наверх
11.02.201806:52
Курсы валют НБУ
  • USD27.12+ 0.00
  • EUR33.23- 0.23
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Лондоне прохожие перепугались, когда большая глыба льда упала с неба

    (обновлено: )185
    В Лондоне средь бела дня с неба на дорогу упала ледяная глыба, едва не задев стоявших неподалеку людей. На кадрах, снятых камерами внешнего наблюдения, видно уборщика улицы и еще нескольких человек.
    Канал Storyful News на Youtube

    Когда кусок льда падает на землю, удивленный дворник отскакивает в сторону, пишет The Independent.

    В интервью газете Richmond and Twickenham Times дворник Сергей Мешков рассказал о случившемся.

    "Кусок льда, килограммов на десять, упал или с самолета, или с неба. Это все произошло очень быстро. Я не был напуган, но это могло меня убить. Думаю, мне повезло", — пояснил он.

    Смотрите также: Хоккей по-немецки. Ледовый комбайн въехал в журналистов

    Другой очевидец происшествия, Амир Кхан, в интервью Evening Standard назвал произошедшее "безумием".

    "Это было похоже на начало фильма-катастрофы. Она (глыба. — Прим. ред.) произвела столько шума, как будто упал метеорит. Уборщик улиц был так удивлен и напуган. Все выбежали посмотреть, что происходит в небе. Это было безумие", — поделился он.

    The Independent отмечает, что над улицей, на которую упала глыба льда, часто летают самолеты. Представитель Управления по гражданской авиации отметил, что лед действительно иногда падает с самолетов, но добавил, что этот конкретный случай может быть связан с каким-нибудь метеорологическим феноменом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Судовое заседание по делу Бузины
    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Флаги Украины и Польши
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Александр Шепелев. Архивное фото
    Задержание и арест экс-нардепа Шепелева