Проект областного бюджета поддержали 68 депутатов в пятницу, 23 декабря. Руководство Одесской ОГА считает, что многие вопросы были приняты незаконно, а поправки к главному финансовому документу области не были согласованы.
Как сообщают местные СМИ, депутаты приняли решение считать добровольцев участниками АТО на территории региона. Также совет обратился к парламенту и Кабмину с просьбой соответствующим образом изменить законодательство.
На сессии Одесского областного совета депутаты большинством голосов утвердили обращение в адрес президента и премьер-министра с призывом поддержать заключение специального договора о разделении полномочий между Кабмином и областными органами власти.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".