По информации пресс-службы Харьковского метрополитена, для того чтобы обеспечить автоматы монетами ежедневно метрополитен разменивал в банке до 50 тысяч грн, на сегодняшний день размен денег банком прекращен.
В интернете активно обсуждается происшествие в метро Нью-Йорка, когда пассажиры равнодушно проходили мимо женщины, застрявшей в дверях поезда. Никто из находившихся рядом даже не попытался поинтересоваться самочувствием пострадавшей.
В воскресенье в 32 городах мира, где есть метро, все желающие смогли принять участие в акции "В метро без штанов". По информации организаторов акции Improv Everywhere, наибольшее количество участников было в Америке.
Сильные ливни обернулись серьезными неприятностями для жителей Афин. Сотни греков позвонили в пожарную службу, жалуясь на затопления домов и заблокированные на дорогах автомобили. Несколько станций метро были затоплены.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В интернете активно обсуждается происшествие в метро Нью-Йорка, когда пассажиры равнодушно проходили мимо женщины, застрявшей в дверях поезда. Никто из находившихся рядом даже не попытался поинтересоваться самочувствием пострадавшей.
В воскресенье в 32 городах мира, где есть метро, все желающие смогли принять участие в акции "В метро без штанов". По информации организаторов акции Improv Everywhere, наибольшее количество участников было в Америке.
Сильные ливни обернулись серьезными неприятностями для жителей Афин. Сотни греков позвонили в пожарную службу, жалуясь на затопления домов и заблокированные на дорогах автомобили. Несколько станций метро были затоплены.