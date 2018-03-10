Артист театра и кино Георгий Степанович Жженов родился 22 марта (9 марта по старому стилю) 1915 года в Петрограде (ныне Санкт-Петербург). Его родители были родом из бедных крестьянских семей Тверской губернии.
Картину Александра Велединского "Географ глобус пропил" назвали лучшим игровым фильмом 2013 года на церемонии кинематографической премии "Ника", исполнители главных ролей Константин Хабенский и Елена Лядова были названы лучшими актерами.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.