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    Инна Чурикова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Прощание с Эльдаром Рязановым
    В Москве простились с Эльдаром Рязановым, которого любили миллионы
    13:51 03.12.2015
    705Прощание с Эльдаром Рязановым
    Прощание с Эльдаром Рязановым прошло в Москве в Центральном доме литераторов. В четверг почтить память режиссера пришли сотни человек, среди них актеры, режиссеры и другие культурные деятели.
    Инна Чурикова
    "Скромная труженица сцены" Инна Чурикова 
    15:01 05.10.2013
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    Актрисе театра и кино, народной артистке СССР Инне Чуриковой в субботу исполняется 70 лет. Зрителям запомнились ее роли в кинолентах "Начало, "В огне брода нет", "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Военно-полевой роман".
    Актриса Инна Чурикова
    Актриса Инна Чурикова отмечает 70-летний юбилей
    12:06 05.10.2013
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    Зрителям запомнились ее роли в кинолентах "Тот самый Мюнхгаузен", "Военно-полевой роман", "Курьер", "Ребро Адама", "Ширли-мырли", "Благословите женщину".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
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    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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