Возле здания КГГА около полусотни активистов требовали оставить улицу Крещатик свободной для пешеходов в выходные и праздничные дни. Ранее в КГГА сообщили, что в Киеве с 13 февраля не будут перекрывать Крещатик на выходные.
Около полусотни активистов требуют оставить улицу Крещатик свободной для пешеходов в выходные и праздничные дни. Участники акции ссылаются на отсутствие распоряжения столичной мэрии об открытии Крещатика для автотранспорта.
Как отметил эксперт, решение принимает местный совет, депутаты, которым делегировала полномочия община. Есть несколько механизмов учета мнения общины: общее собрание жителей территориальной общины, создание рабочих групп.
На заседании КГГА было принято решение о переименовании 12 улиц, одной площади и проспекта. Однако эксперты считают, что уже через 10 лет улицы придется опять переименовывать, а новые названия жители будут попросту игнорировать.
К середине июля чиновники рассчитают сумму, необходимую для переименования столичных улиц, после чего будут предложены соответствующие изменения в бюджет Киева, заявила директор департамента общественных коммуникаций КГГА Марина Хонда.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Возле здания КГГА около полусотни активистов требовали оставить улицу Крещатик свободной для пешеходов в выходные и праздничные дни. Ранее в КГГА сообщили, что в Киеве с 13 февраля не будут перекрывать Крещатик на выходные.