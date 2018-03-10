Конфедерацией Евросоюз так и не стал. Соответственно, тенденция к фрагментации объединения будет усиливаться: фактически, Европа двигается к Европе наций, Европе сильно децентрализированной, уверен политолог Андрей Видишенко.
В проект госбюджета на 2018 год правительство заложило доходы на сумму около триллиона гривен. Если перевести эти деньги в доллары, доходы госбюджета никак не изменились, зато большую часть расходов Киев перекинул на плечи местных бюджетов. Тогда как доходы оставил при себе.
Органы местного самоуправления сейчас полностью разбалансированы в части контроля, так как прокуратура уже не контролирует их, и нет органа, который контролировал бы легитимность их актов, заявил Юрий Ганущак.
По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, в настоящее время благодаря реформе по децентрализации в местных бюджетах есть десятки миллиардов гривен, которые нужно направлять в качество жизни украинцев.
По данным Кабмина, реформа децентрализации охватила 20% территории Украины, при этом "16% населения страны уже почувствовали ее позитивные результаты". Однако в правительстве отмечают, что для продолжения реформы необходима законодательная поддержка парламента.
По словам Гройсмана, новый год будет уже третьим годом полноценной реализации реформы децентрализации. В городах и селах будут появляться новые и отремонтированные школы, детские сады, амбулатории и фапы, стадионы и клубы, дороги и тротуары.
По словам вице-премьера - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко, в 2017 году в общинах начнется внедрение реформ в школах, в семейной медицине, социальной защите, а также в предоставлении административных услуг.
В рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Петр Порошенко принял участие в открытии нового дошкольного учебного заведения "Дивосвит", которое находится в селе Слобожанское Днепровского района.
По словам Порошенко, должен быть полный и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ к местам хранения вооружения. Необходимы также освобождение всех украинских пленных и отмена результатов выборов в самопровозглашенных ЛНР и ДНР 2 ноября.
Президент Украины Петр Порошенко в субботу на конференции Ассоциации городов Украины заявил, что срыв голосования по изменениям в Конституцию Украины в части децентрализации оставит Киев без поддержки Запада.
Петр Порошенко заявляет, что децентрализация – это ключевой элемент подготовки Украины к будущему членству в Евросоюзе. Украина ориентируется на современные европейские модели местного самоуправления, Европейскую хартию местного самоуправления.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Конфедерацией Евросоюз так и не стал. Соответственно, тенденция к фрагментации объединения будет усиливаться: фактически, Европа двигается к Европе наций, Европе сильно децентрализированной, уверен политолог Андрей Видишенко.