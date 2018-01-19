В Киеве предложили назвать одну из улиц именем Джохара Дудаева

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В Киевсовете предложили переименовать улицу Искровскую в Соломенском районе в честь первого президента Чечни Джохара Дудаева, сообщает "КиевВласть".

Депутат Киевсовета Вадим Васильчук инициировал переименование Искровской улицы.

По его мнению, Джохар Дудаев заслужил, чтобы в его честь назвали улицу в Киеве. Также он отметил, что улица Искровская носит название в честь советской газеты "Искра".

"Объекты, названные в честь Дудаева, сегодня существуют в Боснии и Герцеговине, Грузии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Турции. В Украине имя Дудаева увековечено в топонимике Ивано-Франковска, Львова, Хмельницкого. В 1985-1987 годах Дудаев жил в Полтаве, где служил начальником штаба Полтавской дивизии тяжелых бомбардировщиков", — сказал Васильчук.

Ранее сообщалось, что во Львове в 2011 году собирались "переименовать" улицу, названную в 1996 году в честь первого президента самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева, установив на домах таблички с предыдущим названием — улица Лермонтова.