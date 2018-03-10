Директор департамента общественных коммуникаций КГГА Марина Хонда заявила в эфире "ГС", что правоохранители отрабатывают все вопросы безопасности с заявителями на проведение мероприятий во время майских праздников.
Как рассказала директор департамента общественных коммуникаций КГГА Марина Хонда, средств на переименование улиц и установку табличек сначала не предполагалось, однако до середины июля профильный департамент проведет анализ.
По словам Марины Хонды, закон предполагает не только переименование улиц, а гораздо больший объем работ. Сейчас департамент коммунальной собственности собирает полную информацию обо всех объектах, которые могут подпасть под действие закона.
К середине июля чиновники рассчитают сумму, необходимую для переименования столичных улиц, после чего будут предложены соответствующие изменения в бюджет Киева, заявила директор департамента общественных коммуникаций КГГА Марина Хонда.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".