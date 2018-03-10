Ссылаясь на законодательство, согласно которому перевозчик не имеет права требовать у пассажиров деньги за проезд при предъявлении пенсионного удостоверения, все пассажиры покинули транспортное средство и забрали деньги.
В аэропорту возникла поломка самолета, который должен был лететь в Шарм-эш-Шейх, и вместо него подали другой самолет, который должен был лететь в Минск. Возмущенные пассажиры минского рейса не пускали пассажиров на посадку в Египет.
Паром с 300 пассажирами в воскресенье сел на мель в порту города Кале на севере Франции, движение судов временно приостановлено. Одной из возможных причин инцидента мог стать сильный ветер, скорость порывов ветра достигает 110 километров в час.
По словам министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша, он поддерживает идею восстановления железнодорожного сообщения между ближайшими городами с обеих сторон линии соприкосновения в Донбассе.
По словам представителя аэропорта, "речь идет о самолете компании "ВИМ-АВИА", экипаж самолета запросил прибытие скорой помощи, медики поднялись на борт, сразу после приземления, констатировали смерть пассажира".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Ссылаясь на законодательство, согласно которому перевозчик не имеет права требовать у пассажиров деньги за проезд при предъявлении пенсионного удостоверения, все пассажиры покинули транспортное средство и забрали деньги.
В аэропорту возникла поломка самолета, который должен был лететь в Шарм-эш-Шейх, и вместо него подали другой самолет, который должен был лететь в Минск. Возмущенные пассажиры минского рейса не пускали пассажиров на посадку в Египет.
Паром с 300 пассажирами в воскресенье сел на мель в порту города Кале на севере Франции, движение судов временно приостановлено. Одной из возможных причин инцидента мог стать сильный ветер, скорость порывов ветра достигает 110 километров в час.
Паром с 300 пассажирами в воскресенье сел на мель в порту города Кале на севере Франции, движение судов временно приостановлено. Одной из возможных причин инцидента мог стать сильный ветер, скорость порывов ветра достигает 110 километров в час.