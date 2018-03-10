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    улицы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Патрульная полиция Киева восстановила проезд по ул. Грушевского
    Полиция восстановила проезд возле Верховной Рады
    21:07 03.03.2018
    340Зачистка палаточного городка под Радой
    По информации представитель МВД Артема Шевченко, патрульная полиция в Киеве открыла дорожное движение на всей улице Грушевского, участок которой под ВР был заблокирован с 17 октября прошлого года.
    Глыба льда, упавшая с неба, едва не убила дворника в Лондоне. Видео
    В Лондоне прохожие перепугались, когда большая глыба льда упала с неба 
    05:28 11.02.2018
    725
    В Лондоне средь бела дня с неба на дорогу упала ледяная глыба, едва не задев стоявших неподалеку людей. На кадрах, снятых камерами внешнего наблюдения, видно уборщика улицы и еще нескольких человек.
    Президент Чеченской Республики Джохар Дудаев. Архивное фото
    В Киеве предложили назвать одну из улиц именем Джохара Дудаева
    19:25 19.01.2018
    327
    Депутат Киевсовета Вадим Васильчук инициировал переименование Искровской улицы в Киеве в улицу имени первого чеченского президента Джохара Дудаева.
    Амина Окуева. Архивное фото
    В Одессе отказались называть улицу именем Окуевой
    12:17 22.12.2017
    783Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Депутатам Одесского облсовета предлагалось направить призыв всем городским, поселковым, сельским председателям Одесской области рассмотреть возможность назвать улицу имеем Амины Окуевой.
    Экс-президент Грузии, бывший губернатору Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники
    Саакашвили со сторонниками перекрыли Крещатик
    21:14 11.12.2017
    21743Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили бурно отреагировали на решение суда – они смотрели трансляцию на телеэкране под зданием суда.
    По улице новозеландского Окленда проехался гроб на колесиках. Видео
    "Гроб на колесиках" ездил по автостраде в Новой Зеландии 
    13:09 07.12.2017
    204
    В интернете появилось видео катафалка, из которого выпали и укатились носилки, предположительно, с мертвым телом. Инцидент произошел в новозеландском Окленде.
    Режиссер Эльдар Рязанов
    В Москве назовут улицу именем Эльдара Рязанова
    08:46 31.08.2017
    59Прощание с Эльдаром Рязановым
    Улица будет расположена неподалеку от киноклуба-музея "Эльдар", основателем и художественным руководителем которого был Эльдар Рязанов. Протяженность улицы составит чуть больше километра.
    Киевляне требуют оставить пешеходный Крещатик
    Киевляне требуют оставить пешеходный Крещатик 
    18:18 14.02.2016
    115
    Возле здания КГГА около полусотни активистов требовали оставить улицу Крещатик свободной для пешеходов в выходные и праздничные дни. Ранее в КГГА сообщили, что в Киеве с 13 февраля не будут перекрывать Крещатик на выходные.
    В Киеве активисты требуют не отказываться от пешеходного Крещатика
    В Киеве активисты требуют не отказываться от пешеходного Крещатика
    16:34 14.02.2016
    97
    Около полусотни активистов требуют оставить улицу Крещатик свободной для пешеходов в выходные и праздничные дни. Участники акции ссылаются на отсутствие распоряжения столичной мэрии об открытии Крещатика для автотранспорта.
    Борис Немцов. Архивное фото
    Одну из улиц Киева нужно назвать именем Немцова - эксперт
    20:50 29.09.2015
    208Годовщина убийства Бориса Немцова
    Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал появление в столице улицы Бориса Немцова. Скорее всего, переименуют Воздухофлотский проспект, где сейчас находится посольство Российской Федерации в Украине.
    Кировоград.
    Эксперт рассказал, что делать противникам переименования улиц и городов
    19:49 27.09.2015
    826На металлолом. Украина против советских памятников.
    Как отметил эксперт, решение принимает местный совет, депутаты, которым делегировала полномочия община. Есть несколько механизмов учета мнения общины: общее собрание жителей территориальной общины, создание рабочих групп.
    Кость Бондаренко
    "Улицы Сечевых стрельцов и добровольческих батальонов": мнение Костя Бондаренко
    13:12 04.09.2015
    1692На металлолом. Украина против советских памятников.
    На заседании КГГА было принято решение о переименовании 12 улиц, одной площади и проспекта. Однако эксперты считают, что уже через 10 лет улицы придется опять переименовывать, а новые названия жители будут попросту игнорировать.
    Виды Киева с высоты Лаврской колокольни
    Как будет проходить декоммунизация и переименование улиц в Киеве
    15:08 21.06.2015
    1932На металлолом. Украина против советских памятников.
    К середине июля чиновники рассчитают сумму, необходимую для переименования столичных улиц, после чего будут предложены соответствующие изменения в бюджет Киева, заявила директор департамента общественных коммуникаций КГГА Марина Хонда.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Глыба льда, упавшая с неба, едва не убила дворника в Лондоне. Видео
    В Лондоне прохожие перепугались, когда большая глыба льда упала с неба 
    05:28 11.02.2018
    725
    В Лондоне средь бела дня с неба на дорогу упала ледяная глыба, едва не задев стоявших неподалеку людей. На кадрах, снятых камерами внешнего наблюдения, видно уборщика улицы и еще нескольких человек.
    Патрульная полиция Киева восстановила проезд по ул. Грушевского
    Полиция восстановила проезд возле Верховной Рады
    21:07 03.03.2018
    340
    По информации представитель МВД Артема Шевченко, патрульная полиция в Киеве открыла дорожное движение на всей улице Грушевского, участок которой под ВР был заблокирован с 17 октября прошлого года.
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