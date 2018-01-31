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    "Киборги" установили рекорд по сборам в Украине

    (обновлено: )34908
    В Госкино рассказали, что кассовый успех "Киборгов" важен не только с точки зрения поднятия рекордной планки зрительского интереса к украинскому кино.
    Афиша фильма Киборги
    Фото ТСН

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. За два месяца проката фильм "Киборги" собрал рекордный для национальных фильмов бокс-офис размером 22 млн 252 тыс. 882 грн.

    Фильм увидели 304 тыс. 646 зрителей, сообщается на сайте Госкино Украины.

    "Кассовый успех "Киборгов" важен не только с точки зрения поднятия рекордной планки зрительского интереса к украинскому кино. Это также важный этап развития современной украинской киноиндустрии, который заключается в демаргинализации украинского кинопроцесса и становлении национального кино как инструмента формирования современной нации", — отметил председатель Госкино Филипп Ильенко.

    Читайте также: Кино о войне и патриотизме. Фильм "Киборги": заказанный успех

    Ранее сообщалось, что Государственное агентство Украины по вопросам кино с 2014 года запретило к показу 646 фильмов и сериалов, в том числе российского производства.

     

     

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