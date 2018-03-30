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    Украина – торжество посредственности

    (обновлено: )28020
    Используемая в Украине модель взаимоотношений с регионами стимулирует посредственность. Драма еще и в том, что "региональная посредственность" неизбежно будет вырываться и на центральный уровень, "опуская" центр, считает экономист Олег Устенко.
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера, экономист Олег Устенко на своей странице Facebook в проанализировал, как украинская модель взаимодействия центра с регионами влияет на экономическое развитие страны.

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    РИА Новости Украина
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    “Украина продолжает катастрофически отставать в своем экономическом развитии. Прогноз роста мировой экономики на 2018 год находится на уровне около 4%, а стран, относящихся к нашей группе emerging markets – развивающихся рынков — более 5%. 

    Необходимость обеспечения таких высоких темпов роста объективно требуется для всех, но прежде всего для наиболее бедных стран. Борьба с бедностью возможна только при условии обеспечения темпов экономического роста, превышающих порог в 5% годовых. 

    К сожалению, украинские реалии таковы, что прогнозный рост в 3%, на который ориентируется власть, абсолютно недостаточен. Как минимум, в условиях движущейся системы координат, он означает, что это даже не топтание на месте, а откат назад. 

    Ситуация усугубляется еще и тем, что таргетируемый 3%-рост вряд ли может быть достигнут при условии, что существуют риски ухудшения мировой конъюнктуры, а второе подряд с начала года увеличение учетной ставки Национального Банка непременно "съест" часть прогнозируемого роста”, — написал Устенко в заметке "Авангард и арьергард региональной политики".

    Он отметил, что в условиях децентрализации власти проблема экономического роста объективно должна была перестать быть проблемой только центра.

    Школьница. Архивное фото
    Украинское фото
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    “Часть этой "головной боли", вместе с полномочиями и государственными финансовыми потоками, передалась на места. И вот здесь региональные власти столкнулась с тем, что – в отличии от центральной власти – на местах, инструментов для стимулирования роста гораздо меньше, чем в Киеве.

    Из возможной – пусть даже и гипотетически – палитры стимулов, включающих инвестиционные, монетарные и фискальные – региональные власти могут действовать только через инвестиционное направление. У них нет влияния на монетарную политику, а возможности по стимулированию роста через фискальную политику более чем ограничены”, — пояснил Устенко.

    Скриншот с сайта Facebook

    Как это не парадоксально, отметил экономист, но по инвестиционному направлению местная власть должна вступить в конкуренцию с центральной властью. 

    “С одной стороны, центральная власть, несмотря на свою непричастность к политике на местном уровне, получает дополнительные преимущества от увеличивающихся инвестиций в регион. Что вполне закономерно. 

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    Центр всегда абсорбирует общенациональный эффект от любых инвестиций – снижение девальвационного давления на гривну, усиление финансовой стабильности страны, растущие доходы центрального бюджета и уменьшающееся количество "хотелок" региональных властей к центральным органам власти. 

    С другой стороны, в регионах начинают все более отчетливо понимать, что их успех – это возможно не продукт совместных действий центра и региона, а достижения "вопреки". Вопреки тому, что любой регион закован в "страновые рамки". Нельзя быть более успешным, чем вся страна в целом. Нельзя получить инвестиционный рейтинг выше, чем рейтинг страны. Нельзя одолжить на финансовом рынке дешевле, чем одалживает центральная власть.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ну и совсем уж опасно оказаться в ситуации, когда регион может стать более эффективным, чем центральная власть. Для региональных властей это опасно политически. 

    С одной стороны, "возвышение" над центром может быть автоматически воспринято им – центром — как угроза. С другой стороны, быть совсем уж неуспешным также опасно для региональных властей. В этом случае они попадут под шквал критики и возможно лишатся своего политического будущего, но уже по совсем иным причинам. 

    Не последней из них будет желание центра "перевести стрелки" народного недовольства в регионе с действий центральных властей на региональные. Таким образом, в условиях отсутствия четких ориентиров и реальной полной децентрализации, местные политические элиты объективно должны оказаться в условиях, когда быть середняком гораздо более выгодно, чем находиться на полюсных позициях (либо очень успешных, либо очень не успешных). 

    Таким образом, используемая в стране модель взаимоотношений с регионами стимулирует посредственность. Драма еще и в том, что "региональная посредственность" неизбежно будет вырываться и на центральный уровень "опуская" центр", — написал эксперт.

    Скриншот с сайта Facebook

    По утверждению Устенко, данная теория легко может быть протестирована на результатах недавнего исследования "Прозрачные, финансово здоровые и конкурентоспособные муниципалитеты в Украине", которое было инициировано посольством США в Украине и реализовано Институтом экономических и социальных реформ Словакии (INEKO) в партнерстве с Международным центром перспективных исследований (МЦПД).

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    "Интересным представляется, как ТОП-5, так и 5-ка аутсайдеров. Если теория, описанная выше верна, то и под шквалом критики должны находиться как одни, так и другие. Знаково, что в пятерке лидеров активно критикуются как минимум два руководителя муниципалитетов, которые занимают первые позиции в рейтинге. Дело одесского мера бурно обсуждается в стране уже не первую неделю. 

    Не удивительно, что именно Одесса определяется этим исследованием, как наиболее продвинутый регион страны практически по всем экономическим показателям данного рейтинга. Аналогично, атакуется и мэр Днепра. По известным причинам, руководство Винницы, находящейся в Топ-5 – скорее исключение из правил. А вот, похоже, что руководство Ровно и Полтавы находятся в зоне риска. Точно также как и руководство аутсайдеров из Луцка, Черкасс и Херсона", — написал Устенко.

    В условиях конкурентной борьбы живут не только страны, но и регионы децентрализованных европейских государств, поясняет экономист. 

    "Но конкуренция регионов в условиях развитой демократии и относительно высокого качества бизнес климата не терпит посредственности. В украинских реалиях – к огромному сожалению — она ее стимулирует", — резюмировал Устенко.

    Скриншот с сайта Facebook

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