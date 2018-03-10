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    Александр Слобожан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Александр Слобожан, исполнительный директор Ассоциации городов Украины
    Шефство над ВСУ. Патриотическое воспитание где-то рядом
    08:27 16.08.2017
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    Помощь местных властей силовикам носит рекомендательный характер и может включать как материально-техническое обеспечение, так и поиск грантовых средств, заявил эксперт Александр Слобожан.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Смерть в тарифах, агония в ЖКХ. Гройсман знает, как государством управлять
    08:36 06.06.2017
    3649Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Задолжав огромные суммы за субсидии, государство пытается преследовать граждан-должников, лишая их субсидий, что ведет к дальнейшему росту долгового вала, грозящего похоронить под собой не только ЖКХ, но и всю финансовую систему страны.
    Договор. Архивное фото
    Слобожан: местные органы самоуправления не доверяют центральной власти
    11:08 22.12.2015
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    Местные органы самоуправления привыкли, что "сегодня им дали деньги, а завтра отобрали", поэтому они не доверяют центральной власти, считает заместитель исполнительного директора Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.
    Конституция Украины
    Законопроекты Кабмина нарушают Конституцию и Европейскую хартию - эксперт
    10:40 15.12.2015
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    В парламенте зарегистрирован ряд правительственных законопроектов, которыми нивелируются все достижения в части бюджетной децентрализации, заявил заместитель и.о. директора Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.
    Кабинет министров Украины
    Кабмин намерен усилить управление бюджетами регионов - эксперт
    10:57 14.12.2015
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    Бюджетная децентрализация отменяется. По мнению заместителя исполняющего директора Ассоциации городов Украины Александра Слобожана, Кабмин зарегистрировал в ВР ряд законопроектов, которые усилят управление местными бюджетами из центра.
    Чиновники. Архивное фото
    Эксперт рассказал о полномочиях местных органов после выборов
    11:54 26.10.2015
    268Местные выборы 2015: итоги
    Заместитель исполнительного директора Ассоциации городов Украины Александр Слобожан отметил, что состоявшиеся местные выборы были очень важные. Ведь теперь местные органы управления получат новые полномочия.
    Разрушенные боями Пески
    Деньги на восстановление Донбасса. Какую копилку разбивать?
    10:05 24.10.2015
    746Немирное перемирие на Донбассе.
    Средства на восстановление Донбасса заберут из бюджетов неконтролируемых регионов и направят на ремонт инфраструктуры подконтрольных территорий. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил эксперт Александр Слобожан.
    Разрушенные боями Пески
    На Донбассе в первую очередь будут восстанавливать инфраструктуру - эксперт
    19:00 23.10.2015
    166Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Средства на восстановление Донбасса пойдут на реанимацию инфраструктуры региона, отметил заместитель исполнительного директора Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.
    Кабинет министров Украины
    У Кабмина закончились деньги на децентрализацию - эксперт
    10:22 02.10.2015
    467Судебная и конституционная реформы в Украине
    Правительство не располагает средствами для поддержки процесса объединения территориальных общин, поэтому необходимую финансовую помощь регионам оказывают европейские организации, сказал эксперт Александр Слобожан.
    Кировоград.
    Эксперт рассказал, что делать противникам переименования улиц и городов
    19:49 27.09.2015
    826На металлолом. Украина против советских памятников.
    Как отметил эксперт, решение принимает местный совет, депутаты, которым делегировала полномочия община. Есть несколько механизмов учета мнения общины: общее собрание жителей территориальной общины, создание рабочих групп.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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