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    Эльдар Рязанов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 44
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    Кинорежиссер Эльдар Рязанов
    Биография Эльдара Рязанова. Справка
    05:37 18.11.2017
    857
    Кинорежиссер, актер, драматург, сценарист и поэт, народный артист СССР Эльдар Александрович Рязанов родился 18 ноября 1927 года в городе Самара.
    Олег Бердюгин
    В Москве найден мертвым пасынок легендарного советского кинорежиссера
    09:38 03.11.2017
    1959
    Тело кинопродюсера Олега Бердюгина обнаружила его супруга, когда вернулась домой. Приемный сын кинорежиссера лежал в своей кровати, а дверь в квартиру была незаперта.
    Режиссер Эльдар Рязанов
    В Москве назовут улицу именем Эльдара Рязанова
    08:46 31.08.2017
    59Прощание с Эльдаром Рязановым
    Улица будет расположена неподалеку от киноклуба-музея "Эльдар", основателем и художественным руководителем которого был Эльдар Рязанов. Протяженность улицы составит чуть больше километра.
    Актриса Алиса Фрейндлих на XXIXцеремонии вручения премии НИКА
    Алиса Фрейндлих получила специальный приз премии "Ника" имени Рязанова
    04:13 02.04.2016
    380
    Церемония вручения премии "Ника" прошла в пятницу в Москве. Премию Фрейндлих вручил президент "Ники" Андрей Кончаловский и экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.
    Прощание с Эльдаром Рязановым
    Утраты 2015 года: Майя Плисецкая, Эльдар Рязанов, Кузьма Скрябин... 
    13:00 05.01.2016
    2057
    Минувший год ознаменовался уходом из жизни целого ряда знаменитых деятелей культуры и искусства. В 2015 году завершилась эпоха балерины Майи Плисецкой и режиссера Эльдара Рязанова, погиб певец Кузьма Скрябин.
    Кадр из фильма Ирония судьбы, или с легким паром
    Фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". Справка
    03:23 01.01.2016
    2283
    Фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" впервые был показан на телевидении 1 января 1976 года. Картина считается по-настоящему культовой.
    Кадр из фильма Ирония судьбы, или с легким паром
    С легким паром, или Культурная контрреволюция по-украински
    14:31 25.12.2015
    2971
    Вот пройдет еще пару вечеров, и, занимаясь нарезкой картошки и докторской колбасы для незаменимого новогоднего блюда, мы не увидим на голубом экране обаятельного врача Женю Лукашина и учительницу Надю в уютной питерской или московской квартире.
    Б.Брыльска, Э.Рязанов и А.Мягков на съемках фильма Ирония судьбы или С легким паром
    Прощай "Ирония судьбы": идеологическая полукастрация
    09:44 25.12.2015
    11220
    Споры о статусе советского кино в Украине ведутся давно, Национальный совет страны по телерадиовещанию ранее запретил к показу ряд фильмов, которые "идеализируют советский режим".
    Прощание с Эльдаром Рязановым
    Хроника 3 декабря: Москва простилась с Эльдаром Рязановым, Яценюк поднялся на борт авианосца
    09:25 04.12.2015
    786Прощание с Эльдаром Рязановым
    Арсений Яценюк посетил в четверг атомный авианосец Военно-морских сил США, а самовыдвиженец Руслан Требушкин победил на выборах мэра Красноармейска Донецкой области.
    Прощание с Эльдаром Рязановым
    Эльдара Рязанова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве
    18:18 03.12.2015
    290
    Его могила расположена недалеко от упокоения известного советского диктора Юрия Левитана. Режиссер скончался в понедельник в Москве на 89-м году жизни.
    Прощание с Эльдаром Рязановым
    В Москве простились с Эльдаром Рязановым, которого любили миллионы
    13:51 03.12.2015
    705Прощание с Эльдаром Рязановым
    Прощание с Эльдаром Рязановым прошло в Москве в Центральном доме литераторов. В четверг почтить память режиссера пришли сотни человек, среди них актеры, режиссеры и другие культурные деятели.
    Россия прощается с величайшим режиссером Эльдаром Рязановым. Видео
    Россия прощается с величайшим режиссером Эльдаром Рязановым 
    13:32 03.12.2015
    2620Прощание с Эльдаром Рязановым
    Москва и вся Россия прощается сегодня с величайшим режиссером Эльдаром Рязановым. Проводить этого легендарного человека в последний путь пришли тысячи людей, среди которых политики и звезды, журналисты и актеры.
    Прощание с Эльдаром Рязановым
    Прощание с Эльдаром Рязановым в Москве 
    13:08 03.12.2015
    668Прощание с Эльдаром Рязановым
    В московском Центральном доме литераторов в четверг прошла церемония прощания с кинорежиссером Эльдаром Рязановым, который скончался в понедельник, 30 ноября.
    Режиссер Эльдар Рязанов скончался в Москве на 89-м году жизни
    Прощание с Эльдаром Рязановым проходит в Москве
    09:01 03.12.2015
    1234Прощание с Эльдаром Рязановым
    С утра к московскому Центральному дому литераторов пришли около сотни человек, чтобы почтить память знаменитого режиссера. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.
    Режиссер Эльдар Рязанов
    Прощание с Рязановым и похороны состоятся в четверг в Москве
    23:42 02.12.2015
    2288Прощание с Эльдаром Рязановым
    Народный артист СССР Эльдар Рязанов скончался в понедельник в Москве на 89-м году жизни. Великого режиссера похоронят в четверг на Новодевичьем кладбище.
    Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
    Улица из "Иронии судьбы" появится в Амурской области - Рогозин
    20:11 30.11.2015
    175Прощание с Эльдаром Рязановым
    В честь выдающегося кинорежиссёра Э. Рязанова одна из улиц строящегося Циолковского будет названа "3-й ул. Строителей", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
    Кинорежиссер Эльдар Рязанов
    Обзор соцсетей: Прощай, Эльдар
    17:49 30.11.2015
    676Прощание с Эльдаром Рязановым
    Социальные сети откликнулись на смерть советского, российского режиссера Эльдара Рязанова искренними словами сочувствия и сожаления. С Рязановым уходит целая эпоха в кинематографе, считают пользователи соцсетей.
    Кинорежиссер Эльдар Рязанов
    Церемония прощания с Рязановым пройдет 3 декабря в Москве
    15:52 30.11.2015
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    Ранее внук режиссера Дмитрий Трояновский сообщил РИА Новости, что Рязанова похоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание с Эльдаром Рязановым пройдет в колонном зале Дома союзов 3 декабря, ориентировочно с 10.00.
    Кинорежиссер Эльдар Рязанов
    Эльдара Рязанова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве
    14:28 30.11.2015
    472Прощание с Эльдаром Рязановым
    Внук Эльдара Рязанова Дмитрий Трояновский сообщил, что легендарного режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище, однако дата прощания и похороны пока не определены.
    Жестокий романс (Э. Рязанов, Л. Гузеева, Н. Михалков)
    Эльдар Рязанов на съемочных площадках 
    12:37 30.11.2015
    627Прощание с Эльдаром Рязановым
    Режиссер Эльдар Рязанов скончался в Москве на 89-м году жизни, сообщил РИА Новости в ночь на понедельник его внук Дмитрий Трояновский. За последний год Рязанова неоднократно госпитализировали.
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