопасности для восстановления мобильной связи на территории ДНР и ЛНР, в общем необходимо починить 17 объектов.
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире "ГС" рассказал, что представляет собой алгоритм распределения средств, выделенных Евросоюзом на восстановление региона.
Депутат от БПП, зампредседателя Комитета ВР по вопросам государственного строительства и региональной политики Виталий Курило пояснил, что помешало получить от ЕИБ и ЕБРР финансовую помощь на восстановление инфраструктуры Донбасса.
Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов допускает, что придется принимать самую невыгодную помощь от других стран, поскольку Украина сама не справится с восстановлением Донбасса.
Сейчас перед официальным Киевом замаячила реальная перспектива окончания конфликта на востоке Украины, пишут мировые СМИ. Насколько реальны такие прогнозы мировых экспертов и где Украина найдет финансирование для восстановления Донбасса?
О возобновлении электроснабжения по этой линий пока речь не идет, заявил врио гендиректора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук. "Пока мы осуществим замену опоры и будем ждать решения, когда нам позволят срастить провода", - отметил глава "Укрэнерго".
В воскресенье прошла церемония открытия восстановленного после пожара кинотеатра "Жовтень". В кинотеатре восстановлены два больших кинозала на 414 и на 198 мест, а также четыре видеозала на 22, 33, 45 и 49 мест.
В Минтрансе РФ создана временная рабочая группа по вопросам восстановления инфраструктуры железнодорожного, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства пострадавшим территориям юго-восточных районов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарьи Олифер, украинская сторона требует гарантий безопасности для восстановления мобильной связи на территории ДНР и ЛНР, в общем необходимо починить 17 объектов.