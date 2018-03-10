наверх
10.03.201820:59
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Ника (премия)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Актер Данила Козловский. Архивное фото
    "Нику" за лучшую мужскую роль получили Козловский и Яценко
    11:43 02.04.2016
    268
    В номинации "Лучшая мужская роль" претендовал также Олег Ягодин ("Орлеан"). В свою очередь лучшим актером второго плана стал Михаил Ефремов за роль в фильме "Страна О3".
    Актриса Алиса Фрейндлих на XXIXцеремонии вручения премии НИКА
    Алиса Фрейндлих получила специальный приз премии "Ника" имени Рязанова
    04:13 02.04.2016
    380
    Церемония вручения премии "Ника" прошла в пятницу в Москве. Премию Фрейндлих вручил президент "Ники" Андрей Кончаловский и экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.
    Украинский фильм Племя получил награду Ника. Видео
    Фильм украинского режиссера "Племя" получил премию "Ника" в РФ 
    14:47 01.04.2015
    439
    Как отмечается, церемония вручения российской кинопремии прошла 31 марта в Москве. Сам Слабошпицкий не приехал на церемонию, но передал обращение.
    Актер театра и кино Георгий Жженов
    Сто лет назад родился актер театра и кино Георгий Жженов
    01:19 22.03.2015
    902
    Артист театра и кино Георгий Степанович Жженов родился 22 марта (9 марта по старому стилю) 1915 года в Петрограде (ныне Санкт-Петербург). Его родители были родом из бедных крестьянских семей Тверской губернии.
    Константин Хабенский
    "Географ глобус пропил" получил "Нику" как лучший фильм года
    09:14 02.04.2014
    12
    Картину Александра Велединского "Географ глобус пропил" назвали лучшим игровым фильмом 2013 года на церемонии кинематографической премии "Ника", исполнители главных ролей Константин Хабенский и Елена Лядова были названы лучшими актерами.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Все теги

    Персоны