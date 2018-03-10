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Вот пройдет еще пару вечеров, и, занимаясь нарезкой картошки и докторской колбасы для незаменимого новогоднего блюда, мы не увидим на голубом экране обаятельного врача Женю Лукашина и учительницу Надю в уютной питерской или московской квартире.