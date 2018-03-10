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    режиссеры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
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    Скриншот из фильма Пролицейская академия
    Создатель фильма "Полицейская академия" умер в США
    12:39 17.01.2018
    208
    По данным СМИ, американский режиссер Хью Уилсон скончался 14 января в выходные у себя дома в городе Шарлотсвилл от затяжной болезни. Кроме работы в кино Уилсон также был преподавателем Виргинского университета.
    Режиссеры Энг Ли (слева) и Гильермо Дель Торо (справа). Архивное фото
    Лучшим режиссером "Золотого глобуса" назван создатель картины "Форма воды"
    06:08 08.01.2018
    64
    В категории "лучший режиссер" были представлены Стивен Спилберг ("Секретное досье"), Ридли Скотт ("Все деньги мира"), Мартин Макдонах ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и Кристофер Нолан ("Дюнкерк").
    Режиссер Эльдар Рязанов
    В Москве назовут улицу именем Эльдара Рязанова
    08:46 31.08.2017
    59Прощание с Эльдаром Рязановым
    Улица будет расположена неподалеку от киноклуба-музея "Эльдар", основателем и художественным руководителем которого был Эльдар Рязанов. Протяженность улицы составит чуть больше километра.
    Режиссер Кирилл Серебренников
    В России задержан известный режиссер
    10:56 22.08.2017
    1485
    Художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр", режиссер театра и кино Кирилл Серебренников задержан по подозрению в организации хищения не менее 68 миллионов.
    Режиссёр Андрей Кончаловский
    В воскресенье российский режиссер Андрей Кончаловский празднует юбилей
    04:15 20.08.2017
    1114
    Среди кинематографических наград режиссера – призы МКФ в Сан-Себастьяне, "Хрустальный глобус" МКФ в Карловых Варах, Большой приз жюри Каннского кинофестиваля, приз ФИПРЕССИ Берлинского МКФ, призы Венецианского кинофестиваля, приз Мюнхенского кинофестиваля.
    Режиссер Джордж Ромеро
    Режиссер, снявший "Ночь живых мертвецов", скончался в США
    02:13 17.07.2017
    71
    По информации менеджера режиссера Криса Ро, Джордж Ромеро умер спокойно, во сне "после непродолжительной, но решительной борьбы с раком легких, оставив после себя любящую семья, много друзей и кинематографическое наследие".
    Режиссер Ла-ла ленда Шазелл удостоен награды киноакадемии США Оскар
    Режиссер "Ла-ла ленда" Шазелл удостоен награды киноакадемии США "Оскар"
    06:54 27.02.2017
    42"Оскар-2017". Победители
    За победу в режиссерской категории также боролись Мэл Гибсон ("По соображениям совести"), Барри Дженкинс ("Лунный свет"), Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря") и Дени Вильнев ("Прибытие").
    Иранский режиссер Асгар Фархади. Архивное фото
    Киноакадемики обеспокоены запретом на въезд в США режиссеру Фархади
    05:45 29.01.2017
    88Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    В своем заявлении Академия сообщила, что считает "чрезвычайно удручающим", что Фархади и его команду, принимавшую участие в съемках "Коммивояжера", могут не пустить в США из-за религии и страны происхождения.
    Режиссер мюзикла Ла-Ла Ленд Дэмьен Шазелл завоевал Золотой глобус
    Режиссер мюзикла "Ла-Ла Ленд" завоевал "Золотой глобус"
    06:29 09.01.2017
    68
    В категории "лучший режиссер" также были представлены Мэл Гибсон за ленту "По соображениям совести", Кеннет Лонерган за "Манчестер у моря", Том Форд за "Под покровом ночи" и Барри Дженкинс за "Лунный свет".
    Сергей Бодров-младший
    Сорок пять лет назад родился актер и режиссер Сергей Бодров-младший
    03:07 27.12.2016
    993
    Известность Сергею Бодрову принесла роль Данилы Багрова в фильмах режиссера Алексея Балабанова "Брат" (1997) и "Брат-2" (2000), которые стали культовыми для целого поколения.
    Стивен Спилберг. Архивное фото
    Режиссер и продюсер Стивен Спилберг отмечает в воскресенье 70-летие
    02:17 18.12.2016
    137
    В 2002 году, через 37 лет после поступления в университет, Спилберг завершил образование и получил степень бакалавра по специальности "Производство фильмов и электронных спецэффектов".
    Кинорежиссер, народный артист России Сергей Микаэлян
    Кинорежиссер Микаэлян скончался на 94-м году жизни
    02:53 11.12.2016
    187
    По информации киностудии "Ленфильм", в субботу, 10 декабря 2016 года, на 94-м году скончался великий кинорежиссер, народный артист России – Сергей Герасимович Микаэлян.
    Польский режиссёр Анджей Вайда. Архивное фото
    Анджей Вайда. Справка
    04:02 10.10.2016
    171
    Своим главным произведением Вайда считал картину "Пан Тадеуш" (1999) – экранизацию одноименной поэмы Адама Мицкевича. За свою долгую творческую жизнь Вайда получил практически все существующие в мире кино награды.
    Польский режиссёр Анджей Вайда. Архивное фото
    Умер польский режиссер Анджей Вайда
    01:13 10.10.2016
    251
    В конце сентября оскаровская комиссия Польши выдвинула последнюю картину Вайды "Послеобразы" ("Powidoki") на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
    Режиссер Аббас Киаростами
    Иранский режиссер Аббас Киаростами скончался во Франции
    23:57 04.07.2016
    44
    Кинорежиссер Аббас Киаростами проходил курс лечения от рака во Франции. Однако средства массовой информации не уточняют, что стало причиной смерти режиссера.
    Майкл Чимино. Архивное фото
    Скончался американский режиссер Майкл Чимино
    00:52 03.07.2016
    128
    Директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо написал в своем Twitter, что Чимино скончался в окружении близких ему людей. Других подробностей Фремо не сообщил.
    Джузеппе Феррара. Архивное фото
    Кинорежиссер Джузеппе Феррара скончался в Риме
    23:24 25.06.2016
    90
    В 1987 году его фильм "Дело Моро" был с большим успехом показан на 37-м Берлинском кинофестивале, а знаменитый актер Джан Мария Волонте, снявшийся у Феррары, получил тогда "Серебряного медведя" за лучшую мужскую роль.
    Народный артист РСФСР кинорежиссер Григорий Чухрай.
    Девяносто пять лет назад родился кинорежиссер Григорий Чухрай
    04:13 23.05.2016
    128
    С триумфом прошла по экранам мира лента Чухрая "Баллада о солдате". Фильм стал абсолютным чемпионом среди премированных отечественных фильмов, получив 101 международную премию, среди которых две премии Каннского кинофестиваля (1960) и номинация на "Оскар" (1962).
    Владимир Гостюхин в фильме Случайные пассажиры
    Актер и режиссер Владимир Гостюхин отмечает в четверг 70-летие
    03:34 10.03.2016
    786
    Всего Гостюхин сыграл в кино свыше 100 ролей. В 1982 году ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, в 1996 году – народного артиста Белоруссии.
    Алехандро Гонсалес Иньярриту во время 88-й церемонии вручения премии Оскар в Голливуде
    Киноакадемия США второй год подряд присудила "Оскар" за режиссуру Иньярриту
    06:55 29.02.2016
    212"Оскар-2016". Победители
    Победу Алехандро Гонсалесу Иньярриту принес фильм "Выживший". Кинорежиссер посвятил награду своему отцу и отметил, что когда человек творит, "цвет кожи и длина волос перестают иметь значение".
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