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    Гройсман сообщил о дальнейших этапах децентрализации

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    Как отметил премьер, на повестке дня – вопросы управления землей общин, в том числе землей вне пределов населенных пунктов, а также введение эффективных механизмов контроля и надзора за деятельностью общин и ответственностью их руководства.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Передача на места полномочий и финансовых ресурсов, углубление децентрализации и развитие регионов являются неизменными приоритетами работы правительства Украины, и теперь на первый план выходят вопросы ответственности местной власти за эффективное использование предоставленных ресурсов.

    Украинцы о децентрализации
    РИА Новости Украина
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    Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи со Специальным посланником правительства ФРГ по вопросам реформирования Украины в области управления и децентрализации Георгом Мильбрадтом.

    "Вопросы децентрализации имеют очень важное значение", – сказал он.

    Сейчас, по словам премьера, на повестке дня – вопросы управления землей общин, в том числе землей вне пределов населенных пунктов, а также введение эффективных механизмов контроля и надзора за деятельностью общин и ответственностью их руководства.

    "Мы говорим об упрощении объединения для создания дееспособных общин. Мы нашли механизмы укрепления способности, передали деньги, но нужна ответственность. И здесь нужны эффективные механизмы контроля. Поэтому я ставил бы вопрос ответственности и надзора также в приоритет законодательного регулирования", – сказал премьер.

    Напомним, ранее вице-премьер Геннадий Зубко заявил, что представитель правительства Германии по вопросам децентрализации будет работать в Украине.

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