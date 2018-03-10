Мало переименований не бывает, считают столичные власти. В Киеве исчезли Московский мост и парк Дружбы Народов. Теперь вместо них — мост "Северный" и парк "Муромец". Новые скандальные переименования в стране — в обзоре РИА Новости Украина.
Киев таки избавился от Московского моста. Решением столичных депутатов его переименовали в "Северный". Не будет в городе и парка "Дружбы народов" - его столичные власти переименовали в "Муромец". Но рады ли таким переменам сами киевляне?
В общественном обсуждении приняли участие как сторонники внедрения названия Сичеславская область, так и оппоненты этой инициативы. Последние, в частности, отмечали, что запорожские казаки "никогда не называли себя сичеславцамы".
Новыми переименованиями украинцев не удивить, но такого не ожидали многие: депутаты горсовета Переяслав-Хмельницкого проголосовали за возвращение городу исторического названия Переяслав. Как отреагировали на это в соцсетях?
Киев "накрыла" очередная волна переименований. В рамках все той же пресловутой декоммунизации столица хочет поменять названия 34 улиц, одной станции метро и одного из мостов. Как же отреагировали на такие предложения сами украинцы в соцсетях?
По словам главы общественной организации "Института правовой политики и социальной защиты" Елены Бережной, в связи с противоправными действиями по незаконному подписанию и опубликованию на сайте Киевсовета решения направлено заявление в Нацполицию.
Киевляне требуют отменить решение о скандальном переименовании столичного проспекта Ватутина! Далеко не всем горожанам, да и жителям всей страны, пришлось по душе новое название транспортной магистрали. Что же пишут по этому поводу в соцсетях?
Вопрос возвращения прежних названий декоммунизированным улицам будет вынесен на повторное рассмотрение сессии горсовета после проведения процедуры общественного обсуждения соответствующего проекта решения.
В Украине переименовали почти все населенные пункты с советскими названиями и убрали почти все памятники Ленину, пишут мировые СМИ. Однако не пострадают ли в ходе этой кампании памятники, которые действительно имеют художественную ценность?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Мало переименований не бывает, считают столичные власти. В Киеве исчезли Московский мост и парк Дружбы Народов. Теперь вместо них — мост "Северный" и парк "Муромец". Новые скандальные переименования в стране — в обзоре РИА Новости Украина.
В общественном обсуждении приняли участие как сторонники внедрения названия Сичеславская область, так и оппоненты этой инициативы. Последние, в частности, отмечали, что запорожские казаки "никогда не называли себя сичеславцамы".
Киев таки избавился от Московского моста. Решением столичных депутатов его переименовали в "Северный". Не будет в городе и парка "Дружбы народов" - его столичные власти переименовали в "Муромец". Но рады ли таким переменам сами киевляне?