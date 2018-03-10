Первыми счет в матче, который проходит в Риме, на 52-ой минуте открыли гости, отличился Цыганков. Однако радоваться подопечным Александра Хацкевича долго не позволил Иммобиле, сравнявший счет всего через две минуты.
Курганы неубранного мусора накапливались в Риме со дня католического Рождества. Некоторые жители поджигали кучи в знак протеста против муниципальной администрации, которая не выполнила свое обещание по борьбе с отходами в городе.
В результате инцидента пострадали 18 человек, среди которых — 10-летний ребенок: он был сразу госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами. В автобусе находились туристы из Великобритании и Франции.
Около 1,5 миллиона жителей Рима рискуют остаться без пресной воды в результате решения властей столичной области Лацио, которые из-за сильной засухи ввели временный запрет на забор воды из озера Браччано.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Первыми счет в матче, который проходит в Риме, на 52-ой минуте открыли гости, отличился Цыганков. Однако радоваться подопечным Александра Хацкевича долго не позволил Иммобиле, сравнявший счет всего через две минуты.
Курганы неубранного мусора накапливались в Риме со дня католического Рождества. Некоторые жители поджигали кучи в знак протеста против муниципальной администрации, которая не выполнила свое обещание по борьбе с отходами в городе.
Курганы неубранного мусора накапливались в Риме со дня католического Рождества. Некоторые жители поджигали кучи в знак протеста против муниципальной администрации, которая не выполнила свое обещание по борьбе с отходами в городе.
Около 1,5 миллиона жителей Рима рискуют остаться без пресной воды в результате решения властей столичной области Лацио, которые из-за сильной засухи ввели временный запрет на забор воды из озера Браччано.
По случаю всемирного Дня вышиванки украинцы, которые проживают в Риме, прогулялись в вышиванках по исторической части города, сообщает председатель "Христианского общества украинцев в Италии" Олег Городецкий в Facebook.
Взрыв произошел в пятницу утром на улице Авентино в центре итальянской столицы. Взорвалось примитивное устройство, которое было заложено между двумя автомашинами, припаркованными на стоянке у почтового отделения.
Согласно христианской традиции, Иисус омыл ноги апостолам перед трапезой в знак смирения. Папа Франциск с 2013 года, сразу после избрания, перенес эту церемонию из Ватикана в исправительные заведения Италии.
В ходе благотворительного матча в Риме произошел неприятный инцидент между двумя известными футболистами. Марадона случайно упал на газон и быстро поднялся, однако находившийся Верон что-то сказал чемпиону мира 1986 года.
Как говорится в сообщении, Результат был представлен в пятницу на торжественном мероприятии, в котором приняли участие члены правительства Италии и главный спонсор реставрации основатель компании Tod's Диего Делла Валле.
Власти Италии при подготовке совместного выступления премьер-министра Маттео Ренци и иранского президента Хасана Роухани в Капитолийском музее прикрыли наготу античных скульптур, экспонирующихся в учреждении.
Огни на рождественской елке в центре Рима зажглись цветами французского и итальянского флагов. Таким образом в Италии почтили память жертв террористической атаки на Париж и выразили соболезнования народу Франции.
В Риме итальянский мелкий предприниматель забрался на Колизей и угрожал покончить с собой, после того как власти итальянской столицы ограничили деятельность мелких компаний, продававших на улицах Вечного города туры и билеты в музеи.