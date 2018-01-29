Гройсман сообщил о дальнейших этапах децентрализации

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Передача на места полномочий и финансовых ресурсов, углубление децентрализации и развитие регионов являются неизменными приоритетами работы правительства Украины, и теперь на первый план выходят вопросы ответственности местной власти за эффективное использование предоставленных ресурсов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи со Специальным посланником правительства ФРГ по вопросам реформирования Украины в области управления и децентрализации Георгом Мильбрадтом.

"Вопросы децентрализации имеют очень важное значение", – сказал он.

Сейчас, по словам премьера, на повестке дня – вопросы управления землей общин, в том числе землей вне пределов населенных пунктов, а также введение эффективных механизмов контроля и надзора за деятельностью общин и ответственностью их руководства.

"Мы говорим об упрощении объединения для создания дееспособных общин. Мы нашли механизмы укрепления способности, передали деньги, но нужна ответственность. И здесь нужны эффективные механизмы контроля. Поэтому я ставил бы вопрос ответственности и надзора также в приоритет законодательного регулирования", – сказал премьер.

Напомним, ранее вице-премьер Геннадий Зубко заявил, что представитель правительства Германии по вопросам децентрализации будет работать в Украине.