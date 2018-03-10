По информации главы Госкино Филиппа Ильенко, за первый уикенд проката фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева "Киборги" собрал 8,186 млн гривен, новый рекорд для национальных фильмов в отечественном прокате по кассовым сборам.
По словам главы Госкино Филиппа Ильенко, запрет на въезд в Украину Добронравову не означает, что будет запрещен сериал "Сваты". При этом он добавил, что сериал не имеет отношения к искусству и культуре - "это бизнес".
По словам главы госагентства по вопросам кино Филиппа Ильенко, если кинопрокат и дальше будет развиваться только как структура, обслуживающая интересы иностранного кино, то необходимо введение значительно более строгих санкций за нарушение установленных квот.
По данным СМИ, один из ведущих украинских телеканалов "Интер", который часто подвергается критике, планировал 9 мая начать показ сериала из четырех серий "Танкист", который рассказывает о обороне Ленинграда в августе 1941 года.
Согласно сообщению Госкино, прокатное удостоверение телесериала "Понаехали тут" признано недействительным в связи с многочисленными жалобами относительно демонстрации в фильме материалов, направленных на унижение нации и неуважение к национальным святыням.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".