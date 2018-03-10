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    Одесский областной совет

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Депутату Одесского областного совета брызнули газом в лицо
    Депутату из Одессы в день рождения брызнули газом в глаза
    12:39 23.02.2018
    134
    Депутату Одесского областного совета Алексею Кобыльникову неизвестные брызнули в глаза слезоточивым газом. В результате нападения депутат получили химические ожоги глаз и подал заявление в полицию.
    Депутат Одесского областного совета от БПП Олег Бабенко
    Одесский депутат БПП отверг обвинения в даче взятки в полмиллиона долларов
    13:26 13.01.2018
    220Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Олег Бабенко заявил, что информация от НАБУ - "мыльный пузырь, который не имеет под собой реальных оснований". Депутат требует предъявить доказательства его вины.
    Амина Окуева. Архивное фото
    В Одессе отказались называть улицу именем Окуевой
    12:17 22.12.2017
    783Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Депутатам Одесского облсовета предлагалось направить призыв всем городским, поселковым, сельским председателям Одесской области рассмотреть возможность назвать улицу имеем Амины Окуевой.
    В Одессе определились с памятником Небесной сотне
    В Одессе определились с памятником "Небесной сотне", он будет исполнять гимн
    15:55 06.09.2017
    210
    По информации СМИ, памятник будет высотой около 15 метров, по задумке автора, четырежды в день трубы, их которых он состоит, будут исполнять гимн Украины.
    Пресс-конференция руководства Одесской ОГА
    Одесская ОГА через суд намерена отменить принятый облсоветом бюджет
    23:12 23.12.2016
    381
    Проект областного бюджета поддержали 68 депутатов в пятницу, 23 декабря. Руководство Одесской ОГА считает, что многие вопросы были приняты незаконно, а поправки к главному финансовому документу области не были согласованы.
    Драка депутатов Одесского областного совета. Видео
    В коридоре Одесского облсовета подрались депутаты-союзники 
    06:18 12.11.2016
    298
    Толкотню между депутатами Дмитрием Чапиром и Романом Сеником зафиксировали камеры наружного наблюдения. После конфликта депутаты от "Оппозиционного блока" написали заявление в полицию.
    Срыв заседания Одесского областного совета
    Саакашвили и добробаты на сессии Одесского облсовета 
    15:39 17.06.2016
    669Правосудие в камуфляже: оружие "Днепра-1", дело Лихолита
    Одесский областной совет выполнил требование бойцов добровольческих батальонов, которые ворвались в сессионный зал в пятницу, требуя признать их ветеранами войны на востоке".
    Срыв заседания Одесского областного совета
    Одесский облсовет признал добровольцев участниками АТО после срыва сессии
    14:10 17.06.2016
    140Правосудие в камуфляже: оружие "Днепра-1", дело Лихолита
    Как сообщают местные СМИ, депутаты приняли решение считать добровольцев участниками АТО на территории региона. Также совет обратился к парламенту и Кабмину с просьбой соответствующим образом изменить законодательство.
    Конституция Украины
    Одесская область просит у Киева больших полномочий
    00:59 31.05.2016
    184Судебная и конституционная реформы в Украине
    На сессии Одесского областного совета депутаты большинством голосов утвердили обращение в адрес президента и премьер-министра с призывом поддержать заключение специального договора о разделении полномочий между Кабмином и областными органами власти.
    Мария Гайдар. Архивное фото
    Гайдар сообщает, что опережает конкурентов на выборах в Одесский облсовет
    06:55 26.10.2015
    454Местные выборы 2015: итоги
    Советник губернатора Одесской области Мария Гайдар заявила, что данные exit poll дают ей приблизительно 40% голосов, тогда как у ее ближайшего конкурента - 18%.
    Валерий Запорожан
    В Одессе избили ректора медицинского университета
    11:18 13.05.2015
    687
    Депутат Одесского областного совета, ректор медицинского университета пострадал при нападении неизвестных. Его избили, когда он выходил из спортзала.
    Михаил Шмушкович
    Избран новый председатель Одесского облсовета
    12:46 23.12.2014
    104
    Депутаты Одесского областного совета избрали своего нового главу. Им стал Михаил Шмушкович, которого поддержали 78 человек.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Депутату Одесского областного совета брызнули газом в лицо
    Депутату из Одессы в день рождения брызнули газом в глаза
    12:39 23.02.2018
    134
    Депутату Одесского областного совета Алексею Кобыльникову неизвестные брызнули в глаза слезоточивым газом. В результате нападения депутат получили химические ожоги глаз и подал заявление в полицию.
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