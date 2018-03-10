По данным СМИ, американский режиссер Хью Уилсон скончался 14 января в выходные у себя дома в городе Шарлотсвилл от затяжной болезни. Кроме работы в кино Уилсон также был преподавателем Виргинского университета.
В категории "лучший режиссер" были представлены Стивен Спилберг ("Секретное досье"), Ридли Скотт ("Все деньги мира"), Мартин Макдонах ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и Кристофер Нолан ("Дюнкерк").
Среди кинематографических наград режиссера – призы МКФ в Сан-Себастьяне, "Хрустальный глобус" МКФ в Карловых Варах, Большой приз жюри Каннского кинофестиваля, приз ФИПРЕССИ Берлинского МКФ, призы Венецианского кинофестиваля, приз Мюнхенского кинофестиваля.
По информации менеджера режиссера Криса Ро, Джордж Ромеро умер спокойно, во сне "после непродолжительной, но решительной борьбы с раком легких, оставив после себя любящую семья, много друзей и кинематографическое наследие".
В своем заявлении Академия сообщила, что считает "чрезвычайно удручающим", что Фархади и его команду, принимавшую участие в съемках "Коммивояжера", могут не пустить в США из-за религии и страны происхождения.
В категории "лучший режиссер" также были представлены Мэл Гибсон за ленту "По соображениям совести", Кеннет Лонерган за "Манчестер у моря", Том Форд за "Под покровом ночи" и Барри Дженкинс за "Лунный свет".
Своим главным произведением Вайда считал картину "Пан Тадеуш" (1999) – экранизацию одноименной поэмы Адама Мицкевича. За свою долгую творческую жизнь Вайда получил практически все существующие в мире кино награды.
В 1987 году его фильм "Дело Моро" был с большим успехом показан на 37-м Берлинском кинофестивале, а знаменитый актер Джан Мария Волонте, снявшийся у Феррары, получил тогда "Серебряного медведя" за лучшую мужскую роль.
С триумфом прошла по экранам мира лента Чухрая "Баллада о солдате". Фильм стал абсолютным чемпионом среди премированных отечественных фильмов, получив 101 международную премию, среди которых две премии Каннского кинофестиваля (1960) и номинация на "Оскар" (1962).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".