Перевозчики Львова хотят, чтобы пенсионеры платили за проезд. При этом в управлении транспорта Львовского горсовета утверждают: они не получали никаких обращений от перевозчиков об отмене льгот пенсионерам.
Согласно информации, до 13 февраля будет работать комиссия по определению обоснованной стоимости проезда, которая будет учитывать уровень платежеспособности населения, стоимость топлива и других факторов, влияющих на стоимость проезда.
В эфире радиостанции "Голос Столицы" советник начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Наталья Макогон заявила, что использование бесконтактных карточек в метрополитене увеличивается в геометрической прогрессии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".