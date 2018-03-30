Украина – торжество посредственности

РИА Новости Украина

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера, экономист Олег Устенко на своей странице Facebook в проанализировал, как украинская модель взаимодействия центра с регионами влияет на экономическое развитие страны.

“Украина продолжает катастрофически отставать в своем экономическом развитии. Прогноз роста мировой экономики на 2018 год находится на уровне около 4%, а стран, относящихся к нашей группе emerging markets – развивающихся рынков — более 5%.

Необходимость обеспечения таких высоких темпов роста объективно требуется для всех, но прежде всего для наиболее бедных стран. Борьба с бедностью возможна только при условии обеспечения темпов экономического роста, превышающих порог в 5% годовых.

К сожалению, украинские реалии таковы, что прогнозный рост в 3%, на который ориентируется власть, абсолютно недостаточен. Как минимум, в условиях движущейся системы координат, он означает, что это даже не топтание на месте, а откат назад.

Ситуация усугубляется еще и тем, что таргетируемый 3%-рост вряд ли может быть достигнут при условии, что существуют риски ухудшения мировой конъюнктуры, а второе подряд с начала года увеличение учетной ставки Национального Банка непременно "съест" часть прогнозируемого роста”, — написал Устенко в заметке "Авангард и арьергард региональной политики".

Он отметил, что в условиях децентрализации власти проблема экономического роста объективно должна была перестать быть проблемой только центра.

“Часть этой "головной боли", вместе с полномочиями и государственными финансовыми потоками, передалась на места. И вот здесь региональные власти столкнулась с тем, что – в отличии от центральной власти – на местах, инструментов для стимулирования роста гораздо меньше, чем в Киеве.

Из возможной – пусть даже и гипотетически – палитры стимулов, включающих инвестиционные, монетарные и фискальные – региональные власти могут действовать только через инвестиционное направление. У них нет влияния на монетарную политику, а возможности по стимулированию роста через фискальную политику более чем ограничены”, — пояснил Устенко.

Скриншот с сайта Facebook

Как это не парадоксально, отметил экономист, но по инвестиционному направлению местная власть должна вступить в конкуренцию с центральной властью.

“С одной стороны, центральная власть, несмотря на свою непричастность к политике на местном уровне, получает дополнительные преимущества от увеличивающихся инвестиций в регион. Что вполне закономерно.

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Центр всегда абсорбирует общенациональный эффект от любых инвестиций – снижение девальвационного давления на гривну, усиление финансовой стабильности страны, растущие доходы центрального бюджета и уменьшающееся количество "хотелок" региональных властей к центральным органам власти.

С другой стороны, в регионах начинают все более отчетливо понимать, что их успех – это возможно не продукт совместных действий центра и региона, а достижения "вопреки". Вопреки тому, что любой регион закован в "страновые рамки". Нельзя быть более успешным, чем вся страна в целом. Нельзя получить инвестиционный рейтинг выше, чем рейтинг страны. Нельзя одолжить на финансовом рынке дешевле, чем одалживает центральная власть. РИА Новости Украина Евгений Котенко Децентрализация: украинцы опасаются появления новых "князьков"

Ну и совсем уж опасно оказаться в ситуации, когда регион может стать более эффективным, чем центральная власть. Для региональных властей это опасно политически.

С одной стороны, "возвышение" над центром может быть автоматически воспринято им – центром — как угроза. С другой стороны, быть совсем уж неуспешным также опасно для региональных властей. В этом случае они попадут под шквал критики и возможно лишатся своего политического будущего, но уже по совсем иным причинам.

Не последней из них будет желание центра "перевести стрелки" народного недовольства в регионе с действий центральных властей на региональные. Таким образом, в условиях отсутствия четких ориентиров и реальной полной децентрализации, местные политические элиты объективно должны оказаться в условиях, когда быть середняком гораздо более выгодно, чем находиться на полюсных позициях (либо очень успешных, либо очень не успешных).

Таким образом, используемая в стране модель взаимоотношений с регионами стимулирует посредственность. Драма еще и в том, что "региональная посредственность" неизбежно будет вырываться и на центральный уровень "опуская" центр", — написал эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

По утверждению Устенко, данная теория легко может быть протестирована на результатах недавнего исследования "Прозрачные, финансово здоровые и конкурентоспособные муниципалитеты в Украине", которое было инициировано посольством США в Украине и реализовано Институтом экономических и социальных реформ Словакии (INEKO) в партнерстве с Международным центром перспективных исследований (МЦПД).

"Интересным представляется, как ТОП-5, так и 5-ка аутсайдеров. Если теория, описанная выше верна, то и под шквалом критики должны находиться как одни, так и другие. Знаково, что в пятерке лидеров активно критикуются как минимум два руководителя муниципалитетов, которые занимают первые позиции в рейтинге. Дело одесского мера бурно обсуждается в стране уже не первую неделю.

Не удивительно, что именно Одесса определяется этим исследованием, как наиболее продвинутый регион страны практически по всем экономическим показателям данного рейтинга. Аналогично, атакуется и мэр Днепра. По известным причинам, руководство Винницы, находящейся в Топ-5 – скорее исключение из правил. А вот, похоже, что руководство Ровно и Полтавы находятся в зоне риска. Точно также как и руководство аутсайдеров из Луцка, Черкасс и Херсона", — написал Устенко.

В условиях конкурентной борьбы живут не только страны, но и регионы децентрализованных европейских государств, поясняет экономист.

"Но конкуренция регионов в условиях развитой демократии и относительно высокого качества бизнес климата не терпит посредственности. В украинских реалиях – к огромному сожалению — она ее стимулирует", — резюмировал Устенко.