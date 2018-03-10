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    метро

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 34
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    В Милане студент прыгнул на пути в метро, чтобы спасти ребенка. Видео
    В Милане юноша спас ребенка, который упал на пути в метро 
    12:53 16.02.2018
    186
    В Милане молодой мужчина спас ребенка, упавшего на рельсы в метро. Камера внешнего наблюдения засняла, как мальчик подходит к краю платформы и падает на пути.
    Полиция Киева обнаружила труп у метро Дарница
    Полиция Киева обнаружила труп у метро "Дарница"
    16:49 18.12.2017
    448
    По информации полиции Киева, на теле умершей следов насильственной смерти на обнаружили, труп забрали на экспертизу. Начато уголовное производство по статье 115 ("умышленное убийство") УК Украины.
    В США сотрудник метро грубо выволок из вагона спящего пассажира. Видео
    В американском метро спящего пассажира грубо выволокли из вагона 
    02:33 12.11.2017
    152
    В сети появились кадры, на которых работник транспортной службы тащит по полу и пинает ногами пассажира. Судя по всему, инцидент произошел в нью-йоркском метро.
    Самая страшная станция метро в Японии. Видео
    Самая страшная станция метро в Японии 
    15:24 17.10.2017
    619
    Самая страшная станция метро в Японии похожа на подземную тюрьму. Она находится глубоко под землей, поэтому путь от входа на поверхности до платформы занимает не менее 15 минут.
    Метро Харькова. Архивное фото
    В метро Харькова сообщили, что уже не принимают купюры больше двух гривен
    18:24 29.09.2017
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    По информации пресс-службы Харьковского метрополитена, для того чтобы обеспечить автоматы монетами ежедневно метрополитен разменивал в банке до 50 тысяч грн, на сегодняшний день размен денег банком прекращен.
    Киевский метрополитен перешел на синие жетоны
    11:38 01.09.2017
    67
    В Киевском метрополитене с пятницы зеленые жетоны выведены из оборота. Оплата проезда в транспорте осуществляется исключительно синими жетонами.
    Рекордный в истории Парижа дождь затопил метро. Видео
    Рекордный в истории Парижа дождь затопил метро 
    02:18 11.07.2017
    145
    Объем осадков, выпавших в Париже в воскресенье вечером за один час, стало рекордным за всю историю наблюдений во французской столице, сообщила метеорологическая служба Meteo France.
    Новая система видеоинформирования в метро Киева
    В киевском метро появится новая система видеоинформирования
    16:03 25.06.2017
    120
    Как сообщается, новая система собирает информацию о реальном графике движения и может корректировать таймеры. Также она умеет отображать информацию, когда поезд идет не до конечной.
    Наталья Макогон
    Поезда в киевском метро не стали ходить реже - Макогон
    18:18 21.05.2017
    113
    Советник руководителя КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон в эфире "ГС" ответила на жалобы в соцсетях по поводу увеличения интервалов между поездами в метро.
    Сергей Якубовский. Архивное фото
    Метро на Троещину китайцы построят честно, но в счет госдолга – эксперт
    15:43 20.05.2017
    1210
    Отрицательным фактором привлечения китайской компании является то, что строительство метро на Троещину будет финансироваться всей Украиной. Об этом в эфире "ГС" заявил профессор Сергей Якубовский.
    Киевский метрополитен
    Киевский метрополитен для погашения долгов продаст два вагона
    15:55 13.04.2017
    264
    Согласно проекту решения Киевского городского совета, КП "Киевский метрополитен" планирует продать 2 вагона 1979-1980 года выпуска стоимостью более 12 млн гривен.
    В метро Нью-Йорка попавшая в беду женщина не дождалась помощи от пассажиров. Видео
    В метро Нью-Йорка попавшая в беду женщина не дождалась помощи от пассажиров 
    00:37 09.04.2017
    503
    В интернете активно обсуждается происшествие в метро Нью-Йорка, когда пассажиры равнодушно проходили мимо женщины, застрявшей в дверях поезда. Никто из находившихся рядом даже не попытался поинтересоваться самочувствием пострадавшей.
    Взрыв в метро
    Бомба в петербургском метро была начинена металлическими изделиями – медики
    21:50 03.04.2017
    268Взрыв в Санкт-Петербурге
    По словам директора НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Валерия Парфёнова, зарядное устройство было нафаршировано металлическими изделиями, "скорее всего самоделки, шарики как шарикоподшипники".
    У станции Левобережная мужчина протестовал против некачественного ремонта
    Инвалид-колясочник устроил одиночный пикет у метро "Левобережная" в Киеве
    17:13 27.03.2017
    243
    Причиной протеста стали очень узкие двери, в которые человек на коляске не может проехать. Мужчина стоял возле входа в метро с плакатом "У нас нет доступа в метро".
    В сети высмеяли реконструкцию станции метро Левобережная
    В сети высмеяли реконструкцию станции метро "Левобережная" 
    16:07 27.03.2017
    1099
    В сети активно обсудили реконструкцию станции метро "Левобережная". Интернет-пользователи создали множество мемов, на которых высмеяли "добросовестность" и "кропотливость" строителей.
    Флешмоб День без штанов в Варшаве
    Флешмоб "День без штанов" в Варшаве 
    05:45 10.01.2017
    1412
    По словам организаторов, цель акции — согреть пассажиров улыбками и хорошим настроением. В Украине флешмоб не поддержали ни в одном городе. Возможно одной из причин стало внезапное резкое похолодание.
    В городах мира прошел флешмоб В метро без штанов. Видео
    В мире прошел флешмоб "В метро без штанов" 
    01:37 10.01.2017
    637
    В воскресенье в 32 городах мира, где есть метро, все желающие смогли принять участие в акции "В метро без штанов". По информации организаторов акции Improv Everywhere, наибольшее количество участников было в Америке.
    В Афинах из-за ливней несколько станций метро оказались затоплены водой. Видео
    В Афинах из-за ливней несколько станций метро оказались затоплены 
    23:41 27.11.2016
    49Суперштормы накрыли Европу
    Сильные ливни обернулись серьезными неприятностями для жителей Афин. Сотни греков позвонили в пожарную службу, жалуясь на затопления домов и заблокированные на дорогах автомобили. Несколько станций метро были затоплены.
    На месте стрельбы в сотрудника военнизированной охраны метро Киева
    Вооруженное нападение на полицейского в киевском метро 
    03:57 01.11.2016
    341Взрыв в здании полиции в Ровно
    На станции метро "Лыбидская" в Киеве мужчина открыл стрельбу по полицейскому. Правоохранитель получил ранение в живот, ему была оказана медицинская помощь; его жизни ничего не угрожает.
    На станции метро Голосеевская загорелся поезд
    В Киеве на станции метро загорелся поезд
    19:08 23.10.2016
    804
    Возгорание оперативно потушили, после чего поезд отправили на "Теремки". В результате чрезвычайного происшествия был сбой в графике движения поездов метро.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    В Милане студент прыгнул на пути в метро, чтобы спасти ребенка. Видео
    В Милане юноша спас ребенка, который упал на пути в метро 
    12:53 16.02.2018
    186
    В Милане молодой мужчина спас ребенка, упавшего на рельсы в метро. Камера внешнего наблюдения засняла, как мальчик подходит к краю платформы и падает на пути.
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