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    гранты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Флаг Италии
    Италия назначила украинцам гранты на обучение в местных университетах
    15:26 23.04.2017
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    Гранты были предоставлены Министерством иностранных дел Итальянской Республики на обучение, стажировку и исследования в итальянских высших учебных и научно-исследовательских учреждениях на 2017-2018 учебный год.
    Передача зимней формы Нацполиции от правительства Японии. Видео
    Передача зимней формы Нацполиции от правительства Японии 
    05:15 09.10.2016
    216День полиции: успех или провал?
    В Киеве в пятницу, 7 октября, прошла церемония передачи зимнего обмундирования для участковых офицеров полиции Украины от правительства Японии, сообщила пресс-служба МВД Украины.
    Последствия разрушительного землетрясения в Эквадоре
    ФИФА выделит Эквадору $500 тысяч на реконструкцию футбольных объектов
    21:37 10.05.2016
    54Разрушительные землетрясения в Эквадоре и Японии
    Согласно сообщения ФИФА, средства пойдут на обновление и реконструкцию футбольных объектов в пострадавших от землетрясения регионах. Совет ФИФА прошел в мексиканской столице 9-10 мая.
    Заброшенный дом в зоне АТО. Архивное фото
    Черныш: доноры будут контролировать реализацию грантов в Донбассе
    00:43 17.04.2016
    835Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По словам министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша, международные доноры будут иметь контроль за всеми процедурами до самого низа, до самого завершения проекта.
    Доллары
    Деньги ваши, стали наши. Экономист о грантах и "грантоедах"
    17:21 27.03.2016
    1404Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    К началу 2016 года Украина получила грантов на реформы в размере 3,3 млрд долларов. Насколько эффективно они используются, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экономист Марьян Заблоцкий.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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