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    законы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 123
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    Маркиян Галабала. Архивное фото
    Хозяйке на заметку. Как пользоваться конституционной жалобой
    10:32 05.03.2018
    115
    Адвокат Маркиян Галабала отмечает, что при рассмотрении Конституционным судом жалоб рядовых граждан на законы Украины важно не количество принятых решений, а их качество.
    Флаг Польши
    "Антибандеровский" закон в Польше вступил в силу: последствия
    18:37 02.03.2018
    1103Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Пока не видно никаких признаков ослабления напряженности в отношениях Киева и Варшавы, возникшей из-за разных подходов к вопросам истории. Политики делают громкие заявления, что лишь накаляет обстановку.
    Политолог, историк Александр Палий
    "Антибандеровский закон" Польши еще отредактируют — Палий
    18:15 02.03.2018
    141Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Несмотря на то, что Польша является и членом Евросоюза, и членом НАТО, несмотря на более развитую польскую экономику, в исторических спорах Украина выглядит солиднее, считает политолог.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Альтернативы "закону Колесниченко-Кивалова" вызовут кризис — Бортник
    14:28 02.03.2018
    444Закон о языке: КСУ создал прецедент
    По мнению политолога Руслана Бортника, после отмены "закона Колесниченко-Кивалова" в Верховной Раде обострится диалог между нардепами в виду необходимости принять закон, который заменит отмененный.
    Кто писал и что внутри закона о нацбезопасности от Порошенко?
    12:54 02.03.2018
    1921
    Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко уверен, что внесенный президентом в Раду документ — один из основных на пути реформирования Вооруженных сил и движения Украины в НАТО.
    Петр Олещук
    Конфликт на Донбассе: латание дыр в законах порождает монстров
    13:56 28.02.2018
    527Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Необходимость реализации положений закона о реинтеграции Донбасса, в частности, создания военных судов, связана с двусмысленностью ситуации, в которой оказалась Украина. Об этом заявляет политолог Петр Олещук.
    Олег Простибоженко
    Юрист: закон об алиментах работает жестко, но просить политубежище...
    14:34 19.02.2018
    506
    С каждым годом в Украине все чаще заключают брачные контракты, отметил кандидат юридических наук Олег Простибоженко.
    Сергей Доротич. Архивное фото
    Новый закон об ООО загонит бизнес в "стойло" — Доротич
    12:16 12.02.2018
    952
    Законом вводится понятие корпоративных договоров, из-за чего злоупотребления возрастут в геометрической прогрессии, считает эксперт Сергей Доротич.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: почему Берлин одобрил скандальный польский закон
    11:08 12.02.2018
    1654
    Канцлер Германии Анегла Меркель считает, что ответственность за Холокост лежит на ее стране, но неспособны ли признать вину жители постсоветских стран? Ответ на этот вопрос пытался найти политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    Тренд дня: "запрет бандеровщины в Польше — подзатыльник Киеву"
    13:15 02.02.2018
    1501Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Политологи и аналитики прокомментировали принятие польским Сенатом закона о запрете "бандеровской идеологии", спрогнозировав его последствия для Украины.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    Лукаш: поляков уже достала героизация бандеровцев
    18:36 29.01.2018
    1460Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Комментируя принятый в Польше закон о запрете "бандеровской идеологии", экс-министр юстиции Елена Лукаш считает, что поляков просто достала героизация бандеровцев, факельные шествия и переписывание истории.
    Доллары
    Сомневаться приходится. Эксперт о законе о незаконном обогащении
    11:57 26.01.2018
    183
    Подача нового законопроекта может быть связана с желанием сделать работу Национального антикоррупционного бюро менее комфортной, считает эксперт Елена Дяченко.
    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Украина - Донбасс - Минск. Получится ли проскочить между каплями?
    11:10 24.01.2018
    1151Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Принятие Верховной Радой Украины закона о реинтеграции Донбасса оживило дискуссию среди политиков и экспертов о сценариях развития конфликта в Донецкой и Луганской областях.
    Адвокат Иван Либерман
    Либерман: изменения закона о бытовом насилии — показуха для ЕС
    10:11 24.01.2018
    127
    Изменения закона о домашнем насилии даже судей загоняют в угол, и непонятно, как они будут рассматривать подобные дела, считает адвокат.
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Украина: ни мира, ни войны, ни закона. Эксперты подвели итоги недели
    19:57 19.01.2018
    2269Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Закон о реинтеграции усиливает позиции президента Порошенко, но сам документ не ведет ни к миру, ни к войне. При этом "под шумок" власть окончательно перераспределила все государственное имущество.
    Михаил Погребинский
    В законе по Донбассу важно то, чего в нем нет - Погребинский
    19:15 19.01.2018
    4000Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Закон о реинтеграции Донбасса ведет минские соглашения в тупик и только усилит напряженность с РФ, заявил политолог Михаил Погребинский.
    Флаги Украины и России
    Закон по Донбассу: теперь Россия - наш "агрессивный" стратегический партнер
    15:16 19.01.2018
    2037Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Принятие многострадального закона по Донбассу создает парадоксальную ситуацию: с одной стороны, РФ признается агрессором, что может стать основанием для новых всевозможных запретов, а с другой — открывает возможности для восстановления торговли с ЛДНР.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Теперь Порошенко - 100%-й диктатор. Соцсети о законе по Донбассу
    14:56 19.01.2018
    3323Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Скандальный закон о реинтеграции Донбасса принят и направлен на подпись президенту. Однако подпишет ли его гарант в таком виде, и какие "подводные камни" кроются в многострадальном документе? Что пишут об этом сами украинцы в соцсетях?
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Закон по Донбассу: депутаты сами не понимают, что приняли — юрист
    13:53 19.01.2018
    1748Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Юрист-международник Геннадий Друзенко надеется, что нардепы и президент не прописали в законе о реинтеграции Донбасса нечестные механизмы оставления власти в 2019 году.
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Тренд дня, реинтеграция Донбасса: "Депутаты открыли ящик Пандоры"
    13:35 19.01.2018
    2627Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Политические аналитики и блогеры прокомментировали принятие Радой скандального законопроекта о реинтеграции Донбасса, а также спрогнозировали его последствия.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Кто писал и что внутри закона о нацбезопасности от Порошенко?
    12:54 02.03.2018
    1921
    Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко уверен, что внесенный президентом в Раду документ — один из основных на пути реформирования Вооруженных сил и движения Украины в НАТО.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: почему Берлин одобрил скандальный польский закон
    11:08 12.02.2018
    1654
    Канцлер Германии Анегла Меркель считает, что ответственность за Холокост лежит на ее стране, но неспособны ли признать вину жители постсоветских стран? Ответ на этот вопрос пытался найти политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
    Флаг Польши
    "Антибандеровский" закон в Польше вступил в силу: последствия
    18:37 02.03.2018
    1103
    Пока не видно никаких признаков ослабления напряженности в отношениях Киева и Варшавы, возникшей из-за разных подходов к вопросам истории. Политики делают громкие заявления, что лишь накаляет обстановку.
    Сергей Доротич. Архивное фото
    Новый закон об ООО загонит бизнес в "стойло" — Доротич
    12:16 12.02.2018
    952
    Законом вводится понятие корпоративных договоров, из-за чего злоупотребления возрастут в геометрической прогрессии, считает эксперт Сергей Доротич.
    Петр Олещук
    Конфликт на Донбассе: латание дыр в законах порождает монстров
    13:56 28.02.2018
    527
    Необходимость реализации положений закона о реинтеграции Донбасса, в частности, создания военных судов, связана с двусмысленностью ситуации, в которой оказалась Украина. Об этом заявляет политолог Петр Олещук.
    Олег Простибоженко
    Юрист: закон об алиментах работает жестко, но просить политубежище...
    14:34 19.02.2018
    506
    С каждым годом в Украине все чаще заключают брачные контракты, отметил кандидат юридических наук Олег Простибоженко.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Альтернативы "закону Колесниченко-Кивалова" вызовут кризис — Бортник
    14:28 02.03.2018
    444
    По мнению политолога Руслана Бортника, после отмены "закона Колесниченко-Кивалова" в Верховной Раде обострится диалог между нардепами в виду необходимости принять закон, который заменит отмененный.
    Политолог, историк Александр Палий
    "Антибандеровский закон" Польши еще отредактируют — Палий
    18:15 02.03.2018
    141
    Несмотря на то, что Польша является и членом Евросоюза, и членом НАТО, несмотря на более развитую польскую экономику, в исторических спорах Украина выглядит солиднее, считает политолог.
    Маркиян Галабала. Архивное фото
    Хозяйке на заметку. Как пользоваться конституционной жалобой
    10:32 05.03.2018
    115
    Адвокат Маркиян Галабала отмечает, что при рассмотрении Конституционным судом жалоб рядовых граждан на законы Украины важно не количество принятых решений, а их качество.
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