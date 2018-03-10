наверх
10.03.201809:39
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Государственное агентство Украины по вопросам кино

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 56
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Режиссер Ахтем Сеитаблаев (справа) во время съемок Киборгов
    В Госкино сообщили, сколько фильмов сняли за бюджетные деньги в 2017
    16:38 14.02.2018
    86
    По словам главы Госкино Филиппа Ильенко, снято 17 игровых полнометражных фильмов, 13 короткометражных дебютных фильмов, 12 документальных и пять короткометражных анимационных.
    Афиша фильма Киборги
    "Киборги" установили рекорд по сборам в Украине
    19:15 31.01.2018
    526
    В Госкино рассказали, что кассовый успех "Киборгов" важен не только с точки зрения поднятия рекордной планки зрительского интереса к украинскому кино.
    Кадр из фильма Ирония судьбы, или с легким паром
    От Госкино требуют запретить показ "Иронии судьбы" в Новый год
    12:23 21.12.2017
    2116Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Участники группы "Бойкот российского кино" в Facebook разместили обращение с требованием запретить показ новогоднего фильма. Его планируют показать два центральных телеканала.
    Афиша фильма Киборги
    "Киборги" побили рекорд кассовых сборов за выходные, собрав более 8 млн грн
    15:56 11.12.2017
    468
    По информации главы Госкино Филиппа Ильенко, за первый уикенд проката фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева "Киборги" собрал 8,186 млн гривен, новый рекорд для национальных фильмов в отечественном прокате по кассовым сборам.
    Сериал Сваты
    Скандал вокруг "Сватов". Появился комментарий главы Госкино
    19:17 28.11.2017
    1858СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского
    По словам главы Госкино Филиппа Ильенко, запрет на въезд в Украину Добронравову не означает, что будет запрещен сериал "Сваты". При этом он добавил, что сериал не имеет отношения к искусству и культуре - "это бизнес".
    Кадр из сериала Сваты
    Госкино о "Сватах". Нет оснований запрещать сериал
    20:55 24.11.2017
    1792СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского
    Глава Госкино Филипп Ильенко отметил, что сериал "Сваты" изначально создавался для "российского рынка", но отбирать прокатное удостоверение в Украине не будут.
    Кадр из сериала Сваты
    Сериал "Сваты", скорее всего, снимут с эфира - эксперт
    11:18 24.11.2017
    1166СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского
    Беря во внимание состав нынешней экспертной комиссии Госкино Украины, можно смело предположить, что сериал "Сваты" запретят к демонстрации в телеэфире, считает эксперт.
    В Киеве открыли восстановленный кинотеатр Жовтень
    Госкино требует ужесточить санкции за нарушение квот на украинские фильмы
    22:20 17.10.2017
    193Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам главы госагентства по вопросам кино Филиппа Ильенко, если кинопрокат и дальше будет развиваться только как структура, обслуживающая интересы иностранного кино, то необходимо введение значительно более строгих санкций за нарушение установленных квот.
    Съемки фильма. Архивное фото
    В Украине запретили три российских фильма
    18:58 13.10.2017
    726
    В Госкино сообщили, что отменена регистрация т/ фильмов "Мои чужие дети" (реж. В. Нетецкая), "Звонок из прошлого" (реж. С. Васьковский ) и "Любовь не обманешь" (реж. А.Задворний).
    Телевизионный пульт. Архивное фото
    Госкино запретило к показу очередной российский сериал и два фильма
    14:42 15.09.2017
    728Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Как отметили в Госкино, отменена государственная регистрация телесериала "Сердце не камень" и фильмов "И все-таки я люблю" и "Тариф "Счастливая семья".
    Кинотеатр Жовтень в Киеве
    В Госкино сообщили, сколько украинских фильмов выйдут в прокат в 2017
    12:34 31.08.2017
    104
    По словам главы Госкино Филиппа Ильенко, украинские картины в прокате уже начали конкурировать друг с другом, из-за этого премьеры пришлось растянуть до начала следующего года.
    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    НАБУ заинтересовалось "распилом" бюджетных средств в Госкино - СМИ
    03:53 07.07.2017
    183
    По данным СМИ, следователей НАБУ интересуют не только эпизоды с "распилом" бюджетов, а коррупция при выдаче разрешений на показ фильмов и сериалов.
    Кадр из сериала Танкист
    "Интеру" запретили показывать сериал про оборону Ленинграда
    16:40 03.05.2017
    951Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По данным СМИ, один из ведущих украинских телеканалов "Интер", который часто подвергается критике, планировал 9 мая начать показ сериала из четырех серий "Танкист", который рассказывает о обороне Ленинграда в августе 1941 года.
    Пульт от телевизора
    Госкино запретило российский сериал из-за унижения нации
    17:59 03.04.2017
    969Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Согласно сообщению Госкино, прокатное удостоверение телесериала "Понаехали тут" признано недействительным в связи с многочисленными жалобами относительно демонстрации в фильме материалов, направленных на унижение нации и неуважение к национальным святыням.
    Актёр Ян Цапник
    Госкино запретило фильмы и сериалы с российским актером Цапником
    17:58 17.01.2017
    601Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Как объяснили в Госкино, российский актер Ян Цапник внесен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, поэтому фильмы и сериалы с ним попали под запрет.
    Ольга Фреймут в эпизоде сериала Отель
    Госкино запретило к показу российский сериал с участием Фреймут
    13:05 10.01.2017
    905Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в государственной регистрации и выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования телесериала "Отель".
    На выставке Казимира Малевича
    Госкино профинансирует фильм о Малевиче и "Черном квадрате"
    17:11 26.12.2016
    60
    По словам создателей ленты, фильм "Черный квадрат" - это попытка вспомнить о художнике по случаю 100-летнего юбилея его легендарного "Черного квадрата".
    Пульт управления от телевизора
    Госкино аннулировало прокатное удостоверение еще одного сериала РФ
    11:59 23.12.2016
    377
    В сообщении Государственного агентства Украины по вопросам кино уточняется, что агентство отменило государственную регистрацию и аннулировало прокатное удостоверение телесериала "Старшая сестра".
    Донецкий аэропорт. Архивное фото
    Госкино выделит на съемки фильма о "киборгах" 24 млн грн
    04:15 20.12.2016
    172
    Как сообщается, полнометражный фильм "Киборги" стал одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Госкино. Режиссером ленты является Ахтем Сеитаблаев.
    Филипп Ильенко
    Украина интегрируется в глобальный киноиндустриальный процесс - Ильенко
    05:22 05.12.2016
    207Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Глава Госкино Украины Филипп Ильенко в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что государственная поддержка даст серьезный толчок к развитию украинского кино.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Режиссер Ахтем Сеитаблаев (справа) во время съемок Киборгов
    В Госкино сообщили, сколько фильмов сняли за бюджетные деньги в 2017
    16:38 14.02.2018
    86
    По словам главы Госкино Филиппа Ильенко, снято 17 игровых полнометражных фильмов, 13 короткометражных дебютных фильмов, 12 документальных и пять короткометражных анимационных.
    Все теги

    Персоны

    Организации