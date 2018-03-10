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    децентрализация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 55
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    Андрей Видишенко
    Видишенко: ЕС уже откровенно презирает Украину
    11:12 11.02.2018
    14812Европа открывает для украинцев свои границы
    Конфедерацией Евросоюз так и не стал. Соответственно, тенденция к фрагментации объединения будет усиливаться: фактически, Европа двигается к Европе наций, Европе сильно децентрализированной, уверен политолог Андрей Видишенко.
    Порошенко на Совете регионального развития
    Правильной дорогой идите… Промежуточный отчет Порошенко
    15:01 27.10.2017
    1037
    Президент не так давно публично пожаловался, что только 4% сел связано с широкополосным интернетом, но он тут же рассказал о медицинской реформе, которая сделает доступной телемедицину.
    Виктор Скаршевский
    Скаршевский: триллион гривен из бюджета-2018 – простая подмена понятий
    12:55 28.09.2017
    332Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    В проект госбюджета на 2018 год правительство заложило доходы на сумму около триллиона гривен. Если перевести эти деньги в доллары, доходы госбюджета никак не изменились, зато большую часть расходов Киев перекинул на плечи местных бюджетов. Тогда как доходы оставил при себе.
    Юрий Ганущак
    Медреформа без децентрализации опасна, а облсоветы надо обуздать — эксперт
    15:37 25.07.2017
    608Медреформа или медицинский геноцид?
    Органы местного самоуправления сейчас полностью разбалансированы в части контроля, так как прокуратура уже не контролирует их, и нет органа, который контролировал бы легитимность их актов, заявил Юрий Ганущак.
    Премьер-министр Владимир Гройсман. Архивное фото
    Гройсман: децентрализация существенно повлияет на рост экономики
    02:32 10.04.2017
    338Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, от инициированной им три года назад реформы децентрализации, он ожидает теперь существенного влияния на экономический рост Украины.
    Владимир Гройсман
    Гройсман считает реформу по децентрализации главным своим достижением
    01:58 20.03.2017
    165
    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, в настоящее время благодаря реформе по децентрализации в местных бюджетах есть десятки миллиардов гривен, которые нужно направлять в качество жизни украинцев.
    Митинг у Верховной Рады по поводу реформы децентрализации власти
    Митинг у Рады: одна-единственная реформа успешна, и ту тормозят
    16:06 19.01.2017
    999Судебная и конституционная реформы в Украине
    По данным Кабмина, реформа децентрализации охватила 20% территории Украины, при этом "16% населения страны уже почувствовали ее позитивные результаты". Однако в правительстве отмечают, что для продолжения реформы необходима законодательная поддержка парламента.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Гройсман: децентрализация останется приоритетом Кабмина
    01:59 09.01.2017
    486Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    По словам Гройсмана, новый год будет уже третьим годом полноценной реализации реформы децентрализации. В городах и селах будут появляться новые и отремонтированные школы, детские сады, амбулатории и фапы, стадионы и клубы, дороги и тротуары.
    Геннадий Зубко. Архивное фото
    Зубко: реформы по децентрализации власти в Украине активизируются в 2017
    01:15 16.12.2016
    88Судебная и конституционная реформы в Украине
    По словам вице-премьера - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко, в 2017 году в общинах начнется внедрение реформ в школах, в семейной медицине, социальной защите, а также в предоставлении административных услуг.
    Львов - площадь Рынок
    В Львове представили проект по децентрализации власти
    00:30 01.11.2016
    376Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Во Львове состоялся межрегиональный форум депутатов Львовского, Ивано-Франковского и Киевского областных советов. Договор предусматривает перераспределение налоговых сборов в пользу регионов.
    Юрий Деревянко. Архивное фото
    Депутат ВР: бюджет на 2017 год разрушит финансовую децентрализацию
    23:46 21.10.2016
    223Повышение соцстандартов или пыль в глаза
    Народный депутат Юрий Деревянко сказал в эфире Голоса Столицы, что проект бюджета на 2017 год не предусматривает выделения местным бюджетам средств на финансирование ряда направлений.
    Порошенко о децентрализации Украины. Видео
    Порошенко о децентрализации в Украине 
    17:57 13.09.2016
    1368Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    В рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Петр Порошенко принял участие в открытии нового дошкольного учебного заведения "Дивосвит", которое находится в селе Слобожанское Днепровского района.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Кабмин будет отстаивать децентрализацию в госбюджете-2017 - Гройсман
    19:58 03.09.2016
    597Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Как заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с журналистами в Виннице в субботу, города, села, поселки, районы, области должны получать средства напрямую.
    Своевременная децентрализация позволила бы избежать конфликта с РФ - Кравчук. Видео
    Своевременная децентрализация позволила бы избежать конфликта с РФ - Кравчук 
    23:01 23.08.2016
    889Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью РИА Новости Украины сообщил, что власти страны допустили потерю Крыма из-за множества политических и экономических ошибок.
    Съезд пропрезидентской партии Блок Петра Порошенко Солидарность. Архивное фото
    В Раде БПП усилит работу по децентрализации Украины
    18:17 25.03.2016
    115Судебная и конституционная реформы в Украине
    По словам депутата фракции БПП Артура Герасимова, проговорены вопросы относительно усиления работы фракции в парламенте в сфере децентрализации.
    Доллары
    Штаты дают DOBRE на децентрализацию Украины и $50 млн в придачу
    19:23 06.02.2016
    3316Судебная и конституционная реформы в Украине
    Пожалуй, единственной организацией, внесшей "реальный" вклад в децентрализацию Украины, оказалось Агентство по международному развитию США (US Aid).
    Петр Порошенко. Архивное фото
    До голосования по децентрализации нужна длительная тишина в Донбассе - президент
    22:31 24.01.2016
    828Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    По словам Порошенко, должен быть полный и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ к местам хранения вооружения. Необходимы также освобождение всех украинских пленных и отмена результатов выборов в самопровозглашенных ЛНР и ДНР 2 ноября.
    Блокпост в зоне проведения АТО
    Срыв децентрализации возобновит бои в Донбассе - Порошенко
    19:56 23.01.2016
    4230Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Президент Украины Петр Порошенко в субботу на конференции Ассоциации городов Украины заявил, что срыв голосования по изменениям в Конституцию Украины в части децентрализации оставит Киев без поддержки Запада.
    Порошенко: Рада поддержит изменения в Конституцию по децентрализации до конца года
    Порошенко: децентрализация – ключевой элемент подготовки Украины к членству в ЕС 
    19:19 23.01.2016
    631Судебная и конституционная реформы в Украине
    Петр Порошенко заявляет, что децентрализация – это ключевой элемент подготовки Украины к будущему членству в Евросоюзе. Украина ориентируется на современные европейские модели местного самоуправления, Европейскую хартию местного самоуправления.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко ожидает прогресса в выполнении минских договоренностей в 2016 г
    16:54 23.01.2016
    1460Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Как отметил Порошенко, второе чтение конституционных изменений по вопросам децентрализации должно проходить на фоне очевидного и решительного прогресса в реализации минских договоренностей.
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
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    Андрей Видишенко
    Видишенко: ЕС уже откровенно презирает Украину
    11:12 11.02.2018
    14812
    Конфедерацией Евросоюз так и не стал. Соответственно, тенденция к фрагментации объединения будет усиливаться: фактически, Европа двигается к Европе наций, Европе сильно децентрализированной, уверен политолог Андрей Видишенко.
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