Гранты были предоставлены Министерством иностранных дел Итальянской Республики на обучение, стажировку и исследования в итальянских высших учебных и научно-исследовательских учреждениях на 2017-2018 учебный год.
По словам министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша, международные доноры будут иметь контроль за всеми процедурами до самого низа, до самого завершения проекта.
К началу 2016 года Украина получила грантов на реформы в размере 3,3 млрд долларов. Насколько эффективно они используются, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экономист Марьян Заблоцкий.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".