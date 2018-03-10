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    пассажиры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Аэропорт Борисполь. Архивное фото
    В "Борисполе" люди отказались лететь из-за поломки самолета
    21:40 03.03.2018
    520Украина остановилась в снежных заносах
    По информации СМИ, сначала пассажирам объявили, что рейс откладывают. Впоследствии сообщили, что причина – техническая неисправность самолета, якобы во время его буксировки повредили переднее шасси.
    В Киеве водитель маршрутки обложился плюшевыми игрушками в салоне
    В Киеве в маршрутке возят плюшевых "пассажиров"
    14:57 27.02.2018
    403
    Мягкая игрушка посажена на переднее сиденье. Рядом с водителем также сидит медведь в оранжевой жилетке. Множество игрушек поменьше развешены у лобового стекла.
    Во Львове пассажиры отказались ехать в маршрутке после отказа везти пенсионера
    Львовяне покинули маршрутку, когда водитель отказался везти пенсионера
    16:35 20.02.2018
    1153
    Ссылаясь на законодательство, согласно которому перевозчик не имеет права требовать у пассажиров деньги за проезд при предъявлении пенсионного удостоверения, все пассажиры покинули транспортное средство и забрали деньги.
    Аэропорт Киев
    В аэропорту "Киев" задержали рейсы из-за драки пассажиров
    10:21 09.02.2018
    518
    В аэропорту возникла поломка самолета, который должен был лететь в Шарм-эш-Шейх, и вместо него подали другой самолет, который должен был лететь в Минск. Возмущенные пассажиры минского рейса не пускали пассажиров на посадку в Египет.
    Фура влетела в автобус с пассажирами в Херсонской области
    Грузовик снес маршрутку с пассажирами в Херсонской области
    03:52 05.02.2018
    674
    По информации пресс-службы полиции Херсонской области, грузовой автомобиль "ДАФ" врезался в автобус "Эталон", в котором находились 19 человек.
    Паром с 300 пассажирами сел на мель во французском Кале. Видео
    Паром с 300 пассажирами сел на мель во французском Кале 
    05:26 11.12.2017
    144
    Паром с 300 пассажирами в воскресенье сел на мель в порту города Кале на севере Франции, движение судов временно приостановлено. Одной из возможных причин инцидента мог стать сильный ветер, скорость порывов ветра достигает 110 километров в час.
    В США сотрудник метро грубо выволок из вагона спящего пассажира. Видео
    В американском метро спящего пассажира грубо выволокли из вагона 
    02:33 12.11.2017
    152
    В сети появились кадры, на которых работник транспортной службы тащит по полу и пинает ногами пассажира. Судя по всему, инцидент произошел в нью-йоркском метро.
    Поезд на путях станции Харьков-Пассажирский. Архивное фото
    "Укрзализныця" сообщила, сколько "зайцев" перевезла между Украиной и РФ
    12:59 31.08.2017
    483
    По данным "Укрзализныци", разница между выехавшими и въехавшими не-пассажирами по поездам между Украиной и Россией составляет около 13 тысяч человек.
    Хабаровский таксист заставил не заплативших девушек умыться зеленкой. Видео
    Странное наказание. Таксист заставил не заплативших пассажиров умыться зеленкой 
    03:30 28.08.2017
    619
    В Хабаровске таксист заставил молодых пассажирок, не оплативших дорогу, вымазать свои лица зеленкой. На видео у одной девушки лицо уже измазано зеленкой, другая делает это на камеру.
    Мужчина ударил ножом пассажира маршрутки
    В Николаеве пьяная ссора в маршрутке закончилась поножовщиной
    14:57 22.08.2017
    280Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Николаевец в нетрезвом состоянии обвинил пассажира маршрутки в том, что он наступил на ногу его девушке. Впоследствии мужчины решили на кулаках выяснить отношения, что привело к поножовщине.
    Скорая помощь. Архивное фото
    Во Львовской области 5 человек получили ожоги в автобусе
    02:17 12.07.2017
    77
    На момент происшествия в салоне транспортного средства находились около 40 пассажиров. Потерпевших доставили в районную больницу, среди них 8-летняя девочка в тяжелом состоянии.
    В США пассажир набросился на пилота за плохой сервис. Видео
    В США пассажир набросился на пилота из-за неуважения 
    06:27 23.04.2017
    147
    Инцидент произошел 12 апреля. Эдвард Фостер набросился на пилота, летевшего вместе с ним рейсом авиакомпании American Airlines в качестве пассажира из Далласа (Техас).
    Вадим Черныш
    Черныш: железнодорожное сообщение с Донбассом должно быть возобновлено
    01:20 27.01.2017
    462Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    По словам министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша, он поддерживает идею восстановления железнодорожного сообщения между ближайшими городами с обеих сторон линии соприкосновения в Донбассе.
    Шасси самолета. Архивное фото
    Пассажир рейса "Москва-Благовещенск" скончался на борту самолета
    06:23 09.03.2016
    260
    По словам представителя аэропорта, "речь идет о самолете компании "ВИМ-АВИА", экипаж самолета запросил прибытие скорой помощи, медики поднялись на борт, сразу после приземления, констатировали смерть пассажира".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Во Львове пассажиры отказались ехать в маршрутке после отказа везти пенсионера
    Львовяне покинули маршрутку, когда водитель отказался везти пенсионера
    16:35 20.02.2018
    1153
    Ссылаясь на законодательство, согласно которому перевозчик не имеет права требовать у пассажиров деньги за проезд при предъявлении пенсионного удостоверения, все пассажиры покинули транспортное средство и забрали деньги.
    Аэропорт Борисполь. Архивное фото
    В "Борисполе" люди отказались лететь из-за поломки самолета
    21:40 03.03.2018
    520
    По информации СМИ, сначала пассажирам объявили, что рейс откладывают. Впоследствии сообщили, что причина – техническая неисправность самолета, якобы во время его буксировки повредили переднее шасси.
    Аэропорт Киев
    В аэропорту "Киев" задержали рейсы из-за драки пассажиров
    10:21 09.02.2018
    518
    В аэропорту возникла поломка самолета, который должен был лететь в Шарм-эш-Шейх, и вместо него подали другой самолет, который должен был лететь в Минск. Возмущенные пассажиры минского рейса не пускали пассажиров на посадку в Египет.
    В Киеве водитель маршрутки обложился плюшевыми игрушками в салоне
    В Киеве в маршрутке возят плюшевых "пассажиров"
    14:57 27.02.2018
    403
    Мягкая игрушка посажена на переднее сиденье. Рядом с водителем также сидит медведь в оранжевой жилетке. Множество игрушек поменьше развешены у лобового стекла.
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