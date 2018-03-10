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    Олег Басилашвили

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Олег Басилашвили
    Баталов принес в советское кино невиданную ранее правду жизни - Басилашвили
    01:01 16.06.2017
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    По словам актера театра и кино Олега Басилашвили, Алексей Баталов ввел на сцене и на экране подлинную русскую, российскую интеллигентность.
    Прощание с Эльдаром Рязановым
    В Москве простились с Эльдаром Рязановым, которого любили миллионы
    13:51 03.12.2015
    705Прощание с Эльдаром Рязановым
    Прощание с Эльдаром Рязановым прошло в Москве в Центральном доме литераторов. В четверг почтить память режиссера пришли сотни человек, среди них актеры, режиссеры и другие культурные деятели.
    Олег Басилашвили, архивное фото
    Басилашвили назвал глупостью "белый список" Минкульта Украины
    09:20 01.08.2015
    3483
    Олег Басилашвили негативно относится ко всякого рода спискам, в которые включают деятелей культуры. "Это неблагородное занятие, и составлять какие-то списки - кто "за", кто "против" - как минимум глупость", - сказал он.
    Олег Басилашвили
    Олег Басилашвили. Справка
    13:44 26.09.2014
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    Творчество артиста отмечено многими наградами. Он награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III (2009) и IV степеней (2004), орденом Дружбы (1994), орденом "Трудового Красного Знамени" (1979).
    Олег Басилашвили, архивное фото
    Российский актер театра и кино Олег Басилашвили отмечает 80-летие
    04:41 26.09.2014
    1601
    Российский актер театра и кино, народный артист СССР Олег Валерианович Басилашвили родился 26 сентября 1934 года в Москве.
    Олег Басилашвили
    Олег Басилашвили выписался из больницы и уехал на дачу
    15:52 06.11.2013
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    Советский и российский актер театра и кино Олег Басилашвили, который был госпитализирован в одну из больниц северной столицы в конце октября, сообщил РИА Новости в среду, что выписался из больницы.
    Олег Басилашвили, архивное фото
    Олег Басилашвили попал в больницу с осложнением после болезни
    14:14 06.11.2013
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    "Перед тем, как попасть в больницу, Олег Валерианович долгое время болел. В больницу попал в конце октября. У него хроническое заболевание легких, после простуды произошло осложнение", - сказал собеседник агентства.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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