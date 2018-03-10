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    Марина Хонда

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Марина Хонда
    Чужой праздник. Киевлян просят воздержаться от поездок в центр города
    18:14 28.04.2017
    1632Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Директор департамента общественных коммуникаций КГГА Марина Хонда заявила в эфире "ГС", что правоохранители отрабатывают все вопросы безопасности с заявителями на проведение мероприятий во время майских праздников.
    Виды Киева с высоты Лаврской колокольни
    Стоимость табличек с новыми названиями улиц в Киеве еще не просчитана
    05:18 22.06.2015
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    Как рассказала директор департамента общественных коммуникаций КГГА Марина Хонда, средств на переименование улиц и установку табличек сначала не предполагалось, однако до середины июля профильный департамент проведет анализ.
    Здание КГГА. Архивное фото
    Частная собственность подпадает под закон о декоммунизации – КГГА
    03:58 22.06.2015
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    В Киеве продолжают активно работать над переименованием улиц и объектов. Также Киевсовет намерен переименовать Московский мост, который предлагается назвать в честь украинского инженера Георгия Фукса.
    Станция киевского метро Театральная
    Эксперт предупредила об опасности декоммунизации в киевском метро
    16:49 21.06.2015
    405На металлолом. Украина против советских памятников.
    По словам Марины Хонды, закон предполагает не только переименование улиц, а гораздо больший объем работ. Сейчас департамент коммунальной собственности собирает полную информацию обо всех объектах, которые могут подпасть под действие закона.
    Виды Киева с высоты Лаврской колокольни
    Как будет проходить декоммунизация и переименование улиц в Киеве
    15:08 21.06.2015
    1932На металлолом. Украина против советских памятников.
    К середине июля чиновники рассчитают сумму, необходимую для переименования столичных улиц, после чего будут предложены соответствующие изменения в бюджет Киева, заявила директор департамента общественных коммуникаций КГГА Марина Хонда.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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