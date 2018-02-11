В Лондоне прохожие перепугались, когда большая глыба льда упала с неба

Когда кусок льда падает на землю, удивленный дворник отскакивает в сторону, пишет The Independent.

В интервью газете Richmond and Twickenham Times дворник Сергей Мешков рассказал о случившемся.

"Кусок льда, килограммов на десять, упал или с самолета, или с неба. Это все произошло очень быстро. Я не был напуган, но это могло меня убить. Думаю, мне повезло", — пояснил он.

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Другой очевидец происшествия, Амир Кхан, в интервью Evening Standard назвал произошедшее "безумием".

"Это было похоже на начало фильма-катастрофы. Она (глыба. — Прим. ред.) произвела столько шума, как будто упал метеорит. Уборщик улиц был так удивлен и напуган. Все выбежали посмотреть, что происходит в небе. Это было безумие", — поделился он.

The Independent отмечает, что над улицей, на которую упала глыба льда, часто летают самолеты. Представитель Управления по гражданской авиации отметил, что лед действительно иногда падает с самолетов, но добавил, что этот конкретный случай может быть связан с каким-нибудь метеорологическим феноменом.