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В проект госбюджета на 2018 год правительство заложило доходы на сумму около триллиона гривен. Если перевести эти деньги в доллары, доходы госбюджета никак не изменились, зато большую часть расходов Киев перекинул на плечи местных бюджетов. Тогда как доходы оставил при себе.