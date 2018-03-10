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    Рим

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 138
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    Матч Лацио - Динамо. Видео
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    8628
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Матч Лацио - Динамо
    "Динамо" сыграло вничью с "Лацио" в первом матче 1/8 финала ЛЕ
    23:59 08.03.2018
    302
    Первыми ворота соперника "распечатали" киевляне на 52-ой минуте матча, однако всего через 2 минут Иммобиле восстановил паритет. В течение второго команды обменялись еще двумя голами.
    Матч Лацио - Динамо
    "Лацио" и "Динамо" в течение двух минут обменялись двумя голами
    23:20 08.03.2018
    154
    Первыми счет в матче, который проходит в Риме, на 52-ой минуте открыли гости, отличился Цыганков. Однако радоваться подопечным Александра Хацкевича долго не позволил Иммобиле, сравнявший счет всего через две минуты.
    В метро Рима раскопали дом военачальника II века нашей эры. Видео
    В римском метро ведут археологические раскопки 
    14:57 05.03.2018
    112
    Во время строительства новой станции Римского метрополитена рабочие обнаружили хорошо сохранившийся дом античного военачальника с мозаиками, фресками и мраморными полами.
    Заснеженный Рим с высоты птичьего полета
    Рим в снежном плену с высоты птичьего полета 
    13:19 27.02.2018
    265
    Аномальные холода, пришедшие в минувшие выходные на Апеннины, привели к редкому погодному явлению: обильный снег выпал в понедельник в Риме, накрыв всемирно известные монументы и античные руины.
    Рим засыпало снегом
    Зимняя сказка vs транспортный коллапс: Рим засыпало снегом 
    14:49 26.02.2018
    445
    На выходных в столице Италии Риме сильно похолодало и выпало рекордное количество снега.
    Папа Римский Франциск
    Папа Римский помолился за мир в Украине: "Я прошу, чтобы оружие замолчало"
    20:16 28.01.2018
    167
    Понтифик вознес молитву за мир в Украине вместе c прихожанами греко-католического собора святой Софии в итальянской столице. "Я прошу Князя мира, чтобы оружие замолчало", - заявил папа Франциск.
    Мусорный коллапс в Риме
    Столица Италии утонула в мусоре, который не убирался с праздников 
    18:14 09.01.2018
    373
    Курганы неубранного мусора накапливались в Риме со дня католического Рождества. Некоторые жители поджигали кучи в знак протеста против муниципальной администрации, которая не выполнила свое обещание по борьбе с отходами в городе.
    Сиамские близнецы, которых разделили итальянские хирурги
    Итальянские хирурги разделили сиамских близнецов из Бурунди
    15:48 21.12.2017
    160
    Полугодовалые девочки, которые срослись в области спины и нижних отделов пищеварительного тракта, были успешно разделены бригадой хирургов из Рима.
    Елка в Риме
    Больно даже смотреть. Елку в Риме признали худшей в Европе
    15:46 20.12.2017
    1741
    Как отмечается, даже Папа Франциск неодобрительно отозвался о дереве, установленном в декабре этого года на площади Венеции. Елка в Ватикане смотрится гораздо лучше.
    Луис Энрикес Бакалов
    В Италии умер обладатель "Оскара"
    11:24 16.11.2017
    373
    Композитор и пианист Луис Энрикес Бакалов музыку для фильмов Пазолини, Феллини, Тарантино.
    Работа хирурга. Архивное фото
    В Италии успешно разделили пару сиамских близнецов
    23:58 09.11.2017
    178
    Операция прошла 7 октября и продолжалась 10 часов. Вокруг операционного стола одновременную работу вели пять бригад хирургов, после чего сестер переместили в отдельные операционные.
    Римский фонтан закровоточил в знак протеста против грязи и коррупции
    В Риме "закровоточил" легендарный фонтан Треви 
    12:34 27.10.2017
    317
    Воды римского фонтана Треви в четверг окрасились в красный цвет в результате акции местного жителя, называющего себя "художником-футуристом".
    В мусорном контейнере Рима обнаружили отрубленные женские ноги
    В мусорном контейнере Рима обнаружили отрубленные женские ноги
    18:20 16.08.2017
    288
    Личность убитой пока не установлена. Остальную часть тела женщины полицейским найти не удалось. У правоохранителей есть основания считать, что преступником является мужчина.
    В Риме двухъярусный автобус с туристами врезался в мост
    В Риме автобус с туристами врезался в мост
    08:44 14.08.2017
    193
    В результате инцидента пострадали 18 человек, среди которых — 10-летний ребенок: он был сразу госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами. В автобусе находились туристы из Великобритании и Франции.
    Проблемы с питьевой водой в Италии
    Эхо сильной засухи: 1,5 млн жителей Рима рискуют остаться без воды 
    17:20 24.07.2017
    128
    Около 1,5 миллиона жителей Рима рискуют остаться без пресной воды в результате решения властей столичной области Лацио, которые из-за сильной засухи ввели временный запрет на забор воды из озера Браччано.
    Андрей Ярмоленко. Архивное фото
    Итальянская "Рома" присматривается к Ярмоленко - СМИ
    00:46 04.07.2017
    168
    Римский клуб провел первые переговоры, в которых определялась возможная сумма трансфера, а также наличие интереса украинского игрока к переходу в "Рому".
    Животные в зоопарке Рима
    Арбузы и лед. Как животные в зоопарке Рима спасаются от жары 
    20:29 28.06.2017
    487
    Тридцатиградусная жара пришла в Италию, в связи с которой зоопарк Рима решил покормить своих пушистых обитателей арбузами и фруктовым льдом. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
    Итальянский модельер Клара Фенди
    Знаменитый итальянский модельер скончалась в Риме
    05:26 20.06.2017
    577
    Одним из ключевых решений Карлы Фенди и ее сестер стало приглашение в дом моды молодого немецкого дизайнера Карла Лагерфельда, который на долгие годы стал арт-директором бренда Fendi.
    Угощение от паломника. Папа Римский выпил аргентинского мате. Видео
    Угощение паломника. Папа Римский выпил аргентинского мате 
    13:36 31.05.2017
    59
    Папа Римcкий Франциск в среду выпил немного аргентинского напитка мате, который ему предложил паломник из его родной страны. Это еще одна из папских традиций.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Матч Лацио - Динамо. Видео
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    8628
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Рим засыпало снегом
    Зимняя сказка vs транспортный коллапс: Рим засыпало снегом 
    14:49 26.02.2018
    445
    На выходных в столице Италии Риме сильно похолодало и выпало рекордное количество снега.
    Матч Лацио - Динамо
    "Динамо" сыграло вничью с "Лацио" в первом матче 1/8 финала ЛЕ
    23:59 08.03.2018
    302
    Первыми ворота соперника "распечатали" киевляне на 52-ой минуте матча, однако всего через 2 минут Иммобиле восстановил паритет. В течение второго команды обменялись еще двумя голами.
    Заснеженный Рим с высоты птичьего полета
    Рим в снежном плену с высоты птичьего полета 
    13:19 27.02.2018
    265
    Аномальные холода, пришедшие в минувшие выходные на Апеннины, привели к редкому погодному явлению: обильный снег выпал в понедельник в Риме, накрыв всемирно известные монументы и античные руины.
    Матч Лацио - Динамо
    "Лацио" и "Динамо" в течение двух минут обменялись двумя голами
    23:20 08.03.2018
    154
    Первыми счет в матче, который проходит в Риме, на 52-ой минуте открыли гости, отличился Цыганков. Однако радоваться подопечным Александра Хацкевича долго не позволил Иммобиле, сравнявший счет всего через две минуты.
    В метро Рима раскопали дом военачальника II века нашей эры. Видео
    В римском метро ведут археологические раскопки 
    14:57 05.03.2018
    112
    Во время строительства новой станции Римского метрополитена рабочие обнаружили хорошо сохранившийся дом античного военачальника с мозаиками, фресками и мраморными полами.
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