Пока не видно никаких признаков ослабления напряженности в отношениях Киева и Варшавы, возникшей из-за разных подходов к вопросам истории. Политики делают громкие заявления, что лишь накаляет обстановку.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко уверен, что внесенный президентом в Раду документ — один из основных на пути реформирования Вооруженных сил и движения Украины в НАТО.
Необходимость реализации положений закона о реинтеграции Донбасса, в частности, создания военных судов, связана с двусмысленностью ситуации, в которой оказалась Украина. Об этом заявляет политолог Петр Олещук.
Канцлер Германии Анегла Меркель считает, что ответственность за Холокост лежит на ее стране, но неспособны ли признать вину жители постсоветских стран? Ответ на этот вопрос пытался найти политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
Комментируя принятый в Польше закон о запрете "бандеровской идеологии", экс-министр юстиции Елена Лукаш считает, что поляков просто достала героизация бандеровцев, факельные шествия и переписывание истории.
Принятие многострадального закона по Донбассу создает парадоксальную ситуацию: с одной стороны, РФ признается агрессором, что может стать основанием для новых всевозможных запретов, а с другой — открывает возможности для восстановления торговли с ЛДНР.
Скандальный закон о реинтеграции Донбасса принят и направлен на подпись президенту. Однако подпишет ли его гарант в таком виде, и какие "подводные камни" кроются в многострадальном документе? Что пишут об этом сами украинцы в соцсетях?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко уверен, что внесенный президентом в Раду документ — один из основных на пути реформирования Вооруженных сил и движения Украины в НАТО.
Канцлер Германии Анегла Меркель считает, что ответственность за Холокост лежит на ее стране, но неспособны ли признать вину жители постсоветских стран? Ответ на этот вопрос пытался найти политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
Пока не видно никаких признаков ослабления напряженности в отношениях Киева и Варшавы, возникшей из-за разных подходов к вопросам истории. Политики делают громкие заявления, что лишь накаляет обстановку.
Необходимость реализации положений закона о реинтеграции Донбасса, в частности, создания военных судов, связана с двусмысленностью ситуации, в которой оказалась Украина. Об этом заявляет политолог Петр Олещук.