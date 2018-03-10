наверх
10.03.201807:40
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    переименование

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 37
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Северный мост (бывший Московский) в Киеве
    Уже не Московский, уже не Петровка. Декоммунизация крепчала
    17:35 23.02.2018
    1633Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Мало переименований не бывает, считают столичные власти. В Киеве исчезли Московский мост и парк Дружбы Народов. Теперь вместо них — мост "Северный" и парк "Муромец". Новые скандальные переименования в стране — в обзоре РИА Новости Украина.
    Северный мост (бывший Московский) в Киеве
    Соцсети: в Киеве появился парк "Муромец", а Московский мост стал Северным
    16:55 23.02.2018
    565Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Киев таки избавился от Московского моста. Решением столичных депутатов его переименовали в "Северный". Не будет в городе и парка "Дружбы народов" - его столичные власти переименовали в "Муромец". Но рады ли таким переменам сами киевляне?
    Посольство США в Турции
    Переименование улиц - дипломатический троллинг
    11:55 18.02.2018
    510
    В Турции намерены переименовать улицу, на которой расположено посольство США в городе Анкара, в честь военной операции "Оливковая ветвь".
    Вид на Днепр (ранее Днепропетровск)
    В Днепре спорят по поводу переименования области
    05:56 11.02.2018
    1098Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    В общественном обсуждении приняли участие как сторонники внедрения названия Сичеславская область, так и оппоненты этой инициативы. Последние, в частности, отмечали, что запорожские казаки "никогда не называли себя сичеславцамы".
    Президент Чеченской Республики Джохар Дудаев. Архивное фото
    В Киеве предложили назвать одну из улиц именем Джохара Дудаева
    19:25 19.01.2018
    328
    Депутат Киевсовета Вадим Васильчук инициировал переименование Искровской улицы в Киеве в улицу имени первого чеченского президента Джохара Дудаева.
    Амина Окуева. Архивное фото
    В Одессе отказались называть улицу именем Окуевой
    12:17 22.12.2017
    783Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Депутатам Одесского облсовета предлагалось направить призыв всем городским, поселковым, сельским председателям Одесской области рассмотреть возможность назвать улицу имеем Амины Окуевой.
    Дмитрий Раимов
    Раимов: вместо переименований улицам нужны просто номера
    17:37 20.12.2017
    527Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Только в Украине может возникнуть абсолютно шизофреническая ситуация, когда Московский мост в столице с двух сторон подпирают проспекты националистов, отмечает политтехнолог Дмитрий Раимов.
    Гривна и доллары
    Тренд дня: страна в шоке от доллара по 30
    13:39 20.12.2017
    5572Курс гривны летит в пропасть
    Экономические эксперты и политологи подвели итоги национализации "ПриватБанка", отметили бездействие регулятора в падении гривны и затронули болезненную тему переименования улиц.
    Днепр. Городской совет
    В Днепре переименовали проспект в честь героя Небесной сотни
    15:47 15.12.2017
    378Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    По результатам общественных слушаний Днепра, 150 из 175 человек отдали свой голос за то, чтобы бывший проспект Калинина носил имя Сергея Нигояна.
    Богдан Хмельницкий
    Уже и Богдан Хмельницкий - враг народа? Соцсети о новом переименовании
    18:32 27.10.2017
    4548
    Новыми переименованиями украинцев не удивить, но такого не ожидали многие: депутаты горсовета Переяслав-Хмельницкого проголосовали за возвращение городу исторического названия Переяслав. Как отреагировали на это в соцсетях?
    Переяслав-Хмельницкий
    Переяслав без Хмельницкого. Куда идет Украина
    17:54 27.10.2017
    1578
    Депутаты городского совета города Переяслав-Хмельницкого решили вернуть городу историческое название, избавившись от имени гетмана. Логика переименователей понятна: "Геть вiд Москви!".
    Переяслав-Хмельницкий
    "Упыри сливают и батька Хмеля". Тренд дня: Переяслав без Хмельницкого
    13:02 27.10.2017
    1864
    Политические эксперты и аналитики обсуждают переименование горсоветом Переяслав-Хмельницкого населенного пункта, скандальное заявление Владимира Вятровича и версии взрыва в Киеве.
    Станция киевского метрополитена Петровка
    Прощай, метро Петровка! Соцсети о новых переименованиях в Киеве
    17:15 21.09.2017
    1640Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Киев "накрыла" очередная волна переименований. В рамках все той же пресловутой декоммунизации столица хочет поменять названия 34 улиц, одной станции метро и одного из мостов. Как же отреагировали на такие предложения сами украинцы в соцсетях?
    Проспект Генерала Ватутина. Архивное фото
    В Киеве требуют завести дело на мэра из-за решения по проспекту Ватутина
    19:38 03.07.2017
    646
    По словам главы общественной организации "Института правовой политики и социальной защиты" Елены Бережной, в связи с противоправными действиями по незаконному подписанию и опубликованию на сайте Киевсовета решения направлено заявление в Нацполицию.
    Алексей Резников
    В КГГА сообщили, как отменить решение о переименовании проспекта Ватутина
    20:34 04.06.2017
    804Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Как заявил заместитель главы КГГА Алексей Резников, необходимо доказать, что во время принятия решения о переименовании проспекта была нарушена процедура.
    Проспект Романа Шухевича, бывший - пр. Генерала Ватутина
    Соцсети: Шухевич или Ватутин – точка еще не поставлена
    17:57 04.06.2017
    2794Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Киевляне требуют отменить решение о скандальном переименовании столичного проспекта Ватутина! Далеко не всем горожанам, да и жителям всей страны, пришлось по душе новое название транспортной магистрали. Что же пишут по этому поводу в соцсетях?
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Мэр Одессы остановил переименование улиц
    19:42 29.04.2017
    817Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Вопрос возвращения прежних названий декоммунизированным улицам будет вынесен на повторное рассмотрение сессии горсовета после проведения процедуры общественного обсуждения соответствующего проекта решения.
    Киевский городской совет
    Киевсовет рассмотрит петицию о переименовании проспекта Бандеры
    17:59 19.12.2016
    654На металлолом. Украина против советских памятников.
    Как указано на сайте киевского городского совета, ранее была зарегистрирована петиция "вместо названия проспекта Степана Бандеры изменить на проспект Владимира Великого".
    В Запорожье демонтировали памятник Ленину
    Deutsche Welle. Декоммунизация: переименовать не значит вылечиться
    16:20 07.12.2016
    723На металлолом. Украина против советских памятников.
    В Украине переименовали почти все населенные пункты с советскими названиями и убрали почти все памятники Ленину, пишут мировые СМИ. Однако не пострадают ли в ходе этой кампании памятники, которые действительно имеют художественную ценность?
    Суд перенес заседание по делу о переименовании Днепропетровска
    Суд перенес заседание по делу о переименовании Днепропетровска
    13:34 02.09.2016
    414На металлолом. Украина против советских памятников.
    По словам народного депутата Александра Вилкула, у суда есть все основания отменить незаконное переименование Днепропетровска, но "власть никак не угомонится и продолжает давить на судей".
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Северный мост (бывший Московский) в Киеве
    Уже не Московский, уже не Петровка. Декоммунизация крепчала
    17:35 23.02.2018
    1633
    Мало переименований не бывает, считают столичные власти. В Киеве исчезли Московский мост и парк Дружбы Народов. Теперь вместо них — мост "Северный" и парк "Муромец". Новые скандальные переименования в стране — в обзоре РИА Новости Украина.
    Вид на Днепр (ранее Днепропетровск)
    В Днепре спорят по поводу переименования области
    05:56 11.02.2018
    1098
    В общественном обсуждении приняли участие как сторонники внедрения названия Сичеславская область, так и оппоненты этой инициативы. Последние, в частности, отмечали, что запорожские казаки "никогда не называли себя сичеславцамы".
    Северный мост (бывший Московский) в Киеве
    Соцсети: в Киеве появился парк "Муромец", а Московский мост стал Северным
    16:55 23.02.2018
    565
    Киев таки избавился от Московского моста. Решением столичных депутатов его переименовали в "Северный". Не будет в городе и парка "Дружбы народов" - его столичные власти переименовали в "Муромец". Но рады ли таким переменам сами киевляне?
    Посольство США в Турции
    Переименование улиц - дипломатический троллинг
    11:55 18.02.2018
    510
    В Турции намерены переименовать улицу, на которой расположено посольство США в городе Анкара, в честь военной операции "Оливковая ветвь".
    Все теги

    Персоны

    Организации