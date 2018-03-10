Задолжав огромные суммы за субсидии, государство пытается преследовать граждан-должников, лишая их субсидий, что ведет к дальнейшему росту долгового вала, грозящего похоронить под собой не только ЖКХ, но и всю финансовую систему страны.
Местные органы самоуправления привыкли, что "сегодня им дали деньги, а завтра отобрали", поэтому они не доверяют центральной власти, считает заместитель исполнительного директора Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.
В парламенте зарегистрирован ряд правительственных законопроектов, которыми нивелируются все достижения в части бюджетной децентрализации, заявил заместитель и.о. директора Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.
Бюджетная децентрализация отменяется. По мнению заместителя исполняющего директора Ассоциации городов Украины Александра Слобожана, Кабмин зарегистрировал в ВР ряд законопроектов, которые усилят управление местными бюджетами из центра.
Заместитель исполнительного директора Ассоциации городов Украины Александр Слобожан отметил, что состоявшиеся местные выборы были очень важные. Ведь теперь местные органы управления получат новые полномочия.
Средства на восстановление Донбасса заберут из бюджетов неконтролируемых регионов и направят на ремонт инфраструктуры подконтрольных территорий. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил эксперт Александр Слобожан.
Правительство не располагает средствами для поддержки процесса объединения территориальных общин, поэтому необходимую финансовую помощь регионам оказывают европейские организации, сказал эксперт Александр Слобожан.
Как отметил эксперт, решение принимает местный совет, депутаты, которым делегировала полномочия община. Есть несколько механизмов учета мнения общины: общее собрание жителей территориальной общины, создание рабочих групп.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".