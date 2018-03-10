Минувший год ознаменовался уходом из жизни целого ряда знаменитых деятелей культуры и искусства. В 2015 году завершилась эпоха балерины Майи Плисецкой и режиссера Эльдара Рязанова, погиб певец Кузьма Скрябин.
Вот пройдет еще пару вечеров, и, занимаясь нарезкой картошки и докторской колбасы для незаменимого новогоднего блюда, мы не увидим на голубом экране обаятельного врача Женю Лукашина и учительницу Надю в уютной питерской или московской квартире.
Москва и вся Россия прощается сегодня с величайшим режиссером Эльдаром Рязановым. Проводить этого легендарного человека в последний путь пришли тысячи людей, среди которых политики и звезды, журналисты и актеры.
Социальные сети откликнулись на смерть советского, российского режиссера Эльдара Рязанова искренними словами сочувствия и сожаления. С Рязановым уходит целая эпоха в кинематографе, считают пользователи соцсетей.
Ранее внук режиссера Дмитрий Трояновский сообщил РИА Новости, что Рязанова похоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание с Эльдаром Рязановым пройдет в колонном зале Дома союзов 3 декабря, ориентировочно с 10.00.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".