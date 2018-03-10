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    проезд

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Патрульная полиция Киева восстановила проезд по ул. Грушевского
    Полиция восстановила проезд возле Верховной Рады
    21:07 03.03.2018
    340Зачистка палаточного городка под Радой
    По информации представитель МВД Артема Шевченко, патрульная полиция в Киеве открыла дорожное движение на всей улице Грушевского, участок которой под ВР был заблокирован с 17 октября прошлого года.
    Валентин Демчук
    Проезд в маршрутках подорожает неоднократно - Демчук
    09:13 11.02.2018
    751Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Рост тарифов на проезд в маршрутках - не прихоть перевозчиков, а результат ряда объективных факторов, считает президент Союза перевозчиков Украины.
    Пожилая женщина считает деньги в центре Львова
    Из Львова: маршрутчики заставляют пенсионеров отдавать последнее за проезд
    12:35 24.01.2018
    624
    Перевозчики Львова хотят, чтобы пенсионеры платили за проезд. При этом в управлении транспорта Львовского горсовета утверждают: они не получали никаких обращений от перевозчиков об отмене льгот пенсионерам.
    Львов - площадь Рынок
    Во Львове подорожает проезд в общественном транспорте
    07:35 30.08.2017
    195
    Проезд в электротранспорте Львова на сегодня составляет две гривны, городское отделение АМКУ согласовало проект решения об установлении тарифов на уровне трех гривен.
    Общественный транспорт Киева
    Киевская ОГА призвала снизить цены на проезд в маршрутках с 6 февраля
    22:17 04.02.2017
    172Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Согласно информации, до 13 февраля будет работать комиссия по определению обоснованной стоимости проезда, которая будет учитывать уровень платежеспособности населения, стоимость топлива и других факторов, влияющих на стоимость проезда.
    Киевский метрополитен с пятницы начнет отказ от жетонов
    С жетонов на карточки перешли 53% киевлян, пользующихся метро - Макогон
    03:32 17.12.2016
    69
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" советник начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Наталья Макогон заявила, что использование бесконтактных карточек в метрополитене увеличивается в геометрической прогрессии.
    Общественный транспорт Киева
    В "Киевпастрансе" назвали стоимость проезда в ночных маршрутках Киева
    09:25 07.05.2016
    1032
    Как отметила руководитель службы КП "Киевпастранс" Анна Бондарь, ночной транспорт будет курсировать с 23:00 часов вечера до 6 утра. Интервал - каждые полчаса или каждый час.
    Маршрутка в Киеве
    В Киеве подорожал проезд в маршрутках
    10:33 28.11.2015
    439
    Так, например, цена на проезд в маршрутке № 150 (Индустриальный путепровод - ул. Милославская) повысилась до 5,00 грн; а в маршрутках № 155, № 166 и № 179 - до 4,00 грн.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Валентин Демчук
    Проезд в маршрутках подорожает неоднократно - Демчук
    09:13 11.02.2018
    751
    Рост тарифов на проезд в маршрутках - не прихоть перевозчиков, а результат ряда объективных факторов, считает президент Союза перевозчиков Украины.
    Патрульная полиция Киева восстановила проезд по ул. Грушевского
    Полиция восстановила проезд возле Верховной Рады
    21:07 03.03.2018
    340
    По информации представитель МВД Артема Шевченко, патрульная полиция в Киеве открыла дорожное движение на всей улице Грушевского, участок которой под ВР был заблокирован с 17 октября прошлого года.
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